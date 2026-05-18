సింహాల రక్షణకూ 'ఏఐ'- గిర్ అడవుల్లో పైలట్ ప్రాజెక్టు- ఏఐ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది?
ఎక్కడికక్కడ సీసీటీవీ కెమెరాలు, స్పీడ్ డిస్ప్లేల ఏర్పాటు- వాహనాల వేగ పరిమితి గంటకు 30 కి.మీ మాత్రమే- అతివేగంతో దూసుకెళ్తే, కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటరుకు అలర్ట్- రైల్వే ట్రాక్పై సింహం అడుగుపెట్టగానే అలర్ట్
Published : May 18, 2026 at 4:33 PM IST
Lions Protection with AI : ''ఇందుగలదు అందులేదు'' అన్న చందంగా ప్రతీచోటకూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ (ఏఐ) టెక్నాలజీ వేగంగా విస్తరిస్తోంది. చివరకు సింహాల పరిరక్షణకూ ఏఐ సాంకేతికతను వినియోగిస్తున్నారు. మనదేశంలో ఆసియా సింహాలు సహజసిద్ధంగా జీవిస్తున్న ఏకైక ప్రాంతమైన గుజరాత్లోని గిర్ అడవుల్లో ఈ పైలట్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభమైంది. గిర్ అడవుల్లో నుంచి అకస్మాత్తుగా రోడ్లపైకి, రైల్వే ట్రాక్లపైకి వచ్చే సింహాలను వాహన ప్రమాదాలు, రైలు ప్రమాదాల బారిన పడకుండా కాపాడటమే దీని లక్ష్యం. ఇంతకీ ఈ సెక్యూరిటీ టాస్క్ను ఏఐ ఎలా పూర్తి చేస్తుంది? ఓ వైపు సింహాల కదలికలను, మరోవైపు అడవుల సమీపంలోని రోడ్లపై, రైల్వే ట్రాక్లపై వాహనాలు, రైళ్ల కదలికలను ఎలా పర్యవేక్షిస్తుంది? డేంజర్ జోన్లలోకి ప్రవేశించే సింహాలను ఏఐ ఎలా కాపాడుతుంది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సింహాలకు ఆ ప్రమాదాల గండం
గిర్ అడవులు ప్రధానంగా గుజరాత్లోని జునాగఢ్, గిర్ సోమనాథ్, అమ్రేలి జిల్లాల్లో విస్తరించి ఉన్నాయి. ఈ అడవుల ప్రధాన పరిపాలనా కేంద్రం, పర్యాటక ప్రవేశ ద్వారం సాసన్ గిర్ అనే గ్రామంలో ఉంది. ఈ ఊరు జునాగఢ్ జిల్లాలోని తలాలా తాలూకాలో ఉంది. గిర్ అడవుల్లోని ఆసియా సింహాల సంఖ్య గత ఐదేళ్లలో 32.2 శాతం పెరిగి 674 నుంచి 891కి చేరింది. అయితే ఇదే రేంజులో వాటికి రోడ్డు ప్రమాదాలు, రైలు ప్రమాదాల ముప్పు పెరిగింది. సింహాలు సాధారణంగా రాత్రి వేళల్లోనే సంచరిస్తాయి. చీకటి, పొగమంచు, వర్షం ఉన్నప్పుడు దూసుకొచ్చే రైళ్లు, వాహనాల వేగాన్ని సరిగ్గా అంచనా వేయలేక అవి ప్రమాదాల బారిన పడుతుంటాయి. ఆసియా సింహాలకు పొంచి ఉన్న ఈ ముప్పును తగ్గించే దిశగా గుజరాత్ అటవీ, పర్యావరణ శాఖ మంత్రి అర్జున్ మోధ్వాదియా కీలక ముందడుగు వేశారు.
ఏఐ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ వ్యవస్థ
అంతర్జాతీయ బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్ (ఐబీసీఏ) ప్రధాన సదస్సు జూన్ 1, 2 తేదీల్లో దిల్లీలో జరగనుంది. దీనికి సంబంధించిన ముందస్తు సమావేశం మే 14న గుజరాత్లోని సాసన్ గిర్లో జరిగింది. ఈ సందర్భంగా గుజరాత్ అటవీ, పర్యావరణ శాఖ మంత్రి అర్జున్ మోధ్వాదియా ముఖ్య ప్రకటన చేశారు. గిర్ అడవుల్లోని ఆసియా సింహాల పరిరక్షణ కోసం అధునాతన ఏఐ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తెస్తామని ఆయన వెల్లడించారు. సింహాలను వాహన, రైలు ప్రమాదాల బారి నుంచి కాపాడటానికి ఈ సాంకేతికతను వివిధ దశల్లో గిర్ ప్రాంతమంతటా అందుబాటులోకి తెస్తామన్నారు. ఇందుకోసం అటవీ శాఖ పూర్తిస్థాయి సన్నాహాలను ప్రారంభించిందని అర్జున్ మోధ్వాదియా చెప్పారు.
