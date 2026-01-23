గణతంత్ర వేడుకల్లో 'ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌' శకటం- AI కళ్లజోళ్లతో సెక్యూరిటీ- క్షణాల్లో నేరగాళ్లను కనిపెట్టొచ్చు!

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026 at 7:43 PM IST

India Republic Day Rehearsal : దేశ రాజధాని దిల్లీలో జరిగే గణతంత్ర వేడుకల్లో ఈసారి శకటాల ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనుంది. సైనికదళాలు ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ శకటాన్ని ప్రదర్శించనున్నాయి. ఏప్రిల్‌ 22న జరిగిన పహల్గాం ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ నిర్వహించిన సైన్యం పాకిస్థాన్‌లోని ఉగ్రస్థావరాలను ధ్వంసం చేసింది. భీకర వైమానికదాడులతో బెంబేలెత్తిపోయిన దాయాది దేశం కాళ్లబేరానికి వచ్చి కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం చేసుకుంది. ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ భారత ఆయుధ సంపత్తితోపాటు త్రివిధ దళాల పరాక్రమాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది. ఈ నేపథ్యంలో గణతంత్ర వేడుకల పరేడ్‌లో ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ శకటాన్ని సైనిక బలగాలు ప్రదర్శించనున్నాయి.

"ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ను ఈ శకటం ద్వారా ప్రదర్శించబోతున్నాం. కేవలం 88 గంటల్లో పాకిస్థాన్‌పై ఎలా విజయం సాధించామో చెప్పబోతున్నాం. ప్రధాన టార్గెట్లను ధ్వంసం చేశాం. మొదటిరోజు రాత్రి 9 ఉగ్రస్థావరాలపై దాడులు చేసిన విషయాన్ని చూపబోతున్నాం. గగనతల రక్షణకు ఉద్దేశించిన ఎల్‌-70 గన్స్‌, ఆకాశ్‌ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాం. ఆర్టిలరీ ఆయుధాలు, మొదటిరోజే ఉపయోగించిన రఫేల్‌ ఫైటర్లను శకటంలో ఏర్పాటు చేశాం. బ్రహ్మోస్‌ క్షిపణుల ద్వారా పాక్‌ వైమానిక స్థావరాలు, హ్యాంగర్లు, ఎయిర్‌క్రాప్ట్‌లు, రన్‌వేలను ధ్వంసం చేశాం. ఎస్‌-400 క్షిపణీ అత్యంత దూరంలో ఉన్న పాకిస్థాన్‌కు చెందిన ఏడబ్ల్యూసీ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్‌ను ధ్వంసం చేసింది. 300కిలోమీటర్ల దూరంలోని లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది." అని సైనిక కమాండర్‌ మనీశ్‌ పేర్కొన్నారు.

మరోవైపు ఈ ఏడాది జరగబోయే గణతంత్ర వేడుకల కోసం పోలీసులు ఈసారి అత్యాధునిక సాంకేతికతను వినియోగించనున్నారు. దేశంలో ఉగ్ర దాడులు చేసేందుకు పాకిస్థాన్‌ ప్రణాళిక రచిస్తున్నట్లు నిఘా సంస్థలు హెచ్చరించిన వేళ పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా అత్యంత ఆధునాతన ఏఐ ఆధారిత కళ్లజోళ్లను దిల్లీ పోలీసులు తొలిసారిగా గణతంత్ర దినోత్సవాల్లో ఉపయోగించనున్నారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఫేషియల్ రికగ్నిషన్, థర్మల్ ఇమేజింగ్ వంటి అత్యాధునిక టెక్నాలజీలు కలిగి ఉన్న ఈ స్మార్ట్ గ్లాసెస్‌ ద్వారా అనుమానితుల కదలికలపై పోలీసులు నిరంతర నిఘా పెట్టనున్నారు. ఈ కళ్లజోళ్ల ద్వారా పోలీసుల మొబైల్ ఫోన్లకు నేరగాళ్ల డేటాబేస్‌ అనుసంధానమై ఉంటుంది. రద్దీ ప్రాంతాల్లో ఎవరైనా అనుమానితులు కనిపిస్తే, వారి ముఖాలను స్కాన్ చేసి క్షణాల్లో వారి వివరాలను అందిస్తాయి.

కళ్లజోడు ధరించిన పోలీసు అధికారికి నేర చరిత్ర లేని వ్యక్తి కనిపిస్తే మొబైల్‌లో 'గ్రీన్ బాక్స్' కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ పోలీసు రికార్డుల్లో ఉన్న నేరగాడు అయితే వెంటనే 'రెడ్ బాక్స్' కనిపిస్తూ హెచ్చరిస్తుంది. దీనివల్ల భౌతిక తనిఖీలు లేకుండానే, క్షణాల్లో నేరస్థులను గుర్తించి అదుపులోకి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక నేరగాడు 20 ఏళ్ల క్రితం ఫోటో పోలీసు రికార్డుల్లో ఉండి ఇప్పుడు తన రూపాన్ని మార్చుకున్నా ఈ కళ్లజోడు నేరస్థులను గుర్తుపడుతుందని అడిషనల్‌ పోలీస్‌ కమీషనర్‌ దేవేష్ కుమార్ తెలిపారు. ముఖాలను గుర్తించడమే కాకుండా ఈ కళ్లజోడుకు ఉన్న 'థర్మల్ ఇమేజింగ్' టెక్నాలజీ ద్వారా దుస్తుల లోపల దాచుకున్న ఇనుప వస్తువులు, మారణాయుధాలను కూడా ఇవి పసిగట్టగలవని చెప్పారు. కానిస్టేబుల్‌ స్థాయి అధికారి నుంచి ఈ కళ్లద్దాలను వాడుతారని తెలిపారు. పోలీస్ పెట్రోలింగ్ వాహనాల్లో కూడా AI ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ వ్యవస్థను అమరుస్తామని వెల్లడించారు. రద్దీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కంటికి కనిపించని ముప్పును గుర్తించడానికి ఈ కళ్లజోళ్లు బాగా ఉపయోగపడుతాయని పేర్కొన్నారు.

వర్షాన్ని లెక్కచేయకుండా కవాతు కొనసాగిస్తోన్న సైన్యం
మరోవైపు, గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల సందర్భంగా దిల్లీలో పరేడ్​ కోసం భారత త్రివిధ దళాలు సిద్ధమౌతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా కర్తవ్యపథ్​లో భారీ సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఓ వైపు వర్షం కురుసి నేల జారుడుగా మారినప్పటికీ, సైనిక దళాలు మాత్రం కవాతును ఆపలేదు. వర్షంలో తడిసిన యూనిఫాం, బూట్లతోనే సైనిక బృందాలు సాధన చేశాయి. గుర్రాలు, ట్యాంకర్లు సహా ఆయా బృందాలు వర్షాన్ని లెక్కచేయకుండా ముందుకు సాగడం, వివిధ ఆర్మీ కంటింజెంట్లు కవాతు చేయడంతో ఆ ప్రాంతమంతా దేశభక్తి గీతాలతో మార్మోగింది.

