కేరళ పోలీసింగ్లో నయా ట్రెండ్- ట్రాఫిక్ నియంత్రణ కోసం రోబోలు!
Robots In Traffic Control : ట్రాఫిక్ను నియంత్రించడానికి రూపొందించిన దక్ష, సహాయక చర్యలకు తోడ్పడే కవచ్ అనే వాహనం, సందర్శకులకు మార్గనిర్దేశం చేయగల తార అనే రోబోలను కేరళ పోలీసులు తీసుకొచ్చారు.
Published : October 11, 2026 at 1:49 PM IST
Robots In Traffic Control : టెక్నాలజీ ఆధారిత పోలీసింగ్ను బలోపేతం చేసే దిశగా కేరళ ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. అభివృద్ధి చెందుతున్న సైబర్ సెక్యూరిటీ ముప్పులను ఎదుర్కోవడంతో పాటు ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, విపత్తుల సమయంలో సహాయక చర్యలను మరింత సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో రూపొందించిన రోబోటిక్ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ట్రాఫిక్ పోలీసుల పనిభారాన్ని తగ్గించడం, కష్టతరమైన ప్రాంతాల్లో సహాయక సిబ్బందికి అండగా నిలవడం, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ప్రజలకు సమాచారం అందించడం లక్ష్యంగా పలు రకాల రోబోలను సిద్ధం చేస్తోంది.
కేరళ పోలీసులు శుక్రవారం నిర్వహించిన 19వ కోకోన్ (CoCoN) సెక్యూరిటీ అండ్ హ్యాకింగ్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రారంభోత్సవంలో హోం మంత్రి రమేశ్ చెన్నితాల దీని గురించి వెల్లడించారు. ఎర్నాకుళంకు చెందిన ఐ-హబ్ రీసెర్చ్ అండ్ రోబోటిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సహకారంతో ఈ రోబోటిక్ వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో పనిచేసే పోలీసు సిబ్బంది సామర్థ్యాన్ని పెంచడంతో పాటు వారి పనిభారాన్ని తగ్గించేందుకు ఈ సాంకేతికత ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ట్రాఫిక్ నియంత్రణ, ప్రజలకు సేవలు అందించడం, విపత్తుల సమయంలో అవసరమైన వస్తువులను తరలించడం వంటి విభిన్న అవసరాలకు రూపొందించిన రోబోలను ప్రదర్శించారు. వీటిలో 'దక్ష', 'తార' రోబోలు, 'కవచ్' మానవరహిత భూతల వాహనం ప్రధానంగా నిలిచాయి.
ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు 'దక్ష'
ట్రాఫిక్ నిర్వహణ కోసం ప్రత్యేకంగా 'దక్ష' రోబోను రూపొందిస్తున్నారు. వాహనాల రాకపోకలను నియంత్రించేందుకు ముందుగా ప్రోగ్రామ్ చేసిన చేతి సంజ్ఞలు, దృశ్య సంకేతాలను ఈ రోబో ఉపయోగిస్తుంది. వాహనాలను గుర్తించడం, ట్రాఫిక్ను ఇతర మార్గాల్లోకి మళ్లించడంలో సహకరించడం, ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలను ఎప్పటికప్పుడు గుర్తించడం వంటి సామర్థ్యాలను ఇందులో చేర్చాలని డెవలపర్లు భావిస్తున్నారు. మండే ఎండలో, వర్షంలో, కాలుష్యంతో కూడిన వాతావరణంలో ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఎక్కువసేపు విధులు నిర్వహించాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వారికి సహాయక వ్యవస్థగా 'దక్ష' ఉపయోగపడనుంది. ట్రాఫిక్ నిర్వహణలో సాంకేతికతను వినియోగించడం ద్వారా పోలీసులపై పనిభారాన్ని తగ్గించవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఐ-హబ్ రీసెర్చ్ అండ్ రోబోటిక్స్ వ్యవస్థాపకుడు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆదిల్ కృష్ణ 'ఈటీవీ భారత్'తో మాట్లాడుతూ, మరో ఆరు నెలల్లోగా ట్రాఫిక్ నిర్వహణ రోబోలను రాష్ట్ర పోలీసులకు అందించేందుకు తమ సంస్థ కృషి చేస్తోందని తెలిపారు. ప్రణాళిక ప్రకారం ఈ వ్యవస్థను అమల్లోకి తీసుకొస్తే, ఇలాంటి రోబోటిక్ ట్రాఫిక్ నిర్వహణ వ్యవస్థను మోహరించిన భారతదేశంలోని తొలి రాష్ట్రంగా కేరళ నిలుస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. కోకోన్ సదస్సులో నిర్వహించిన ప్రదర్శనలో ఈ రోబోలను ఇతర స్వదేశీ సాంకేతికతలతో పాటు ప్రదర్శించారు.
