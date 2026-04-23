ETV Bharat / bharat

ఎవరూ తొక్కకుండానే దూసుకెళ్తున్న సైకిల్​- 'ఘోస్ట్ సైకిల్' టెక్నాలజీకి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!

ఏఐ సాయంతో మనిషి లేకుండా ప్రయాణిస్తున్న సైకిల్​- రూ.35,000 వ్యయంతో నూతన ఆవిష్కరణ- ఈ దృశ్యం చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్న ప్రజలు

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ai Powered Ghost Cycle Innovation : కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) రోజురోజుకు విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెందుతూ మన జీవితాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అలాగే విద్యార్థులు, యువత ఈ సాంకేతికతను సృజనాత్మకంగా వినియోగిస్తూ కొత్త ఆవిష్కరణలకు శ్రీకారం చుడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ యువకుడు ఏఐ సాయంతో "ఘోస్ట్ సైకిల్"ను రూపొందించడం ఆసక్తికరంగా మారింది. సాంకేతిక రంగంలో ఈ ప్రయోగం చూసి ప్రజలందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇంతకీ ఈ 'ఘోస్ట్ సైకిల్' అంటే ఏమిటి? అది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఇందులో ఉపయోగించిన ఏఐ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? అనే విషయాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

స్వయంగా కదిలే సైకిల్​
మనం ఇప్పటికే డ్రైవర్​ లేకుండా కార్​ కదలడం చూశాం. సరిగ్గా అలాగే గుజరాత్​లోని సూరత్ నగరానికి చెందిన ఓ యువ ఆవిష్కర్త శివమ్ మౌర్య, తన ప్రతిభతో ఎవరూ నడపకుండా, స్వయం ముందుకు కదిలే సైకిల్​ను రూపొందించాడు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్‌ను కలిపి ఎవరూ నడపకుండానే స్వయంగా రోడ్లపై ప్రయాణించే సైకిల్‌ను తయారు చేశాడు. ఈ వింతను చూసిన జనాలందరూ దీనికి 'ఘోస్ట్​ సైకిల్​' అని నామకరణం కూడా చేశారు.

రూ.35,000 మూడు నెలల కృషి
శివమ్ మౌర్య తన పార్టనర్​ గుర్‌ప్రీత్ అరోరాతో కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్‌ కోసం మూడు నెలల పాటు నిరంతరంగా శ్రమించాడు. సుమారు రూ.35,000 వ్యయంతో తయారు చేసిన ఈ సైకిల్, సాధారణ ప్రయోగంగా కాకుండా సాంకేతిక అభివృద్ధిలో ఒక కీలక ముందడుగుగా నిలిచింది. ఒక మనిషి సైకిల్ నడపే సమయంలో దాన్ని బాలెన్స్​ చేయడం ఎంతో ముఖ్యం. అదే విధంగా మనిషి లేకుండా స్వయంగా కదులుతున్న ఈ సైకిల్​ కూడా తనంతట తానే బాలెన్స్​ చేసుకోవడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.

సైకిల్​ నడుపుతున్న ఇన్విజిబుల్​ మ్యాన్
ఈ సైకిల్‌లోని పెడలింగ్ వ్యవస్థ చూసేవారిని ఆకట్టుకుంటోంది. ఎందుకంటే ఆ సైకిల్​ ముందుకు కదులుతుంటే మనిషి కాళ్లు పెడల్​ను తొక్కుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అందుకు కారణం శివమ్​ రూపొందించిన యాంత్రిక వ్యవస్థ. ఈ సైకిల్​ను రోడ్లపై పరీక్షించినప్పుడు ఎవరూ లేకుండానే సైకిల్ కదలడాన్ని చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.

ఈ సైకిల్​ ఎలా నడుస్తుంది?

  • మొబైల్ యాప్ : స్మార్ట్‌ఫోన్ ద్వారా ఆదేశాలు ఇచ్చి సైకిల్‌ను నియంత్రించవచ్చు.
  • రిమోట్ కంట్రోల్ : చేతిలో పట్టుకునే రిమోట్‌తో దూరం నుంచే ఆపరేట్ చేయగలరు.
  • ఏఐ మోడ్ : ఈ మోడ్​ ద్వారా సైకిల్​ ముందుగా నిర్ణయించిన మార్గంలో ప్రయాణించే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో అమర్చిన సెన్సార్లు ఎదురుగా ఏమైనా అడ్డంకులు ఉంటే వాటిని గుర్తించి, తన మార్గాన్ని స్వయంగా మార్చుకునే విధంగా పనిచేస్తుంది.

గతంలోనూ ఎన్నో ఆవిష్కరణలు
ఈ ఘోస్ట్​ సైకిల్​ శివమ్​ మౌర్య మొదటి ఆవిష్కరణ ఏమి కాదు. అంతకు ముందే ఈ యువకుడు "గరుడ్ ఏఐ బైక్", 'సింగిల్​ టైర్​ స్కూటర్', 'రోబోటిక్ రిక్షా' వంటి ప్రత్యేక ఆవిష్కరణలతో గుర్తింపు పొందాడు. అలాగే శివమ్ మౌర్యకు 'క్రియేటివ్ సైన్స్' పేరుతో సోషల్ మీడియాలో 2 మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు.

తమ ప్రతిభను ప్రపంచానికి చాటేలా
ఈ సాంకేతికత భవిష్యత్తులో స్మార్ట్ సిటీలలో డెలివరీ సేవలు, భద్రతా గస్తీ వంటి రంగాల్లో విస్తృతంగా ఉపయోగపడే అవకాశం ఉందని శివమ్​ అన్నాడు. తమ ఆలోచనలు, అవిష్కరణలకు ఒక వేదిక లభిస్తే భారతీయ యువత సాంకేతిక రంగంలో తమకంటూ ఒక విశిష్టమైన గుర్తింపును సృష్టించుకోగలరని తెలిపాడు. తక్కువ ఖర్చుతో రూపొందించిన ఈ తరహా ఆవిష్కరణలు భారత యువత సాంకేతిక ప్రతిభను ప్రపంచానికి చాటుతున్నాయని చెప్పాడు.

TAGGED:

CREATIVE SCIENCE SHIVAM MAURYA
GHOST CYCLE RUN WITHOUT MAN
NEW INNOVATIONS OF AI
AUTOMATIC CYCLE WITHOUT RIDER
AI POWERED GHOST CYCLE INNOVATION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.