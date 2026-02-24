ప్రతి కుటుంబానికి రూ.10,000 సహాయం- తమిళనాడులో AIADMK హామీల వర్షం
ప్రతి కుటుంబానికి రూ.10,000 ఉపశమన సాయం- నిరుద్యోగ యువతకు నెలవారీ భృతి- చేనేత కార్మికులకు ఉచిత విద్యుత్ పెంపు- చిన్న వ్యాపారుల రుణాల మాఫీ- ధరల పెరుగుదలపై ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేసిన పళనిస్వామి
Published : February 24, 2026 at 1:39 PM IST
AIADMK Tamil Nadu Elections : తమిళనాడు రాజకీయాల్లో ఎన్నికల వేడి రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతిపక్ష పార్టీ అయిన అన్నాడీఎంకే తన ఎన్నికల హామీలను వరుసగా ప్రకటిస్తూ ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కె. పళనిస్వామి పలు సంక్షేమ పథకాలను ప్రకటిస్తూ ప్రస్తుత ప్రభుత్వంపై ఘాటు విమర్శలు చేశారు. ప్రతి కుటుంబానికీ ఎలాంటి వివక్ష లేకుండా పథకాల ప్రయోజనాలు అందిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
కరోనా కాలంలో తమ ప్రభుత్వం అత్యుత్తమ పాలన అందించిందని గుర్తుచేసిన పళనిస్వామి, రాష్ట్ర ఆదాయాన్ని పెంచుతూ ప్రకటించిన పథకాలన్నీ సమర్థంగా అమలు చేస్తామని చెప్పారు. గతంలో తమ పాలనలో పరిశ్రమల అభివృద్ధికి పెద్దపీట వేసి ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించామని తెలిపారు. ముఖ్యంగా దివంగత ముఖ్యమంత్రి జయలలిత నిర్వహించిన ఇన్వెస్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ల వల్ల రాష్ట్రానికి కొత్త పరిశ్రమలు వచ్చాయని, అదే తరహాలో మళ్లీ పెట్టుబడులు రాబట్టి నిరుద్యోగ యువతకు ఉద్యోగాలు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
Chennai: AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswami says, " the free electricity currently provided to handloom weavers will be increased from 300 units to 450 units, and for power loom weavers from 1,000 units to 1,400 units. loans obtained from cooperative banks by small… pic.twitter.com/w4v48r8QvS— ANI (@ANI) February 24, 2026
చేనేత కార్మికులకు కూడా ఊరటనిచ్చే నిర్ణయాలను ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం హ్యాండ్లూమ్ వీవర్లకు ఇస్తున్న ఉచిత విద్యుత్ను 300 యూనిట్ల నుంచి 450 యూనిట్లకు పెంచుతామని, పవర్లూమ్ కార్మికులకు 1,000 యూనిట్ల నుంచి 1,400 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తామని తెలిపారు. పట్టణాల్లో ఫుట్పాత్లపై చిన్నచిన్న దుకాణాలు నడుపుతున్న వ్యాపారులు సహకార బ్యాంకుల నుంచి తీసుకున్న రుణాలను పూర్తిగా మాఫీ చేస్తామని పేర్కొన్నారు.
Chennai: AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswami says, " a relief assistance of rs 10,000 will be provided to every family. graduates who have registered with employment exchanges and are awaiting jobs will be given a monthly assistance of rs 2,000. those who have studied… pic.twitter.com/HgIfC2iVvy— ANI (@ANI) February 24, 2026
నిరుద్యోగులకు ఆర్థిక సహాయం అందించే ప్రత్యేక పథకాలను కూడా ప్రకటించారు. ఉద్యోగ మార్పిడి కేంద్రాల్లో పేర్లు నమోదు చేసుకుని ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న గ్రాడ్యుయేట్లకు నెలకు రూ.2,000, ప్లస్ టూ వరకు చదివిన వారికి నెలకు రూ.1,000 చొప్పున భృతి ఇస్తామని వెల్లడించారు. మత్స్యకారులకు వార్షిక వేట నిషేధ కాలంలో ఇస్తున్న సహాయాన్ని రూ.8,000 నుంచి రూ.12,000కు పెంచుతామని చెప్పారు. అలాగే ప్రతి ఏడాది తై పొంగల్ సందర్భంగా ఇచ్చే గిఫ్ట్ హ్యాంపర్తో పాటు అదనంగా రూ.1,000 నగదు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
ఆ తర్వాత ప్రతి కుటుంబానికి రూ.10,000 ఉపశమన సహాయం అందిస్తామని ప్రకటించారు. ధరల పెరుగుదల, పన్నుల భారం కారణంగా సాధారణ ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ప్రజల సమస్యలను పట్టించుకోవడంలేదని ఆరోపించారు. ప్రస్తుత అధికార పార్టీ డీఎంకేపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించిన పళనిస్వామి, ప్రభుత్వం వెంటిలేటర్పై ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ నాయకత్వంలోని పాలనలో ఐదేళ్లుగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు భారీగా పెరిగాయని, పన్నుల భారంతో ప్రజల జీవితం కష్టాల్లో పడిందని అన్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు ఉపశమనం కల్పించేందుకే ఈ సంక్షేమ హామీలను ఇస్తున్నామని తెలిపారు.