ఏఐతో సింహాలను ఎలా కాపాడుతారు?
ఈ హైటెక్ ప్రాజెక్టు కోసం గిర్ అడవుల్లోని పలు సున్నితమైన ప్రాంతాలను గుజరాత్ అటవీ శాఖ ఎంపిక చేసింది. ప్రత్యేక పైలట్ ప్రాజెక్ట్లో భాగంగా ఆయా చోట్ల పర్యాటకులు అధికంగా రాకపోకలు సాగించే మార్గాల్లో వాహనాల వేగంపై పరిమితులను అమల్లోకి తెచ్చారు. సింహాలు ఎక్కువగా సంచరించే వానియవావ్ నాకా ఏరియా నుంచి సాసన్ గిర్ ఏరియా వరకు ఎక్కడికక్కడ ఆధునిక సీసీటీవీ కెమెరాలను, స్పీడ్ డిస్ప్లేలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఏరియాల మీదుగా రాకపోకలు సాగించే వాహనాల వేగం గంటకు 30 కిలోమీటర్లకు మించొద్దనే సూచనలను జారీ చేస్తున్నారు. కెమెరాలు, స్పీడ్ డిస్ప్లేలను ఒక కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానించారు. ఈ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ సాసన్ గిర్లోని డిప్యూటీ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ (డీసీఎఫ్), వైల్డ్లైఫ్ డివిజన్ ఆధ్వర్యంలో 24 గంటలూ (24x7) పనిచేస్తోంది. అతివేగంతో దూసుకెళ్లే వాహనాల వల్లే సింహాలు ప్రమాదాల బారిన పడుతుంటాయి. అలా జరగకుండా ఆపేందుకే ఈ ఏర్పాట్లన్నీ. ఒకవేళ ఈ మార్గాల్లో ఎవరైనా వాహనదారులు గంటకు 30 కిలోమీటర్లకు మించిన స్పీడుతో డ్రైవ్ చేస్తే, స్పీడ్ డిస్ప్లేలపై వాహన వేగం నమోదవుతుంది. ఈవివరాలు లైవ్లో సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డ్ అవుతాయి. ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ ట్రాకింగ్ వ్యవస్థ ఈ వివరాలన్నీ కలిపి తక్షణమే కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్కు చేరవేస్తుంది. ఆ వెంటనే బాధ్యులపై అటవీ శాఖ చర్యలను మొదలుపెడుతుంది.
రైల్వే ట్రాక్పై అడుగుపెట్టగానే అలర్ట్
గిర్ అటవీ ప్రాంతంలో దాదాపు 115 కిలోమీటర్ల పొడవైన రైల్వే ట్రాక్ ఉంది. రాత్రివేళల్లో ఈ రైల్వే ట్రాక్ మీదుగా సింహాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో అవి రైలు ప్రమాదాల బారిన పడే ముప్పు ఉంటుంది. ఈ ప్రమాదాలను అడ్డుకునేందుకు గిర్ ప్రాంతంలో ఏఐ ఆధారిత ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సిస్టమ్ (ఐడీఎస్) ఏర్పాటు ప్రతిపాదనకు ఆమోదం తెలిపామని 2026 ఫిబ్రవరిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ ప్రాజెక్టు పనులు ప్రస్తుతం చివరి దశలో ఉన్నాయి. వెస్ట్రన్ రైల్వే (భావ్నగర్ డివిజన్) మొదట అమ్రేలి-భావ్నగర్ పరిధిలో దీనికి సంబంధించిన తొలి విడత ట్రయల్స్ నిర్వహించింది. ఆ సమయంలో అడవి పందులు, నీలగాయ్ వంటి జంతువుల కదలికలను ఐడీఎస్ సిస్టమ్ విజయవంతంగా గుర్తించింది. ప్రస్తుతం సింహాల సంచారం ఎక్కువగా ఉండే దామ్నగర్- పిపావావ్ కారిడార్లోని 115 కిలోమీటర్ల సున్నితమైన రైల్వే లైన్ వెంట ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుళ్లు వేయడం, ఏఐ సెన్సర్లను అమర్చే పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. సింహాలు రైలు పట్టాల సమీపంలోకి వచ్చినప్పుడు వాటి అడుగుల వల్ల భూమిలో వచ్చే సూక్ష్మమైన కంపనాలను ఈ కేబుళ్లు గ్రహిస్తాయి. వెంటనే ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ ఈ కంపనాలను విశ్లేషించి, అది సింహమే అని నిర్ధారించుకున్న వెంటనే రైలు డ్రైవర్లు, స్టేషన్ మాస్టర్లు, కంట్రోల్ రూమ్కు అలర్ట్లు జారీ చేస్తుంది. దీనివల్ల డ్రైవర్లు రైలు వేగాన్ని తగ్గించి ప్రమాదాన్ని ఆపుతారు.
