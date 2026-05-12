తమిళనాట కీలక పరిణామం- అన్నాడీఎంకేలో చీలిక- టీవీకే సర్కార్​కు మద్దతు

విజయ్‌ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్నట్లు వేలుమణి, షణ్ముగం వర్గం ప్రకటన- ప్రస్తుతానికి మేం ఎలాంటి కూటమిలో లేమని వెల్లడి

AIADMK supports tvk vijay
Published : May 12, 2026 at 9:50 AM IST

AIADMK Supports TVK Vijay : తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అన్నాడీఎంకే పార్టీలో చీలిక ఏర్పడింది. విజయ్​ నేతృత్వంలోని టీవీకే ప్రభుత్వానికి అన్నాడీఎంకే మద్దతు ఇస్తున్నట్లు చీలిక వర్గం ప్రకటించింది. సుమారు 30 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్న ఈ చీలక వర్గం సీఎం విజయ్‌తో భేటీ అయ్యి అధికారికంగా మద్దతు ఇవ్వనుంది. ఈ మేరకు చీలిక వర్గానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే సీవీ షణ్ముగం ప్రకటించారు. తమిళనాడు ప్రజలు విజయ్‌ సీఎంగా ఉండాలని తీర్పు ఇచ్చారని షణ్ముగం పేర్కొన్నారు. ప్రజల తీర్పును గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉందని, అందుకే విజయ్‌ ప్రభుత్వానికి పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నామని చెప్పారు. అన్నాడీఎంకే, DMK కలిసి ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేయాలనే ప్రతిపాదన వచ్చిందని ఈ సందర్భంగా షణ్ముగం తెలిపారు. ఆ పొత్తు ప్రతిపాదనను తమ వర్గం వ్యతిరేకించినట్టు స్పష్టం చేశారు. DMK సిద్ధాంతాలకు వ్యతిరేకంగా అన్నాడీఎంకే పుట్టిందని షణ్ముగం గుర్తు చేశారు. DMKతో పొత్తు పెట్టుకుంటే భవిష్యత్తులో అన్నాడీఎంకే తుడిచిపెట్టుకుపోతుందనే వద్దన్నామని షణ్ముగం తెలిపారు.

"డీఎంకేకు వ్యతిరేకంగానే అన్నాడీఎంకే పార్టీని స్థాపించాం. దాదాపు 53 ఏళ్లుగా మా పోరాటం డీఎంకేకు వ్యతిరేకంగానే సాగింది. ఈ క్రమంలోనే డీఎంకేతో అన్నాడీఎంకే పొత్తు పెట్టుకుని ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదన వచ్చింది. అయితే, దీనికి పార్టీలోని మెజారిటీ సభ్యులు వ్యతిరేకించారు. పొత్తు ప్రతిపాదనను శాసనసభాపక్ష సమావేశంలోనే వ్యతిరేకించాం. ఒకవేళ డీఎంకేతో పొత్తు పెట్టుకుంటే అన్నాడీఎంకే పార్టీ పని ముగిసిపోతుంది. అందుకే అలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తకుండా అడ్డుకున్నాం. మేం ప్రజల తీర్పును గౌరవిస్తాం. తమిళనాడు ప్రజలు విజయ్‌ సీఎంగా ఉండాలని తీర్పు ఇచ్చారు. ప్రజల తీర్పును గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉంది. విజయ్‌ ప్రభుత్వానికి మా పూర్తి మద్దతు ఇస్తున్నాం."
--సీవీ షణ్ముగం, అన్నాడీఎంకే నేత

భవిష్యత్తులో జరిగే ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ ఎటువంటి పొత్తులు లేకుండా, స్వతంత్రంగానే పోటీ చేస్తుందని షణ్ముగం తెలిపారు. AIADMK ఎమ్మెల్యేల్లో మెజారిటీ సభ్యులు ఈ మేరకు తీర్మానం చేసి నిర్ణయించినట్లు ఆయన వెల్లడించారు. మాజీ మంత్రి ఎస్.పి. వేలుమణి AIADMK శాసనసభాపక్ష నాయకుడిగా వ్యవహరిస్తారని, సీ విజయభాస్కర్‌ను పార్టీ విప్‌గా నియమించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ విషయాలను తెలియజేస్తూ పార్టీ ఇప్పటికే ప్రొ టెమ్ స్పీకర్‌కు లేఖ రాశామని చెప్పారు.

"AIADMK రాబోయే ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తుంది. AIADMK ఎటువంటి పొత్తులు లేకుండానే ముందుకు సాగుతుంది. ప్రస్తుతానికి మేం ఎలాంటి కూటమిలో లేం. మా పార్టీని బలోపేతం చేయడమే ముందున్న లక్ష్యం. మాజీ మంత్రి ఎస్​పీ వేలుమణి శాసనసభలో అన్నాడీఎంకే పక్షనేతగా వ్యవహరిస్తారు. సీ విజయ్​భాస్కర్​ విప్​గా ఉంటారు. ఇందుకు సంబంధించిన లేఖను ఇప్పటికే ప్రొటెం స్పీకర్​కు అందించాం. మా ఓటమిని సమష్టిగా అంగీకరిస్తూనే, ప్రజల తీర్పును స్వాగతిస్తున్నాం. మా ఓటమి వెనుక ఉన్న కారణాలు విశ్లేషించేందుకు అందరితో చర్చిస్తాం. ఇందుకోసం వీలైనంత త్వరగా ఓ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని మా ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడపాడి పళనిస్వామిని కోరాం. ఆయన త్వరలోనే జనరల్​ కౌన్సిల్​ మీటింగ్​ను నిర్వహిస్తారని భావిస్తున్నాం. అందులో పార్టీకి సంబంధించిన అనేక అంశాలపై వివరంగా చర్చిస్తాం. మేము మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకు మళ్లీ సమావేశమవుతాం."

--సీవీ షణ్ముగం, అన్నాడీఎంకే నేత

విజయ్​ పార్టీకి మరో 30 మంది ఎమ్మెల్యేల మద్దతు
తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 107 స్థానాలు సాధించి అతిపెద్ద పార్టీగా నిలిచిన టీవీకేకు కాంగ్రెస్, వామపక్షాలు, వీసీకే, ఐయూఎంల్‌ మద్దతు ఉంది. మ్యాజిక్‌ ఫిగర్ 118 కాగా టీవీకేకు ప్రస్తుతం 120 మంది ఎమ్మెల్యేల బలం ఉంది. ప్రస్తుతం మరో 30 మంది అన్నాడీఎంకే చీలిక వర్గం ఎమ్మెల్యేలు మద్దతిస్తామని ముందుకు వచ్చారు.

