మరణం తర్వాత కూడా తండ్రి అయ్యే అవకాశం? భోపాల్ ఎయిమ్స్ వైద్యుల సంచలన పరిశోధన!
Becoming Father After Death: ఒక వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత కూడా తండ్రి కాగలడా అనే అంశంపై భోపాల్ ఎయిమ్స్ బృందం ఒక కీలక పరిశోధన నిర్వహించింది.
Published : November 25, 2026 at 7:32 PM IST
ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి మరణించిన తర్వాత కూడా తండ్రి కాగలరా? వినడానికే కాస్త వింతగా, అసాధ్యంగా ఆశ్చర్యకరంగా అనిపించే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం కనుగొనే దిశగా మధ్యప్రదేశ్లోని ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (AIIMS) భోపాల్ పరిశోధన చేపట్టింది. మరణించిన వ్యక్తి శరీరం నుంచి జీవించి ఉన్న, చలనం ఉన్న వీర్యకణాలను సేకరించడం సాధ్యమేనా? వాటిని భవిష్యత్తులో సంతానోత్పత్తి కోసం ఉపయోగించవచ్చా? అనే అంశాలపై శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేసింది.
అకస్మాత్తుగా, అనుకోని ప్రమాదాల్లో తమ ప్రియమైన వారిని కోల్పోయిన కుటుంబాలకు సంతాన భాగ్యాన్ని అందించే 'పోస్ట్మార్టమ్ స్పెర్మ్ రిట్రీవల్ (మరణానంతరం శుక్రకణాల సేకరణ) ప్రక్రియపై భోపాల్ ఎయిమ్స్ బృందం విస్తృత స్థాయిలో పరిశోధనలు నిర్వహించింది. ఎయిమ్స్ భోపాల్ ఫోరెన్సిక్ అండ్ టాక్సికాలజీ విభాగం ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ రాఘవేంద్ర కుమార్ బిందువా నేతృత్వంలో ఈ పరిశోధన జరిగింది. భోపాల్ ఎయిమ్స్లోని ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ విభాగం, పాథాలజీ అండ్ లాబొరేటరీ మెడిసిన్ విభాగాలు సంయుక్తంగా ఈ అధ్యయనాన్ని నిర్వహించాయి. వీరి పరిశోధనకు భారత వైద్య పరిశోధన మండలి (ICMR- ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్) కూడా ఆర్థిక సహకారం అందించింది. కేవలం వైద్యపరంగానే కాకుండా, మరణానంతర వీర్యం సేకరణకు సంబంధించిన శాస్త్రీయ, నైతిక, న్యాయపరమైన అంశాలపైనా ఈ పరిశోధన ప్రధానంగా దృష్టి సారించింది.
600 మందికిపైగా వ్యక్తులతో చర్చలు
ఈ అధ్యయనంలో భాగంగా పరిశోధకులు సుమారు 600 మందికిపైగా వ్యక్తులతో చర్చలు జరిపారు. 250 కిపైగా వీర్యకణాల సేకరణ ప్రక్రియలను కూడా నిర్వహించారు. కొన్ని సందర్భాల్లో మరణించిన వ్యక్తుల నుంచి వీర్యకణాలను విజయవంతంగా సేకరించినట్లు పరిశోధకులు వెల్లడించారు. మరణించిన తర్వాత 24 గంటల వరకు కూడా వీర్యకణాల సేకరణ ప్రయత్నాలు విజయవంతమైన సందర్భాలు ఉన్నాయని తెలిపారు.
ఉత్తమ పరిశోధనగా గుర్తింపు
ఈ భోపాల్ ఎయిమ్స్ రీసెర్చ్కు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించింది. ఇటీవల జరిగిన పంజాబ్ అకాడమీ ఆఫ్ ఫోరెన్సిక్ మెడిసిన్ అండ్ టాక్సికాలజీ నిర్వహించిన 26వ వార్షిక సదస్సు PAFMATCON 2026లో ఈ అధ్యయనాన్ని ఉత్తమ పరిశోధనగా ఎంపిక చేశారు. ప్రధాన పరిశోధకులు డాక్టర్ కుమార్ బిందువాను ప్రత్యేకంగా సత్కరించారు. మరణం తర్వాత వీర్యకణాల సేకరణ సాధ్యాసాధ్యాల్ని శాస్త్రీయంగా పరిశీలించినందుకు ఈ గుర్తింపు లభించింది.
ఈ విధానంలో శాస్త్రీయ అంశాలతో పాటుగా అనేక నైతిక, చట్టపరమైన ప్రశ్నలు కూడా ఉన్నాయి. మరణించిన వ్యక్తి నుంచి వీర్యకణాలను సేకరించడానికి ఎవరి అనుమతి తీసుకోవాలి? వీటిని భవిష్యత్తులో సంతానోత్పత్తికి ఉపయోగించవచ్చా? అనే అంశాలు కీలకంగా మారాయి. పరిశోధకుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఇక్కడ సదరు వ్యక్తి జీవించి ఉన్న సమయంలోనే ఈ ప్రక్రియకు సంబంధించి స్పష్టమైన రాతపూర్వక అనుమతి ఇవ్వడం అత్యంత సముచితం. అలాంటి అనుమతి లేని సందర్భాల్లో సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని భావిస్తున్నారు. ఇక్కడ మరణించిన వ్యక్తి భార్య, తల్లిదండ్రులు, ఇతర కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఈ ప్రక్రియకు అనుమతి ఇవ్వాలా వద్దా అన్న విషయంలో విభేదాలు రావచ్చు. అలాంటి పరిస్థితులు వస్తే ఎవరి అభిప్రాయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి? వీర్యకణాలను ఏ ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించాలి? వంటి ప్రశ్నలకు క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.
ప్రస్తుతానికి భారత్లో మరణించిన వ్యక్తి నుంచి వీర్యకణాల సేకరణ, ఆ తర్వాత సంతానోత్పత్తి ప్రక్రియలను నియంత్రించే ప్రత్యేక చట్టపరమైన వ్యవస్థ లేదని పరిశోధకులు గుర్తించారు. అందుకే ఈ విధానానికి స్పష్టమైన వైద్య, శాస్త్రీయ, చట్టపరంగా అన్ని అంశాలను సమగ్రంగా పరిశీలించే నియంత్రణ వ్యవస్థ అవసరం అని సూచించారు. డాక్టర్ బిందువాతో పాటుగా డాక్టర్ అసీమ్ అరోరా, డాక్టర్ అశ్వని టాండన్ కూడా ఈ పరిశోధన కోసం పనిచేస్తున్నారు. అనూహ్యంగా ప్రాణాలు కోల్పోయిన వ్యక్తుల కుటుంబాలకు భవిష్యత్తులో సంతానోత్పత్తికి సంబంధించిన మరో అవకాశాన్ని పరిశీలించే దిశగా ఈ అధ్యయనం ఉపయోగపడవచ్చు. అయితే ఇదంతా జరగాలంటే మాత్రం స్పష్టమైన నియమ నిబంధనలు, చట్టపరంగా మార్గదర్శకాలు అవసరం అని పరిశోధకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.