100కు పైగా భాషల్లో మాట్లాడే 'తార'
ప్రజలతో నేరుగా సంభాషిస్తూ వారికి సమాచారం అందించేందుకు 'తార' అనే బహుభాషా సేవా రోబోను రూపొందించారు. ఇది 100కు పైగా భాషల్లో మాట్లాడగలదని కంపెనీ ప్రతినిధి మహేశ్వర్ తెలిపారు. పోలీస్ స్టేషన్లు, రైల్వే టెర్మినళ్లు, హోటళ్లు, కార్పొరేట్ కార్యాలయాలు వంటి ప్రదేశాల్లో దీనిని ఉపయోగించవచ్చని వివరించారు. సందర్శకుల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వడం, అవసరమైన సమాచారాన్ని సేకరించడం, వారికి మార్గనిర్దేశం చేయడం వంటి పనులను 'తార' ద్వారా నిర్వహించవచ్చని సంస్థ చెబుతోంది. బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ప్రజలకు అవసరమైన సమాచారం అందించడంలో ఈ రోబో సేవలు ఉపయోగపడనున్నాయి.
విపత్తుల వేళ 'కవచ్'తో సహాయం
విపత్తుల నిర్వహణ, సహాయక చర్యల కోసం 'కవచ్' అనే మానవరహిత భూతల వాహనాన్ని కూడా సంస్థ అభివృద్ధి చేస్తోంది. సాధారణ వాహనాలు వెళ్లలేని కఠినమైన భూభాగాల్లో ప్రయాణించడంతో పాటు, సహాయక సిబ్బంది చేరుకోవడం కష్టంగా ఉండే ప్రాంతాలకు నిత్యావసర వస్తువులు, పరికరాలను తరలించడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశం. స్వయంప్రతిపత్తితో మార్గాన్ని గుర్తించేందుకు ఈ వాహనంలో లైడార్ (LiDAR) సెన్సార్లను ఉపయోగిస్తున్నట్లు అభివృద్ధిదారులు తెలిపారు. ఈ వ్యవస్థ 2వేల కిలోల వరకు బరువును మోయగలదని పేర్కొన్నారు. విపత్తుల సమయంలో అవసరమైన సామగ్రిని తరలించడంతో పాటు రక్షణ రంగ అవసరాలకు కూడా దీనిని వినియోగించేలా అభివృద్ధి చేయాలని సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. భవిష్యత్తులో కేరళ పోలీసుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ ప్లాట్ఫామ్ను రూపొందించాలనే ప్రణాళిక కూడా ఉంది.
రక్షణ రంగం కోసం 'కర్ణ'
రక్షణ రంగ అనువర్తనాల కోసం 'కర్ణ' అనే ద్విపాద హ్యూమనాయిడ్ రోబోను కూడా ఐ-హబ్ రీసెర్చ్ అండ్ రోబోటిక్స్ అభివృద్ధి చేస్తోంది. ప్రమాదకరమైన పని ప్రదేశాల్లో వస్తువులను తరలించడం, నిర్దిష్ట పనులను నిర్వహించడం కోసం పారిశ్రామిక రోబోలను సైతం ప్రదర్శించింది. ఈ యంత్రాలు 25 కిలోల వరకు బరువును ఎత్తగలవని, అవసరాలకు అనుగుణంగా వాటి పనితీరును మార్చుకునేలా రూపొందించవచ్చని డెవలపర్లు తెలిపారు.
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