AI ఇకపై ఊహాజనిత సాంకేతికత కాదు: సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్
లండన్ విశ్వవిద్యాలయంలోని బిర్క్బెక్ కళాశాలలో "కృత్రిమ మేధ- అంతర్జాతీయ చట్టం" అనే అంశంపై జరిగిన కార్యక్రమంలో సీజేఐ వ్యాఖ్య
Published : June 5, 2026 at 4:04 PM IST
CJI Suryakant on Artificial Intelligence : ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఇకపై ఊహాజనిత సాంకేతికత కాదు, అది ఇప్పుడు నిత్యజీవితంలో ఒక కార్యాచరణగా మారిందని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అభిప్రాయపడ్డారు. ఆధునిక సమాజంలో అంతర్జాతీయ చట్టాల మనుగడకు ఇది ఒక అతిపెద్ద సవాల్గా నిలుస్తుందని ఆయన చెప్పారు. ఈ దశాబ్దంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలు రాబోయే తరాలకు సాంకేతికత, అధికారం, స్వేచ్ఛ, న్యాయం మధ్య సంబంధాన్ని తీర్చిదిద్దుతాయని తెలిపారు. అయితే, ఈ సాంకేతికత మంచిది కాదని, అలాగని చెడ్డది కూడా కాదని చెప్పారు. లండన్ విశ్వవిద్యాలయంలోని బిర్క్బెక్ కళాశాలలో "కృత్రిమ మేధ- అంతర్జాతీయ చట్టం" అనే అంశంపై జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన ఈ మేరకు ప్రసంగించారు.
"ఈ సాంకేతికత మేలైనది కాదు, అలాగని హానికరమైనది కూడా కాదు. దీనిని ఏ చట్టపరమైన, రాజకీయ, నైతిక చట్రాల్లో భాగంగా వినియోగించుకుంటున్నారనే అంశంపైనే దాని ప్రభావం ఆధారపడి ఉంటుంది. అందువల్ల చట్టం బాధ్యత సాంకేతిక పురోగతిని అడ్డుకోవడం కాదు. అలానే దాని ముందు గుడ్డిగా లొంగిపోవడం కూడా కాదు. ఈ టెక్నాలజీ రాజ్యాంగ విలువలు, ప్రజాస్వామ్య చట్టబద్ధత, మానవ గౌరవానికి జవాబుదారీగా ఉండేలా చూడటమే చట్టం బాధ్యత."
--జస్టిస్ సూర్యకాంత్, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి
అన్ని రంగాల్లో ఏఐ వినియోగం
AI ఇప్పుడు ఒక కార్యాచరణ వాస్తవికతగా మారిందని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ చెప్పారు. అది పరిపాలన, వాణిజ్యం, యుద్ధం, సమాచార ప్రసారం, ప్రజా పరిపాలన, న్యాయ, సార్వభౌమ అధికారాల వినియోగాన్ని కూడా పునర్నిర్మిస్తోందని అన్నారు.
"ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు సంక్షేమ ప్రయోజనాలు, వలస దరఖాస్తుల పరిశీలన, సరిహద్దుల పర్యవేక్షణ, ఆర్థిక వ్యవస్థలను నియంత్రించడానికి, పోలీసు విధుల సహాయానికి ఈ అల్గారిథమిక్ వ్యవస్థలను ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఇంకా సైనిక దళాలు కూడా వేగంగా స్వయంప్రతిపత్తి సామర్థ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకుంటున్నాయి. ఇలా వివిధ అధికార పరిధుల్లోని న్యాయస్థానాలు AIతో సృష్టించిన సాక్ష్యాలు, నిర్ణయాలు, డిజిటల్ సముచిత ప్రక్రియకు సంబంధించిన ప్రశ్నలను ఎదుర్కోంటున్నాయి. కొన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలు ప్రభుత్వాలతో పోటీపడుతూ, కొన్ని సందర్భాల్లో అంతకుమించిన సాంకేతిక సామర్థ్యాలను కలిగి ఉన్నాయి. ఎంతో మేధస్సు గల ఈ యంత్రాల యుగంలో మానవాళి తనను తాను పరిపాలించుకునేందుకు ఏర్పాటు చేసుకున్న సూత్రాలను పాటించేలా చూడడమే మన ముందున్న ప్రధాన సవాలు. అంతర్జాతీయ చట్టం ఆ సవాలును అధిగమించగలిగితే, కృత్రిమ మేధ కేవలం ఒక సాంకేతిక విప్లవంగా మాత్రమే కాకుండా, ప్రజాస్వామ్య నాగరికతకు పునాదిగా నిలిచిన విలువలను పునరుద్ఘాటించే అవకాశంగా కూడా మారవచ్చు."
--జస్టిస్ సూర్యకాంత్, భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి
న్యాయ పరిపాలనను బలోపేతం చేయడానికి కృత్రిమ మేధ అపూర్వమైన అవకాశాలను అందిస్తోందని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అన్నారు. న్యాయ పరిశోధన, కేసుల నిర్వహణ, అనువాదం, విచారణల నమోదు, పత్రాల వర్గీకరణ, న్యాయపరమైన పూర్వనిర్ణయాలను గుర్తించడంలో సహాయపడటానికి న్యాయస్థానాలు ఏఐ ఆధారిత సాధనాలను ఎక్కువగా ఉపయోగించుకుంటున్నాయని అన్నారు. అంతిమంగా, కృత్రిమ మేధస్సు భవిష్యత్తు కేవలం ఆవిష్కరణల ద్వారానే కాకుండా మానవాళి సమష్ఠిగా ఎంచుకునే చట్టపరమైన, నైతిక ఎంపికల ద్వారా కూడా రూపుదిద్దుకుంటుందన్నారు. అయితే, అంతర్జాతీయ సమాజం ముందున్న సవాలు కేవలం సాంకేతిక సామర్థ్యాన్ని నియంత్రించడం మాత్రమే కాదన్నారు. అల్గారిథమిక్ వ్యవస్థల ద్వారా నిర్ణయాలు ఎక్కువగా తీసుకుంటున్న సమయాల్లో చట్టపరమైన బాధ్యతను పరిరక్షించేలా చూడాలని సూచించారు.
"బాధ్యతాయుతంగా, సరైన మానవ పర్యవేక్షణలో అమలు చేస్తే ఇలాంటి సాంకేతికతలు జాప్యాన్ని తగ్గించడానికి, సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు, చట్టపరమైన సమాచార లభ్యతను విస్తరణకు సాయం చేస్తాయి. ముఖ్యంగా న్యాయమూర్తులు తీర్పు ప్రక్రియలోని మరింత సూక్ష్మమైన, మానవ సంబంధమైన అంశాలపై దృష్టి పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల, ఏఐని కేవలం చట్టపరమైన సంక్లిష్టతకు మూలంగా మాత్రమే కాకుండా, సకాలంలో అందుబాటులో సమర్థమంతమైన న్యాయం అందించాలన్న రాజ్యాంగ వాగ్దానాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే శక్తిమంతమైన సాధనంగా కూడా చూడాలి." అని జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అన్నారు.
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