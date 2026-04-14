ఆకట్టుకుంటున్న ఏఐ టీచరమ్మ 'ఐరిస్'- ఏ ప్రశ్నకైనా సెకన్ల వ్యవధిలో ఆన్సర్- 111 ఏళ్ల క్రితం నాటి స్కూల్లో పాఠాలు!
కర్ణాటకలోని ఓ స్కూల్లో వినూత్న ప్రయోగం- ఏఐ టీచర్ను ప్రవేశపెట్టిన పాఠశాల యాజమాన్యం- ఆకట్టుకుంటున్న ఏఐ టీచర్ ఐరిస్- దీన్ని రూపొందించిన మేకర్ లాబ్స్ ఎడ్యుటెక్ అనే సంస్థ
Published : April 14, 2026 at 4:58 PM IST|
Updated : April 14, 2026 at 5:23 PM IST
AI Teacher In Karnataka School : నేటి సాంకేతిక యుగంలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) వినియోగం అంతకంతకూ పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతం అన్ని రంగాల్లో ఈ కృత్రిమ మేధను వాడేస్తున్నారు. అయితే కర్ణాటక విద్యారంగంలోకి ఏఐ టీచరమ్మ అడుగుపెట్టింది. ఈ క్రమంలో ఈ ఏఐ టీచర్ ఏం చేస్తుంది? దీన్ని ఎక్కడ రూపొందించారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
అందరీ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న ఏఐ టీచర్
ఉడుపి జిల్లా కుందాపుర్ తాలూకాలోని వందసే ప్రభుత్వ మోడల్ ఉన్నత ప్రాథమిక పాఠశాల ఇప్పుడు అందరీ దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఏఐ టీచర్ను ప్రవేశపెట్టారు. అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా మేకర్ లాబ్స్ ఎడ్యుటెక్ సహకారంతో ఈ ఏఐ టీచర్ను రూపొందించారు. దాని పేరు 'ఐరిస్'. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఏఐ టీచర్ను ప్రవేశపెట్టడం ఇదే తొలిసారి.
రెండేళ్ల క్రితం కేరళ స్కూల్లో ఏఐ టీచర్
రెండేళ్ల క్రితం (2024లో) కేరళలోని తిరువనంతపురంలో కేటీసీటీ స్కూల్లో ఏఐ టీచర్ను ప్రవేశపెట్టారు. ఇప్పుడు ఉడుపి జిల్లాలోని వందసే పాఠశాల కూడా ఏఐ టీచర్ను ప్రవేశపెట్టడానికి సిద్ధమైంది. మేకర్ లాబ్స్ ఎడ్యుటెక్ సంస్థ ఇప్పటికే స్కూల్కు ఏఐ టీచర్(ఐరిస్) ను అందించింది. ఈ ఏఐ టీచర్ను పాఠ్య ప్రణాళికలో భాగం చేయడానికి, శిక్షణను అందించేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా మేకర్ లాబ్స్ ఎడ్యుటెక్ సహకారంతో రూపొందిన ఈ ఏఐ టీచర్ను (ఐరిస్) సంప్రదాయ బోధనా పద్ధతిలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో స్కూల్లో ప్రవేశపెట్టారు.
ఏఐ టీచర్లో అనేక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ ఐరిస్ సుమారు 20 భాషలు మాట్లాడగలదు. స్టూడెంట్స్ అడిగిన ప్రశ్నలకు ఠక్కున సమాధానం చెప్పేస్తుంది. అలాగే ప్రతి విద్యార్థికి ఒక అభ్యాస అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇందులో వాయిస్ అసిస్టెన్స్, ఇంటరాక్టివ్ లెర్నింగ్ మాడ్యూల్స్, మానిప్యులేషన్ సామర్థ్యాలు, మొబిలిటీ ఉన్నాయి. చీరకట్టుతో ఆకర్షిస్తున్న ఐరిస్ విద్యార్థుల వద్దకు వెళ్లి వారి సందేహాలను చక్కగా నివృత్తి చేస్తుంది. అలాగే స్టూడెంట్స్తో కరచాలనం చేస్తుంది. దీంతో విద్యార్థులు త్వరగా ఈ ఏఐ టీచర్ను ఇష్టపడతారు. దీని ధర సుమారు మూడున్నర లక్షల రూపాయలు.
వందల ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న స్కూల్
వందసే ప్రభుత్వ మోడల్ ఉన్నత ప్రాథమిక పాఠశాలకు 111 ఏళ్ల ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. 2015లో ఈ స్కూల్ శత వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంది. శ్రీ మూకాంబిక ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలోని ఎస్డీఎంసీ, పూర్వ విద్యార్థుల సంఘం, ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో నేడు ఉడుపి జిల్లాలోని ఈ స్కూల్ ఒక ప్రతిష్టాత్మక పాఠశాలగా కొనసాగుతోంది. ముఖ్యంగా శ్రీ మూకాంబిక ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ సహకారంతో ఈ పాఠశాల అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందింది. ప్రస్తుతం 334 మంది విద్యార్థులు ఇక్కడ చదువుతున్నారు. 12 గ్రామాల నుంచి విద్యార్థులు ఈ స్కూల్కు వస్తున్నారు. అత్యాధునిక సౌకర్యాలు, నాణ్యమైన విద్యతో పాటు కరాటే, భరతనాట్యం, అబాకస్, సంగీతం వంటివాటిని ఈ స్కూల్లో నేర్పిస్తున్నారు. అలాగే విద్యార్థులకు ఉచిత విద్య, పుస్తకాలు, యూనిఫాం, బెల్టులు, బూట్లు అందిస్తున్నారు. అందుకే ప్రతి ఏటా ఈ స్కూల్లో చేరే విద్యార్థుల సంఖ్య పెరుగుతోంది.
ఈ ఏఐ టీచర్ విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు అనువైనదిగా ఉంటుందని శ్రీ మూకాంబిక ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ కార్యదర్శి ఉదయకుమార్ శెట్టి తెలిపారు. ఈ ఏఐ టీచర్ విద్యార్థులలో సైన్స్ పట్ల ఆసక్తిని పెంపొందించడానికి సహాయపడుతుందన్నారు. డిజిటలైజేషన్ వ్యవస్థకు అనుగుణంగా జీవితంలో ఆధునిక మార్పులను స్వీకరించడంలో ఇది ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందని వెల్లడించారు. ఈ పోటీ యుగంలో విద్యార్థులకు సాంకేతికత ఆధారిత విద్యను అందించడం అనివార్యమని అభిప్రాయపడ్డారు. గతంలో తాము ప్రొజెక్టర్లు, కంప్యూటర్ ల్యాబ్లతో స్టూడెంట్స్కు సాంకేతిక విద్యను అందించామని స్పష్టం చేశారు.
"వందసే ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రైవేట్ స్కూళ్లతో పోటీ పడుతోంది. శ్రీ మూకాంబిక ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా పాఠశాలలో మౌలిక సదుపాయాలు మెరుగుపడ్డాయి. దీనివల్ల గత పదేళ్లలో స్కూల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. ఇప్పుడు దాతల సహాయంతో వందసే పాఠశాల రాష్ట్రంలోనే ఏఐ టీచర్ను ప్రవేశపెట్టిన మొదటి ప్రభుత్వ స్కూల్గా నిలిచింది. ఈ సాంకేతికత పాఠశాల అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది." అని స్కూల్ పూర్వ విద్యార్థిని ఆశా అభిప్రాయపడింది.