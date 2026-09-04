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గంజాయి కొట్టి విమానం నడిపిన పైలట్- ఎయిరిండియా ఫ్లైట్ ప్రమాదంపై కీలక నివేదిక

ఫుకెట్‌-దిల్లీ విమాన ఘటనపై ఏఏఐబీ ప్రాథమిక నివేదిక- పైలట్‌-ఇన్‌-కమాండ్‌ మత్తు పదార్థం వాడినట్లు నిర్ధరణ

Phuket Delhi Flight Turbulence
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2026 at 1:50 PM IST

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Phuket Delhi Flight Turbulence : ఎయిర్‌ ఇండియా ఫుకెట్‌- దిల్లీ విమాన ఘటనలో సంచలన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. విమానాన్ని నడిపిన పైలట్లలో ఒకరు మాదకద్రవ్యాలు వాడినట్లు పరీక్షల్లో తేలింది. ఈ విషయాన్ని విమాన ప్రమాద దర్యాప్తు బ్యూరో (ఏఏఐబీ) తీవ్రంగా పరిగణించింది. విమాన సిబ్బందిలో మత్తు పదార్థాల వినియోగాన్ని అడ్డుకునేందుకు డైరెక్టరేట్‌ జనరల్‌ ఆఫ్‌ సివిల్‌ ఏవియేషన్‌ (డీజీసీఏ) తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేసింది.

ఆగస్టు 4న ఫుకెట్‌ నుంచి దిల్లీకి బయలుదేరిన ఎయిర్‌ ఇండియా విమానం ఏఐ 2379లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఎయిర్‌బస్‌ ఏ320-251ఎన్‌ విమానంలో ఇద్దరు పైలట్లు, ఆరుగురు క్యాబిన్‌ సిబ్బందితో కలిపి మొత్తం 145 మంది ప్రయాణిస్తున్నారు. దిల్లీకి వెళ్తున్న సమయంలో విమానం ఒక్కసారిగా 300 అడుగుల కిందకు పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో పలువురు ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. విమానం దిల్లీ విమానాశ్రయంలో సురక్షితంగా ల్యాండ్‌ అయిన తర్వాత గాయపడిన వారికి వైద్య సహాయం అందించారు.

24 మందికి వైద్య సాయం
ఏఏఐబీ విడుదల చేసిన 10 పేజీల ప్రాథమిక నివేదిక ప్రకారం, విమానం దిల్లీలో దిగిన అనంతరం మొత్తం 24 మందికి వైద్య సహాయం అందించారు. వారిలో నలుగురికి తీవ్ర గాయాలైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. విమానంలో చోటుచేసుకున్న కుదుపులు, ప్రయాణికులకు గాయాలు కావడం వంటి అంశాలను పరిశీలించిన తర్వాత ఏఏఐబీ ఈ ఘటనను ప్రమాదంగా పరిగణించింది. ఘటనకు దారితీసిన కారణాలపై సమగ్ర దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నట్లు వెల్లడించింది. దర్యాప్తులో భాగంగా విమాన సిబ్బందికి నిర్వహించిన పరీక్షల్లో పైలట్‌-ఇన్‌-కమాండ్‌కు సంబంధించిన పరీక్షలో సైకోయాక్టివ్‌ పదార్థం వినియోగించినట్లు నిర్ధారణ అయింది. ఈ విషయం వెలుగులోకి రావడంతో ఏఏఐబీ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. విమానయాన రంగంలో భద్రత అత్యంత కీలకమైన అంశమైనందున, ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా డీజీసీఏ తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేసింది.

డీజీసీఏకు కీలక సిఫార్సు
మత్తు పదార్థాల దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించేందుకు నియంత్రణ సంస్థగా డీజీసీఏ అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని ఏఏఐబీ సిఫార్సు చేసింది. పైలట్లు, ఇతర విమాన సిబ్బంది విధుల్లో ఉన్నప్పుడు మత్తు పదార్థాల ప్రభావానికి లోనుకాకుండా పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలను మరింత పటిష్ఠం చేయాల్సిన అవసరాన్ని ఈ ఘటన మరోసారి తెరపైకి తెచ్చింది. అయితే పైలట్‌ సైకోయాక్టివ్‌ పదార్థం తీసుకోవడం విమానంలో చోటుచేసుకున్న 300 అడుగుల ఎత్తు తగ్గడానికి నేరుగా కారణమైందా? అనే అంశంపై తుది నిర్ణయం రావాల్సి ఉంది. దీనిపై ఏఏఐబీ దర్యాప్తు కొనసాగిస్తోంది.

సిబ్బందిని ప్రశ్నించిన అధికారులు
విమానానికి సంబంధించిన డేటా, రికార్డులు, ఇతర ఆధారాలను దర్యాప్తు బృందం క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తోంది. ఘటనపై పూర్తి వివరాలను తెలుసుకునేందుకు దిల్లీ విమానాశ్రయంలో విమాన సిబ్బంది, క్యాబిన్‌ సిబ్బందిని అధికారులు ప్రశ్నించారు. క్యాబిన్‌ సూపర్‌వైజర్‌తోనూ మాట్లాడినట్లు ఏఏఐబీ వెల్లడించింది. ఆ తర్వాత విమానంలో ఉన్న ఇద్దరు పైలట్లను కూడా దర్యాప్తు బృందం విడిగా ఇంటర్వ్యూ చేసింది. విమానం ప్రయాణ సమయంలో ఏం జరిగింది? కుదుపులకు కారణాలేంటి? సిబ్బంది పరిస్థితి ఎలా ఉంది? వంటి అంశాలపై వివరాలు సేకరించింది.

దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది
ఫుకెట్‌ నుంచి దిల్లీకి వెళ్తున్న సమయంలో విమానం కుదుపులకు గురైనట్లు తొలుత తమకు సమాచారం అందిందని ఏఏఐబీ తెలిపింది. అనంతరం సేకరించిన ఆధారాలు, ప్రయాణికులకు అయిన గాయాలను పరిశీలించి ఘటనను ప్రమాదంగా నమోదు చేసింది. ప్రస్తుతం వివిధ వర్గాల నుంచి సేకరించిన డేటా, రికార్డులను దర్యాప్తు అధికారులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఘటనకు అసలు కారణం, విమాన కార్యకలాపాలపై దాని ప్రభావం, సిబ్బంది పాత్ర వంటి అంశాలపై పూర్తి స్థాయి విచారణ అనంతరం మరిన్ని వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.

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