సింహాల మొహాలను గుర్తించే సింబా
అంతకుముందు 2022లోనే, సింహాల ముఖంపై ఉండే ప్రత్యేక గుర్తుల ఆధారంగా వాటిని విడివిడిగా గుర్తించడానికి 'SIMBA' (సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ ఇంటెలీజెంట్ మార్కింగ్ బేస్డ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఏషియాటిక్ లయన్స్) అనే ఏఐ సాఫ్ట్వేర్ను గుజరాత్ అటవీ శాఖ ప్రయోగాత్మకంగా వినియోగంలోకి తెచ్చింది.
రైలు మార్గంలో అటవీ శాఖ ట్రాకర్ల నియామకం
''సింహాలను కాపాడేందుకు ప్రస్తుతం గిర్ పరిధిలోని వానియవావ్ నాకా నుంచి సాసన్ గిర్ వరకు ఏఐ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని అటవీ ప్రాంతాల్లోనూ ఈ సాంకేతికతను వినియోగిస్తాం. జునాగఢ్ - దెల్వారా మధ్యనున్న మీటర్ గేజ్ రైలు మార్గం గిర్ అటవీ ప్రాంతం మీదుగానే వెళ్తుంది. ఈ రైల్వే ట్రాక్పై సింహాలు ప్రమాదాల బారినపడకుండా అటవీ శాఖ ప్రత్యేక ట్రాకర్లను నియమించింది. ఈ మార్గంలో రైళ్లు గంటకు 30 కిలోమీటర్లకు మించిన స్పీడుతో వెళ్లకుండా పర్యవేక్షిస్తున్నాం. రైళ్లు హారన్ కొట్టేందుకూ అనుమతి లేదు.'' అని జునాగఢ్ వైల్డ్లైఫ్ సర్కిల్లోని అటవీ సంరక్షణాధికారి డాక్టర్ రామ్ రతన్ నాలా తెలిపారు.
గిర్నార్లో 30 ఏళ్లుగా సింహాల కదలికలు
''జునాగఢ్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని భావనాథ్లో రాత్రిపూట సింహాలు సంచరిస్తుంటాయి. గత 30 ఏళ్లుగా గిర్నార్ పరిధిలో సింహాల కదలికలు ఉన్నాయి. అందుకే సింహాలు సంచరించే ప్రాంతాల్లో జాగ్రత్తగా, నెమ్మదిగా వాహనాలు నడపాలని ప్రజలకు సూచిస్తున్నాం. జునాగఢ్ నుంచి బిల్ఖాకు వెళ్లే జాతీయ రహదారిని రాత్రిపూట సింహాలు దాటుతుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆ రహదారిపై స్పీడ్ బ్రేకర్లను ఏర్పాటు చేయించడం, వాహనాల వేగాన్ని నియంత్రించడం, రాత్రి గస్తీ బాధ్యతలను స్థానిక అటవీ శాఖ సిబ్బందికి అప్పగించాం. ఇప్పటివరకు ఈ ప్రాంతంలో సింహాలు లేదా వన్యప్రాణుల వల్ల ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగలేదు'' అని డిప్యూటీ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ అక్షయ్ జోషి తెలిపారు.
సింహాల రక్షణకు ఏఐ కమాండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్
''సింహాల సంఖ్య పెరిగేకొద్దీ, అడవిలో అవి సంచరించే ఏరియా కూడా పెరుగుతుంది. ఈ విషయం మాకు తెలుసు. అందుకే వాటి పరిరక్షణకు చర్యలు చేపడుతున్నాం. సింహాలకు కలిగే ప్రమాదాలను నివారించడానికి, మేం ఏఐ ఆధారిత కమాండ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఇది సింహాల ప్రాణాలకు రిస్క్ను చాలావరకు తగ్గిస్తుంది'' అని గుజరాత్ అటవీ, పర్యావరణ శాఖ మంత్రి అర్జున్ మోధ్వాదియా చెప్పారు.
11 ఏళ్లుగా సైకిల్పైనే డాక్టర్ ప్రయాణం- 'జామ్నగర్ సైక్లింగ్ క్లబ్'తో ఎంతో మందికి ఫిట్నెస్పై అవగాహన కల్పిస్తూ!
ప్రపంచంలోనే మోస్ట్ బ్యూటీఫుల్ బల్లి ఇదే! అత్యధికంగా అక్రమ రవాణా అవుతుందట!