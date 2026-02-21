ఏఐ సమ్మిట్కు కృష్ణార్జునులు- సందర్శకుల ప్రశ్నలకు నేరుగా సమాధానాలు!
దిల్లీలోని ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్లో శ్రీ కృష్ణుడు, అర్జునుల హోలోగ్రామ్ షో - సందర్శకుల ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెబుతూ - స్టాల్లో ఏర్పాటు చేసిన రిలయన్స్ జియో
Published : February 21, 2026 at 6:38 PM IST
Krishna and Arjuna hologram : దేశ రాజధాని దిల్లీలో జరుగుతున్న ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్లో ఓ అద్భుత దృశ్యం సందర్శకులను కనువిందు చేసింది. రిలియన్స్కు చెందిన జియో ఇంటలిజెన్స్ విభాగం అత్యాధునిక హోలోగ్రామ్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్ ద్వారా శ్రీ కృష్ణుడు, అర్జునుల హైటెక్ డిజిటల్ రూపాలను ప్రదర్శించింది. జియో పూర్తిగా కృత్రిమ మేధను ఉపయోగించి రూపొందించిన భారతీయ ఇతిహాస గాథ 'మహాభారత్ ఏక్ ధర్మ్ యుద్ధ్ సిరీస్'లోని పలు పాత్రల చిత్రాలను సమ్మిట్లో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన తమ స్టాళ్లో ప్రదర్శించింది.
సందర్శకులతో మాట్లాడుతూ
హోలోగ్రామ్లో ప్రదర్శించిన కృష్ణుడు, అర్జునుడి రూపాలు సందర్శకులతో మాట్లాడేందుకు కూడా జియో ప్రత్యేక ఏర్పాటు చేసింది. ఇందుకోసం ట్రాన్స్పరెంట్ సిలిండర్లను వినియోగించారు. వాటిలో అమర్చిన కన్సోల్ ద్వారా సందర్శకులు కొన్ని ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. 'ధర్మం అంటే ఏమిటి?', 'మనిషికి అతిపెద్ద శత్రువు ఎవరు?', 'జీవితంలో మనం అనుకున్న దానికి భిన్నంగా జరిగినప్పుడు ఏమి చేయాలి?' వంటి ప్రశ్నలకు కృష్ణార్జునులు స్వయంగా సమాధానాలిచ్చేలా ఏర్పాటు చేశారు. ఇది సమ్మిట్కు వచ్చిన వారిని విశేషంగా ఆకట్టుకుంది.
అన్ని రకాల వారూ వీక్షించాలని
ఏఐ సదస్సులో జియో సీనియర్ ఉద్యోగి మాట్లాడుతూ, "సాంకేతికత ద్వారా మేము అన్ని రకాల వారినీ ముఖ్యంగా నేటి యువత కూడా మహాభారతం వంటి ఇతిహాసాల పట్ల ఆసక్తి కలిగేందుకు వీలుగా ఏఐ టెక్నాలజీని వినియోగించాం. దీన్ని మేము పూర్తిగా కృత్రిమ మేధతోనే రూపొందించాం. ఇది మా ఓటీటీ 'జియో హాట్స్టార్'లో 17 భాషల్లో వీక్షించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది" అని చెప్పారు.
ఆకట్టుకునే రీతిలో
ఏఐతో రూపొందించిన కృష్ణార్జునులను ఎంతో సహజ సుందరంగా, ఆకట్టుకునే రూపంలో ప్రదర్శించారు. ఇందులో కృష్ణుడు నీలి రంగులో మెరుస్తూ, చేతిలో పిల్లన గ్రోవిని పట్టుకుని, బంగారు రంగు ధోతీ కట్టుకుని, తలకు కిరీటం, ఆ పైన నెమలి పింఛాన్ని ధరించి ఎంతో సహజ సిద్ధమైన రూపంతో కనువిందు చేశాడు. వెండి రంగు దుస్తులు, చేతిలో గాండీవం, మేలిమి వర్ణపు శరీరంతో గంభీరంగా, యుద్ధానికి సిద్ధమైనట్లుగా అర్జునుడు చూపరులను ఆకర్షించాడు.
ఏఐతో ఎన్నెన్నో
చాలా రకాల పనులను సులభతరం చేస్తూ, కృత్రిమ మేధతో ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన పరికరాల ప్రదర్శనకు ఏఐ ఇంపాక్ట్ సరైన వేదికగా మారింది. పలు క్లిష్టమైన వ్యాధులను క్షణాల్లో తెలుసుకునేలా అత్యాధునిక సాంకేతితో పనిచేనే ఏఐ టూల్స్ ఇక్కడ దర్శనమిచ్చాయి. వాటితో పాటు టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ కూడా ఏఐ ఆధారిత వర్చువల్ ట్రయల్ రూమ్ను ఆవిష్కరించింది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు డిజిటల్ స్క్రీన్ ఎదురుగా నిలబడి, తనకు కావల్సిన దుస్తులను సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, 360 డిగ్రీల్లో ఆ డ్రెస్సును ధరించిన తమ త్రీడీ ఇమేజ్ను చూపిస్తుంది.
విశేష ఆదరణతో
దిల్లీలోని భారత్ మండపంలో ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 21 వరకు ఆరు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తున్న ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ 2026 చివరి అంకానికి చేరుకుంది. కాగా, ప్రపంచ దేశాధినేతలు, ప్రతినిధులతో పాటు టెక్ దిగ్గజాలైన ఆంథ్రోపిక్, గూగుల్, ఓపెన్ ఏఐ సీఈవోలు కూడా ఈ సమ్మిట్కు హజరయ్యారు. ఎన్నో దేశాల పరస్పర వాణిజ్య, దౌత్య ఒప్పందాలకు ఈ సదస్సు వేదికయింది. అంతేకాకుండా '24 గంటల్లో 2.5 లక్షల ఏఐ ప్రతిజ్ఞలతో' గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డుతోనూ చరిత్ర సృష్టించింది. దేశ నలుమూలల నుంచి నూతన ఆవిష్కరణల ఎక్స్పోలతో విశేష ఆదరణ లభించడంతో ఫిబ్రవరి 20 వరకు నిర్వహించాల్సిన సదస్సును మరో రోజుకు పొడిగించారు.
