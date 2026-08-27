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నేపాల్‌కు భారత్ ఆపన్నహస్తం- 10 టన్నుల మానవతా సాయం అందజేత

భారీ అకస్మిక వరదలతో అతలాకుతలమైన నేపాల్- పొరుగు దేశానికి 10 టన్నుల మానవతా సాయాన్ని అందజేసిన భారత్- వరదల్లో గల్లంతైన భారతీయులను రక్షించేందుకు నేపాల్ ప్రభుత్వంతో కలిసి కృషి చేస్తున్నామన్న కేంద్రం సర్కార్

India On Nepal Floods
నేపాల్‌కు 10 టన్నుల మానవతా సాయం అందజేసిన భారత్ (@NepalPoliceHQ)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 27, 2026 at 9:54 AM IST

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India On Nepal Floods : నేపాల్‌లోని భోటెకోషి నదీ ప్రాంతంలో సంభవించిన భారీ ఆకస్మిక వరదలపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. గల్లంతైన భారతీయ పౌరులను గుర్తించి రక్షించేందుకు నేపాల్ ప్రభుత్వంతో కలిసి భారత్ సమన్వయం చేసుకుంటోందని తెలిపింది. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు సహాయం ఇప్పటికే చేరడం ప్రారంభమైందని స్పష్టం చేసింది. ఈ మేరకు భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ సహాయ మంత్రి కీర్తి వర్ధన్ సింగ్ వెల్లడించారు. మరోవైపు, వరదలతో అతలాకుతలమైన నేపాల్‌కు భారత్‌ ఆపన్నహస్తం అందించింది. 10 టన్నుల మానవతా సహాయాన్ని నేపాల్‌కు అందజేసింది.

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