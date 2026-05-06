టీవీకేకు మేం మద్దతు ఇవ్వడం లేదు- ఆ వార్తలు అవాస్తవం : ఏఐఏడీఎంకే
తమిళనాడులో నూతన గవర్నమెంట్ను ఏర్పాటుకు టీవీకేకు 10 మంది ఎమ్మెల్యేల అవసరం- ఈ నేపథ్యంలో ఏఐఏడీఎంకే నాయకుడు కె పి మునుస్వామి టీవీకేకి మద్దతు ఇచ్చినట్లు వార్తా కథనాలు- తోసిపుచ్చిన ఏఐఏడీఎంకే
Published : May 6, 2026 at 8:06 PM IST
Tamilnadu Politics : తమిళనాడు రాజకీయాలు మరింత ఆసక్తికరంగా మారుతున్నాయి. టీవీకే విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారానికి సిద్ధమవుతుండగా, ఆయనకు మద్దతు ఇచ్చేది లేదని ఏఐఏడీఎంకే తాజాగా స్పష్టం చేసింది. తాము విజయ్ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు వస్తున్న వార్తలన్నీ అవాస్తవాలను అన్నాడీఎంకే ముఖ్యనేత కేపీ మునుస్వామి స్పష్టం చేశారు.
విజయ్ టీవీకే పార్టీకి ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు సరిపడా సంఖ్యాబలం లేదు. కాంగ్రెస్ ఇప్పటికే ఆయనకు మద్దతు ప్రకటించినప్పటికీ అది ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు ఏమాత్రం సరిపోదు. మరోవైపు టీవీకే ఆహ్వానించినప్పటికీ, వామపక్ష పార్టీలు, ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ (IUML)లు విజయ్ పార్టీకి మద్దతు ఇచ్చే ప్రసక్తే లేదని తేల్చిచెప్పాయి. ఎన్నికల్లో విజయం సాధించిన సీపీఐ(ఎం) అభ్యర్థులు ఆర్. చెల్లస్వామి, లతతో పాటు సీపీఐ సభ్యులు టి. రామచంద్రన్, మారిముత్తు డీఎంకే అధినేత ఎం.కె. స్టాలిన్ను కలిశారు. అటు ఐయూఎంఎల్ తరపున ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికైన సయ్యద్ ఫరూక్ బాషా (ఎస్ఎస్బీ), ఏ.ఎం. షాజహాన్ కూడా డీఎంకే అధ్యక్షుడిని కలిశారు. అనంతరం మాట్లాడుతూ, తాము డీఎంకేకి తమ మద్దతును కొనసాగిస్తామని సీపీఐ(ఎం), సీపీఐ, ఐయూఎంఎల్ శాసనసభ్యులు స్పష్టం చేశారు. తాజాగా ఏఐఏడీఎంకే కూడా టీవీకేకు మద్దతు ఇవ్వమని కుండబద్దలు కొట్టారు. మరి ఇప్పుడు తమిళనాడులో ఏమౌతుందో చూడాలి.