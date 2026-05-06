తమిళనాడులో కొత్త ట్విస్ట్- TVKకి సపోర్ట్ చేసేందుకు అన్నాడీఎంకే రెడీ?
తమిళనాడులో ఏ పార్టీకి దక్కని మేజిక్ఫిగర్(118) సీట్లు- ఎన్నికల ఫలితాల్లో 108 సీట్లతో అతిపెద్ద పార్టీగా అవతరించిన టీవీకే- ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు టీవీకే పార్టీకి 10 సీట్లు అవసరం
Published : May 6, 2026 at 1:46 PM IST
Tamil Nadu Govt Formation 2026 : దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృషించిన తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల్లో తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) భారీ విజయాన్ని సాధించింది. అయితే మెజారిటీ సాధించడానికి ఆ పార్టీకి 10 సీట్లు అవసరమయ్యాయి. దీంతో రాష్ట్రంలోని ప్రధాన పార్టీలు టీవీకేతో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి ముందుకొస్తున్నాయి. ఇప్పటికే టీవీకే కాంగ్రెస్ మద్దతు తెలుపగా, అన్నాడీఎంకేకు చెందిన పలువురు ఎమ్మెల్యేలు కూడా అందుకు రెడీగా ఉన్నట్లు తెలిసింది. దీంతో రాష్ట్ర రాజీకీయాల్లో పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. మరోవైపు, అన్నాడీఎంకే నేత, మాజీ సీఎం పళనిస్వామితో టీవీకే నేత భేటీ అయినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
హైకమాండ్ నిర్ణయం కోసం వేచి ఉండాల్సిందే!
అయితే, ఇరువురు నేతల మధ్య వార్తలు వెలువడిన నేపథ్యంలో ఏఐఏడీఎంకే నాయకుడు సీవీ షణ్ముగం స్పందించారు. టీవీకేతో పొత్తు పెట్టుకునే విషయంపై తమ పార్టీయే తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుందని స్పష్టం చేశారు. చెన్నైలోని తన నివాసానికి ఏఐఏడీఎంకే ఎమ్మెల్యేలు చేరుకున్న సమయంలో ఆయన ఈ విషయాన్ని విలేకరులతో చెప్పారు.
ఏఐఏడీఎంకేలో ఎలాంటి చీలికలు లేవు!
మరోవైపు, ఏఐఏడీఎంకే అధికార ప్రతినిధి సత్యన్ కూడా స్పందించారు. పార్టీలో విభేదాలు, చీలికలు లేవని స్పష్టం చేశారు. అలాగే, ఏఐఏడీఎంకే, టీవీకే వర్గాల మధ్య ఊపు మొదలైందన్నారు. అయితే, హైకమాండ్ నిర్ణయం కోసం వేచి ఉండాలని చెప్పారు. టీవీకేతో పొత్తుకు సంబంధించి కూడా ఆయన మాట్లాడారు. ఇప్పుడు బంతి విజయ్ కోర్టులో ఉందని, కలను నిజం చేసుకోవాలంటే అది విజయ్ వైపు నుంచే రావాలని చెప్పారు. ఇదిలా ఉండగా, పొత్తును కుదుర్చుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా టీవీకే పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎన్. ఆనంద్ బుధవారం ఏఐఏడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి కె. పళనిస్వామితో సమావేశమయ్యారు. ఆయనతో పాటు ఇతర సీనియర్ టీవీకే నాయకులు కూడా ఏఐఏడీఎంకే ప్రధాన కార్యదర్శిని సంప్రదించారు.
కాగా, టీవీకే అధినేత విజయ్ మద్దతు కోరుతూ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గేకు లేఖ రాసినట్లు తెలిసింది. అందుకు కాంగ్రెస్ కూడా అంగీకరించినట్లు, తన మిత్రపక్షాలైన వీసీకే, వామపక్ష పార్టీలను కూడా కలుపుకొని వెళ్లే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. అంతేకాదు, మంగళవారం రాత్రి రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా విజయ్కు ఫోన్ చేయడంతో కాంగ్రెస్ మద్దతు ఖాయమైపోయినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ను కలుపుకొని వెళ్లాలా లేక ఏఐఏడీఎంకేను చీల్చడానికి మొగ్గు చూపాలా అనేది పూర్తిగా విజయ్ చేతిలోనే ఉంది.
మరోవైపు, డీఎంకే అధికార ప్రతినిధి శరవణన్ అన్నదురై బుధవారం కాంగ్రెస్పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. భారత మిత్రపక్షాలకు "వెన్నుపోటు" పోటు పొడిచారని ఆయన ఆరోపించారు. "కాంగ్రెస్ తీసుకున్న ఈ వైఖరి చాలా దూరదృష్టి లేనిదని, దీనికి వారు పశ్చాత్తాపపడతారని నేను భావిస్తున్నా. 2029లో లోక్సభ ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి. అందులో బీజేపీని గద్దె దించగలమని మేం చాలా నమ్మకంగా ఉన్నాం. కానీ ఇప్పుడు, కాంగ్రెస్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వల్ల, వారు చాలా అస్థిరమైన భాగస్వామిగా మారారు. కాంగ్రెస్ను నమ్మలేమనే అభిప్రాయం దేశవ్యాప్తంగా నెలకొంది" అని ఆయన అన్నారు.
గురువారం రోజే ప్రమాణ స్వీకారం!
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలను తారుమారు చేస్తూ ఘన విజయం సాధించిన టీవీకే పార్టీ, ప్రస్తుతం గవర్నమెంట్ ఏర్పాటుకు సిద్ధమౌతోంది. బుధవారం సాయంత్రం గవర్నర్తో విజయ్ సమావేశమై నూతన ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఆహ్వానించాలని కోరనున్నట్లు టీవీకే వర్గాలు తెలిపాయి. అయితే, విజయ్కు మద్దతిస్తున్నట్లు కాంగ్రెస్ ప్రకటించగా, పీఎంకే, సీపీఎం, సీపీఐ, వీసీకే, IUML కూడా సుముఖంగానే ఉన్నాయి. గవర్నర్ అంగీకరిస్తే రేపే తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు.
