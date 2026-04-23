ఎవరూ తొక్కకుండానే దూసుకెళ్తున్న సైకిల్- 'ఘోస్ట్ సైకిల్' టెక్నాలజీకి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
ఏఐ సాయంతో మనిషి లేకుండా ప్రయాణిస్తున్న సైకిల్- రూ.35,000 వ్యయంతో నూతన ఆవిష్కరణ- ఈ దృశ్యం చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్న ప్రజలు
Published : April 23, 2026 at 5:32 PM IST
Ai Powered Ghost Cycle Innovation : కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) రోజురోజుకు విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెందుతూ మన జీవితాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. అలాగే విద్యార్థులు, యువత ఈ సాంకేతికతను సృజనాత్మకంగా వినియోగిస్తూ కొత్త ఆవిష్కరణలకు శ్రీకారం చుడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ యువకుడు ఏఐ సాయంతో "ఘోస్ట్ సైకిల్"ను రూపొందించడం ఆసక్తికరంగా మారింది. సాంకేతిక రంగంలో ఈ ప్రయోగం చూసి ప్రజలందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఇంతకీ ఈ 'ఘోస్ట్ సైకిల్' అంటే ఏమిటి? అది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఇందులో ఉపయోగించిన ఏఐ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకతలు ఏమిటి? అనే విషయాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
స్వయంగా కదిలే సైకిల్
మనం ఇప్పటికే డ్రైవర్ లేకుండా కార్ కదలడం చూశాం. సరిగ్గా అలాగే గుజరాత్లోని సూరత్ నగరానికి చెందిన ఓ యువ ఆవిష్కర్త శివమ్ మౌర్య, తన ప్రతిభతో ఎవరూ నడపకుండా, స్వయం ముందుకు కదిలే సైకిల్ను రూపొందించాడు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ), మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ను కలిపి ఎవరూ నడపకుండానే స్వయంగా రోడ్లపై ప్రయాణించే సైకిల్ను తయారు చేశాడు. ఈ వింతను చూసిన జనాలందరూ దీనికి 'ఘోస్ట్ సైకిల్' అని నామకరణం కూడా చేశారు.
రూ.35,000 మూడు నెలల కృషి
శివమ్ మౌర్య తన పార్టనర్ గుర్ప్రీత్ అరోరాతో కలిసి ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం మూడు నెలల పాటు నిరంతరంగా శ్రమించాడు. సుమారు రూ.35,000 వ్యయంతో తయారు చేసిన ఈ సైకిల్, సాధారణ ప్రయోగంగా కాకుండా సాంకేతిక అభివృద్ధిలో ఒక కీలక ముందడుగుగా నిలిచింది. ఒక మనిషి సైకిల్ నడపే సమయంలో దాన్ని బాలెన్స్ చేయడం ఎంతో ముఖ్యం. అదే విధంగా మనిషి లేకుండా స్వయంగా కదులుతున్న ఈ సైకిల్ కూడా తనంతట తానే బాలెన్స్ చేసుకోవడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.
సైకిల్ నడుపుతున్న ఇన్విజిబుల్ మ్యాన్
ఈ సైకిల్లోని పెడలింగ్ వ్యవస్థ చూసేవారిని ఆకట్టుకుంటోంది. ఎందుకంటే ఆ సైకిల్ ముందుకు కదులుతుంటే మనిషి కాళ్లు పెడల్ను తొక్కుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అందుకు కారణం శివమ్ రూపొందించిన యాంత్రిక వ్యవస్థ. ఈ సైకిల్ను రోడ్లపై పరీక్షించినప్పుడు ఎవరూ లేకుండానే సైకిల్ కదలడాన్ని చూసి ప్రజలు ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.
ఈ సైకిల్ ఎలా నడుస్తుంది?
- మొబైల్ యాప్ : స్మార్ట్ఫోన్ ద్వారా ఆదేశాలు ఇచ్చి సైకిల్ను నియంత్రించవచ్చు.
- రిమోట్ కంట్రోల్ : చేతిలో పట్టుకునే రిమోట్తో దూరం నుంచే ఆపరేట్ చేయగలరు.
- ఏఐ మోడ్ : ఈ మోడ్ ద్వారా సైకిల్ ముందుగా నిర్ణయించిన మార్గంలో ప్రయాణించే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో అమర్చిన సెన్సార్లు ఎదురుగా ఏమైనా అడ్డంకులు ఉంటే వాటిని గుర్తించి, తన మార్గాన్ని స్వయంగా మార్చుకునే విధంగా పనిచేస్తుంది.
గతంలోనూ ఎన్నో ఆవిష్కరణలు
ఈ ఘోస్ట్ సైకిల్ శివమ్ మౌర్య మొదటి ఆవిష్కరణ ఏమి కాదు. అంతకు ముందే ఈ యువకుడు "గరుడ్ ఏఐ బైక్", 'సింగిల్ టైర్ స్కూటర్', 'రోబోటిక్ రిక్షా' వంటి ప్రత్యేక ఆవిష్కరణలతో గుర్తింపు పొందాడు. అలాగే శివమ్ మౌర్యకు 'క్రియేటివ్ సైన్స్' పేరుతో సోషల్ మీడియాలో 2 మిలియన్లకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు.
తమ ప్రతిభను ప్రపంచానికి చాటేలా
ఈ సాంకేతికత భవిష్యత్తులో స్మార్ట్ సిటీలలో డెలివరీ సేవలు, భద్రతా గస్తీ వంటి రంగాల్లో విస్తృతంగా ఉపయోగపడే అవకాశం ఉందని శివమ్ అన్నాడు. తమ ఆలోచనలు, అవిష్కరణలకు ఒక వేదిక లభిస్తే భారతీయ యువత సాంకేతిక రంగంలో తమకంటూ ఒక విశిష్టమైన గుర్తింపును సృష్టించుకోగలరని తెలిపాడు. తక్కువ ఖర్చుతో రూపొందించిన ఈ తరహా ఆవిష్కరణలు భారత యువత సాంకేతిక ప్రతిభను ప్రపంచానికి చాటుతున్నాయని చెప్పాడు.