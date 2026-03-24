పురుషులకూ ఫ్రీ బస్సు ప్రయాణం- రేషన్ కార్డుదారులకు రిఫ్రిజిరేటర్లు- అన్నాడీఎంకే సంచలన హామీలు
రేషన్ కార్డులు ఉన్నవాళ్లకు ప్రతినెలా ఉచితంగా 1 కేజీ పప్పు, 1 లీటర్ వంటనూనెను కూడా అదనంగా ఇస్తామని హామీ
Published : March 24, 2026 at 7:38 PM IST
AIADMK Election Manifesto 2026 : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ విపక్ష అన్నాడీఎంకే పార్టీ సంచలన హామీలను ప్రకటించింది. తాము ఎన్నికల్లో గెలిస్తే, రైస్ రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్లందరికీ ఉచితంగా రిఫ్రిజిరేటర్లను పంపిణీ చేస్తామని వెల్లడించింది. మహిళలలాగే పురుషుల కోసం ఉచిత బస్సు ప్రయాణ స్కీంను అమల్లోకి తెస్తామని తెలిపింది. మంగళవారం రోజు చెన్నైలోని అన్నాడీఎంకే ప్రధాన కార్యాలయంలో ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎడప్పాడి కే పళనిస్వామి విడుదల చేశారు. రైస్ కేటగిరీ రేషన్ కార్డులు ఉన్నవాళ్లకు ప్రతినెలా ఉచితంగా 1 కేజీ పప్పు, 1 లీటర్ వంటనూనెను కూడా అదనంగా ఇస్తామని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.