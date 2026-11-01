కేవలం రూ.5 వేలతో ఏఐ రోబో తయారీ- అన్నదమ్ముల అద్భుత ఆవిష్కరణ!
Engineering Brothers AI Robot Bengal : సాధారణ రైతు కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు అన్నదమ్ములు 'లూకా' అనే రోబోను రూపొందించారు. ఇది నడవడం, మాట్లాడటంతో పాటు మనుషులతో కరచాలనం కూడా చేస్తుంది.
Published : November 1, 2026 at 12:15 PM IST
సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలంటే భారీగా డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదని నిరూపించారు బంగాల్కు చెందిన ఇద్దరు సోదరులు. అందుబాటులో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలతో కేవలం రూ.5 వేల ఖర్చుతో ఏఐ ఆధారిత రోబోను తయారు చేశారు. ఇది నడవడం, మాట్లాడటంతో పాటు మనుషులతో కరచాలనం కూడా చేయగలదు. స్థానిక దుర్గా పూజ వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచిన ఈ ఆవిష్కరణ స్థానికులను ఆశ్చర్యపరిచింది.
హుగ్లీ జిల్లా ఖానాకుల్లోని శారద గ్రామానికి చెందిన కృష్ణకాంత, మధుసూదన్ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు. వీరిది సాధారణ రైతు కుటుంబం. వీరి తండ్రి సనత్ కుమార్ దలుయి రైతుగా పనిచేస్తుండగా, తల్లి అంగన్వాడీ కార్యకర్తగా ఉన్నారు. కృష్ణకాంత ఓ చిన్న ఉద్యోగం చేస్తూనే ప్రైవేట్ కళాశాలలో బీటెక్ చదువుతున్నాడు. మధుసూదన్ బరాక్పూర్లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్లో డిప్లొమా చేస్తున్నాడు. చిన్నతనం నుంచే ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను తయారు చేయడంపై ఇద్దరికీ ఆసక్తి ఉండేది. ఆ ఆసక్తే వారిని సొంతంగా రోబో తయారు చేసేలా ప్రేరేపించింది.
స్థానికంగా జరిగే దుర్గా పూజ వేడుకల్లో కొత్తదనాన్ని పరిచయం చేయాలని 'శారద యువ గోష్ఠి క్లబ్' నిర్వాహకులు భావించారు. పూజకు వచ్చే వారికి ప్రత్యేక అనుభూతిని అందించడంతో పాటు పిల్లల్లో సైన్స్, సాంకేతికతపై ఆసక్తి పెంచాలనుకున్నారు. ఈ ఆలోచనతో నవమి రోజున నిర్వహించే ప్రదర్శన కోసం ఓ రోబోను తయారు చేయాలని కృష్ణకాంత, మధుసూదన్లను కోరారు. వారు కూడా వెంటనే ఈ బాధ్యతను స్వీకరించారు. కేవలం 10 నుంచి 15 రోజుల్లోనే 'లూకా' అనే రోబోను తయారు చేశారు.
పిల్లల్లో సైన్స్పై ఆసక్తి పెంచడమే లక్ష్యం
ఈ రోబో తయారీ వెనుక కేవలం వినోదం మాత్రమే లేదని సోదరులు చెబుతున్నారు. రోబోలు ఎలా పనిచేస్తాయి? వాటిలో ఎలక్ట్రానిక్ విడిభాగాలను ఎలా ఉపయోగిస్తారు? ప్రోగ్రామింగ్ సాయంతో యంత్రాలను ఎలా నియంత్రించవచ్చు? వంటి విషయాలను సందర్శకులకు తెలియజేయాలనుకున్నామని తెలిపారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు సైన్స్, సాంకేతికతపై ఆసక్తి పెంచుకునేలా చేయడం తమ ప్రధాన ఉద్దేశమని అన్నారు. అందుబాటులో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ఉపయోగించి రోబోను సొంతంగా తయారు చేశామని, కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడంతో పాటు ఆచరణాత్మక అనుభవాన్ని కూడా సంపాదించామని చెప్పారు.
బ్లూటూత్తో నియంత్రణ- జెమినీ ఏఐతో సమాధానాలు
'లూకా' రోబోను బ్లూటూత్ కనెక్షన్ ద్వారా మొబైల్ ఫోన్ లేదా ల్యాప్టాప్తో దీన్ని నియంత్రించవచ్చు. గూగుల్ జెమినీ ఏఐ, గూగుల్ ఏఐ సాంకేతికతను ఉపయోగించి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చేలా దీన్ని రూపొందించినట్లు సోదరులు తెలిపారు. ఈ రోబో నడవడం, మాట్లాడటంతో పాటు వివిధ పనులు చేయగలదని అన్నారు. ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా దాని కదలికలను నియంత్రించవచ్చని తెలిపారు. ఈ రోబో తయారీకి రెండు ఆర్డుయినో బోర్డులు, రెండు ఎల్298ఎన్ మోటార్ డ్రైవర్లు, నాలుగు డీసీ గేర్ మోటార్లు, ఒక హెచ్సీ-05 బ్లూటూత్ మాడ్యూల్, మూడు సర్వో మోటార్లను ఉపయోగించామని చెప్పారు. వీటితో పాటు పీసీబీ బోర్డులు, లైట్లు, బ్యాటరీలు, డీసీ-డీసీ కంట్రోలర్, చక్రాలు, కనెక్టింగ్ వైర్లను అమర్చారు. రోబో మాట్లాడేందుకు వీలుగా వాయిస్ కంట్రోలర్ను కూడా అనుసంధానించామని అన్నారు.
"మేమిద్దరం కలిసి ఈ రోబోను తయారు చేశాం. పిల్లలకు సంతోషాన్ని పంచడంతో పాటు వారిలో సైన్స్ పట్ల ఆసక్తిని పెంచడమే మా ప్రధాన లక్ష్యం. 'లూకా' మనుషులతో కరచాలనం కూడా చేయగలదు. ఈ రోబో తయారీకి సుమారు రూ.5 వేలు ఖర్చయింది. ప్రస్తుతం దాని సామర్థ్యాలను మరింత మెరుగుపరిచే మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నా. అయితే మేము సాధారణ ఆర్థిక నేపథ్యం నుంచి వచ్చినందున ఇలాంటి ప్రాజెక్టులపై భారీగా పెట్టుబడి పెట్టే స్థోమత మాకు లేదు. ప్రభుత్వ మద్దతు లభిస్తే మరిన్ని గొప్ప ఆవిష్కరణలు చేయగలం."
- కృష్ణకాంత
నేపాల్లో భారీ హిమపాతం- ట్రెక్కింగ్కు వెళ్లిన ఆరుగురు భారతీయులు మిస్సింగ్
5వేల అనాథ మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు- 40 ఏళ్లుగా 'ఆలం' నిస్వార్థ సేవ