ETV Bharat / bharat

'అన్నాడీఎంకేలో విభేదాలు లేవు- మేమంతా ఒక్కటే'- కలిసిపోయిన EPS, వేలుమణి వర్గాలు!

ఎట్టకేలకు అన్నాడీఎంకే వర్గాల మధ్య కుదిరిన సయోధ్య- ఆ పిటిషన్లను ఉపసంహరించుకున్న వేలుమణి, ఈపీఎస్​ వర్గాలు

AIADMK MLA Edappadi K Palaniswami
AIADMK MLA Edappadi K Palaniswami (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 27, 2026 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

AIADMK Factions Patch Up : అన్నాడీఎంకేలో ఈపీఎస్​, వేలుమణి, షణ్ముగం వర్గాల మధ్య విభేదాలు కొనసాగుతున్న వేళ కీలక పరిణామం జరిగింది. ఇంతకు ముందు ఈ రెండు వర్గాలు ఒకరికి ఒకరు వ్యతిరేకంగా దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను వెనక్కు తీసుకున్నారు. దీంతో వీరి మధ్య మళ్లీ సయోధ్య కుదిరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

అంతకుముందు ఎస్​పీ వేలుమణి, సీవీ షణ్ముగం నేతృత్వంలోని వర్గం, ఈపీఎస్ వర్గానికి వ్యతిరేకంగా, తమిళనాడు అసెంబ్లీ స్పీకర్​కు ఒక లేఖను సమర్పించింది. అందులో అన్నాడీఎంకేకు ఒక కొత్త శాసనసభాపక్ష నేతను, చీఫ్​ విప్​ను నియమించాలని స్పీకర్​ జేసీడీ ప్రభాకరన్​ను కోరింది. మరోవైపు పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ ఎడప్పాడి కె.పళనిస్వామి (ఈపీఎస్​) నేతృత్వంలోని వర్గం తిరుగుబాటు ఎమ్మెల్యేలపై 'ఫిరాయింపు నిరోధక చట్టం' కింద చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ పిటిషన్ దాఖలు చేసింది. అయితే తాజా ఈ రెండు వర్గాలు వాటిని అధికారికంగా వెనక్కు తీసుకున్నాయి. ఎస్​పీ వేలుమణి-షణ్ముగం నేతృత్వంలోని వర్గానికి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎడప్పాడి కె.పళనిస్వామితో సమావేశమైన తర్వాత ఈ కీలక పరిణామం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా వారు ఈపీఎస్​కు క్షమాపణ తెలుపుతూ ఓ లేఖను సమర్పించారు.

"ఎన్నికలు అయిపోయాక మేము అధికార టీవీకే పార్టీకి మద్దతు ఇస్తున్నామని అందరూ అనుకున్నారు. దీంతో మా వర్గంలో ఉన్న 25 మంది ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలని వారు స్పీకర్​కు లేఖ ఇచ్చారు. అలాగే వారిని కూడా తొలగించాలని మేము కూడా లేఖ ఇచ్చాం. కానీ ఇప్పుడు వాటిని మేము వెనక్కు తీసుకున్నాం. మా మధ్య చిన్నచిన్న అభిప్రాయ భేదాలు మాత్రమే ఉన్నాయి. పళనిస్వామి ఇప్పటికీ మా పార్టీకి అసలైన నేత. ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత మా పార్టీ బాగుపడాలనే ఉద్దేశంతో మేము కొన్ని సలహాలు ఇచ్చాం. వందేళ్ల తర్వాత కూడా అన్నాడీఎంకే పార్టీ ఇలాగే బలంగా ఉండాలనేది మా ఆశ. రాజకీయాల్లో గెలుపోటములు సాధరణమే. దాని గురించి ఎవరికీ ఎలాంటి గొడవలు లేవు. పార్టీ పెద్దలందరితో ఒక మీటింగ్ పెట్టాలని, అలాగే ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయాలని మేము లీడర్​కు చెప్పాం. దానికి ఆయన కూడా ఒప్పుకున్నారు. అయితే వీటన్నింటినీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చెస్తానని చెప్పారు. మా పార్టీ ముక్కలు కాలేదు. కేవలం మా ఆలోచనల్లోనే చిన్న తేడాలు ఉన్నాయి. మేము పదవుల కోసం ఆశపడి ఇలా చేశామని కొందరు మమ్మల్ని తప్పుబడుతున్నారు. కానీ మేము ఎలాంటి పదవులు అడగలేదు. మా మనసులో ఏముందో మేము చెప్పాం. అవతలివాళ్లు కూడా వారి మాట చెప్పారు. ఇప్పుడు మేమంతా ఒక్కటయ్యాం. మా మధ్య ఎలాంటి గొడవలు లేవు. అంతా కలిసికట్టుగా ఉన్నాం."
- వేలుమణి, అన్నాడీఎంకే సీనియర్ నేత, కోయంబత్తూరు ఎమ్మెల్యే

షణ్ముగం ఎందుకు రాలేదు?
అయితే ఈ సమావేశానికి సీనియర్ నేత సీవీ షణ్ముగం రాకపోవడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అయితే ఆయన కూడా తమతోనే ఉన్నారని వేలుమణి స్పష్టం చేశారు. వీరంతా పళనిస్వామితో భేటీ అయిన కొద్దిసేపటికే వేలుమణి తమిళనాడు అసెంబ్లీ స్పీకర్​ ప్రభాకరన్​ను కలిశారు. తాము అంతకు ముందు ఇచ్చిన లేఖలను అధికారికంగా వెనక్కు తీసుకున్నారు.

TAGGED:

AIADMK FACTIONS TO RECONCILE
AIADMK FACTIONS PATCH UP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.