మరణించిన డాక్టర్ కాలేయం దానం- అరుదైన ఆపరేషన్తో 46 ఏళ్ల వ్యక్తికి పునర్జన్మ!
మరణించిన వైద్యురాలి కాలేయాన్ని దానం చేసిన కుటుంబ సభ్యులు- ఎయిమ్స్ భువనేశ్వర్ తొలిసారిగా మరణానంతర దాత కాలేయ మార్పిడి ఆపరేషన్
Published : April 21, 2026 at 4:04 PM IST
Deceased Donor Liver Transplant : వైద్యురాలిగా ఎంతో మంది రోగులకు చికిత్స అందించి వారి ప్రాణాలను కాపాడారు ఆమె. చివరకు మరణించి కూడా మరో వ్యక్తికి పునర్జన్మను అందించారు. మరణించిన వైద్యురాలి కుటుంబ సభ్యులు ఆమె కాలేయాన్ని దానం చేసి 46 ఏళ్ల వ్యక్తికి పునర్జన్మనిచ్చారు. మహిళా వైద్యురాలు రాధా పాధి మరణానంతరం కూడా ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలను కాపాడి ఆదర్శంగా నిలిచారు.
ఒడిశా భద్రక్ జిల్లాకు చెందిన డాక్టర్ రాధా పాధి హోమియోపతి వైద్య అధికారిగా పనిచేస్తున్నారు. అయితే, ఆమె చాలా సంవత్సరాలుగా ప్లేట్లెట్ వ్యాధితో పోరాడుతున్నారు. ఓ వైపు వ్యాధితో పోరాడుతూనే ధైర్యంతో ముందుకు వచ్చి తన అవయవాలను దానం చేస్తానని ఇప్పటికే అంగీకరించారు. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నా అవయవ దానం చేసి తన మంచి మనసును చాటుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అనారోగ్యంతో ఉన్న డాక్టర్ రాధా పాధి ఎయిమ్స్లో చికిత్స పొందుతూ ఈ నెల 2న బ్రెయిన్స్టెమ్ వ్యాధితో మరణించినట్లు వైద్యులు ప్రకటించారు.
రాధా కోరికను గౌరవించిన కుటుంబ సభ్యులు ఆమె అవయవాలను దానం చేయడానికి అంగీకరించారు. ఈ క్రమంలోనే ఏప్రిల్ 3న ఎయిమ్స్ భువనేశ్వర్లోని సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ బృందం 46 ఏళ్ల పురుష రోగికి విజయవంతంగా కాలేయ మార్పిడి చేశారు. కాలేయ మార్పిడి చేసుకున్న వ్యక్తి ప్రస్తుతం ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, అతడిని మంగళవారం ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ చేయనున్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. దిల్లీలోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ లివర్ అండ్ బిలియరీ సైన్సెస్ (ILBS)కు చెందిన ప్రొఫెసర్ వినయేంద్ర పమేచా గారి మార్గదర్శకత్వంలో, డాక్టర్ బ్రహ్మదత్త పట్నాయక్ నాయకత్వంలో ఈ మార్పిడి జరిగింది.
"డాక్టర్ రాధ నిస్వార్థ సేవకు గుర్తింపుగా, మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ప్రభాస్ రంజన్ త్రిపాఠి నేతృత్వంలో ఎయిమ్స్ భువనేశ్వర్లో ఆమెకు గౌరవ వందనం సమర్పించారు. మరణించిన దాత అవయవాన్ని ఎయిమ్స్ భువనేశ్వర్లోనే మార్పిడి చేశారు. ఎయిమ్స్ భువనేశ్వర్ తొలిసారిగా మరణానంతర దాత కాలేయ మార్పిడి ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగాధిపతి డాక్టర్ బ్రహ్మదత్త పట్నాయక్ నేతృత్వంలో ఈ ఆపరేషన్ జరిగింది. ఈ ప్రక్రియలో అనస్థీషియా, గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ, క్రిటికల్ కేర్ నిపుణుల బృందం పాల్గొంది.
--డాక్టర్ అశుతోష్ బిస్వాస్, ఎయిమ్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్
మరణించినా ఐదుగురికి ప్రాణం పోశాడు
అంతకుముందు కొద్ది రోజుల క్రితం మధ్యప్రదేశ్లోని ఛింద్వాడాకు చెందిన ఒక సామాన్య వ్యక్తి మరణానంతరం ఐదుగురి ప్రాణాలను కాపాడారు. రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడి, వైద్యులు బ్రతకడం అసాధ్యమని చెప్పిన తరుణంలో ఆ కుటుంబం తీసుకున్న నిర్ణయం ఐదు కుటుంబాల్లో సంతోషాన్ని నింపింది. తాను భౌతికంగా ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్తున్నా, తన అవయవాల ద్వారా మరో ఐదుగురిలో ప్రాణమై నిలిచాడు ఆ వ్యక్తి. నాగ్పుర్ ఎయిమ్స్ వేదికగా జరిగిన ఈ మానవత్వపు ఉదంతం ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.
ఐదుగురికి పునర్జన్మ- విజయవంతంగా ప్రక్రియ
చందన్గావ్కు చెందిన 55 ఏళ్ల సురేంద్ర మంకర్ ఒక కిరాణా దుకాణంలో కూలీగా పని చేస్తూ జీవనం సాగించేవాడు. ఒక ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో సురేంద్ర తీవ్రంగా గాయపడగా, వెంటనే అతనిని నాగ్పుర్ ఎయిమ్స్కు తరలించి అత్యవసర చికిత్స అందించారు. కానీ పరిస్థితి విషమించడంతో వైద్యులు అతడిని బ్రెయిన్డెడ్గా ప్రకటించారు. మెదడు పని చేయడం ఆగిపోయిందని, ఇక కోలుకునే అవకాశం లేదని తెలిసినప్పుడు ఆ కుటుంబం పుట్టెడు దుఃఖంలో మునిగిపోయింది.
సురేంద్ర మంకర్ ఇక తిరిగి రాడని తెలిసినా, కుటుంబసభ్యులు ఒక గొప్ప నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తమ తండ్రి అవయవాలను దానం చేయడం ద్వారా మరికొందరిని బ్రతికించాలని వారు నిర్ణయించుకున్నారు. కుటుంబం అంగీకారం తెలిపిన వెంటనే ఎయిమ్స్ వైద్యులు, స్వచ్ఛంద సంస్థల సమన్వయంతో అవయవ మార్పిడి ప్రక్రియను చేపట్టారు. సురేంద్ర మంకర్ కాలేయాన్ని ఒక రోగికి, రెండు మూత్రపిండాలను ఇద్దరు వ్యక్తులకు, అతని కళ్లను ఇద్దరు అంధులకు పెట్టారు. ఇలా మొత్తం ఐదుగురు వ్యక్తులు సురేంద్ర కారణంగా కొత్త జీవితాన్ని పొందారు. ఈ సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియను నిపుణులైన వైద్యుల బృందం విజయవంతంగా పూర్తి చేసి, ఆ ఐదు కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపింది.