నేటి నుంచి 'ఇండియా ఏఐ సమ్మిట్' - సదస్సుకు 20దేశాల అధినేతలు

20వ తేదీ వరకు ఈ సమ్మిట్ - ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ- ప్రవేశం ఉచితమని ప్రకటించిన కేంద్రం

AI Impact Summit 2026
AI Impact Summit 2026 (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 16, 2026 at 6:53 AM IST

AI Impact Summit 2026: ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటిలెజెన్స్ రంగంలో భారతీయులకు మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ సోమవారం ప్రారంభం కానుంది. ఈనెల 20వ తేదీ వరకు ఈ సమ్మిట్ జరగనుంది. భారత్ మండపం, సుష్మాస్వరాజ్ భవన్, అంబేడ్కర్ సెంటర్‌లో జరిగే ఈ సదస్సును ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. ఉచిత ప్రవేశమని ప్రకటించిన కేంద్రం 'డిజియాత్ర' లేదా సమ్మిట్ యాప్ లోని QR కోడ్​ను స్కాన్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చని తెలిపింది.

ఏఐ ఇంపాక్ట్ సదస్సుకు 2లక్షల మందికిపైగా హాజరవుతారనే అంచనాతో ఏర్పాట్లు చేశారు. ప్రజలు, విద్యార్థులకు ఇబ్బంది లేకుండా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు మెక్రాన్, బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు లులా డిసిల్వా, స్పెయిన్ అధ్యక్షుడు పెడ్రో, అబుదాబి క్రౌన్ ప్రిన్స్ సహా 20దేశాల అధినేతలు సదస్సుకు రానున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఐరాస ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెర్రస్‌ సహా దేశవిదేశాలకు చెందిన 40 ప్రముఖ కంపెనీల సీఈవోలు పాల్గొంటారని కేంద్రప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. ఏఐ హ్యూమన్ సెంట్రిక్‌గా, సమ్మిళితంగా ఉండాలని ఏఐ వనరులు అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలనే సందేశాన్ని ప్రపంచానికి భారత్ ఈ సదస్సు ద్వారా ఇవ్వనున్నట్లు కేంద్ర ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి చెప్పారు.

