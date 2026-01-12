'ఏఐ' సాంకేతికతతో నిజమైన ఓటర్లకు తిప్పలు- సీఈసీకి సీఎం మమత మరో లేఖ!
Published : January 12, 2026 at 5:12 PM IST
Mamata Flags AI Errors in Voter List: బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై మరోసారి విమర్శలు గుప్పించారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణ ప్రక్రియలో కృత్రిమ మేధ(ఏఐ) సాంకేతికతను వాడటంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు సోమవారం ఆమె ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు ఒక లేఖ రాశారు. 'స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్' ప్రక్రియ మొదలైనప్పటి నుంచి సీఈసీకి మమత రాసిన ఐదో లేఖ ఇది. టెక్నాలజీ పేరుతో సామాన్య ఓటర్లను వేధిస్తున్నారని ఆమె ఈసీ తీరుపై మండిపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియలో సాంకేతిక లోపాలను తన లేఖ ద్వారా ఎత్తిచూపారు.
"ఎన్నికల సంఘం 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాను డిజిటలైజ్ చేసింది. ఇందుకోసం 'ఏఐ టూల్స్' వినియోగించింది. ఇక్కడే అసలు సమస్య మొదలైంది. ఏఐ చేసిన తప్పుల వల్ల అర్హులైన, నిజమైన ఓటర్ల వివరాల్లో భారీగా తేడాలు వచ్చాయి. ఆ తప్పులను సాకుగా చూపి, అసలైన ఓటర్లను కూడా 'లాజికల్ డిస్క్రిపెన్సీస్' జాబితాలో చేర్చారు. దీనివల్ల లక్షలాది మంది సామాన్య ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు" అని అన్నారు.
పాత ఓటర్లకు కొత్త కష్టాలు
గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఓటు హక్కు ఉన్నవారిని ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టడంపై మమత మండిపడ్డారు. "గత 20 ఏళ్లుగా వారు ఓటు వేస్తున్నారు. గతంలోనే విచారణలు జరిపి వారి తప్పులను సరిచేశారు. ఇప్పుడు మళ్లీ పిలిచి, మీ గుర్తింపును నిరూపించుకోండి అని అడగడం దారుణం. సొంత చట్టబద్ధమైన ప్రక్రియలనే ఈసీ ఉల్లంఘిస్తోంది. రెండు దశాబ్దాల రికార్డులను కాదని, ఇప్పుడు కొత్తగా అనుమానించడం ఏకపక్షం. ఇది పూర్తిగా అహేతుకం. రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికే ఇది విరుద్ధం" అని ఆమె ధ్వజమెత్తారు.
రశీదులు కూడా ఇవ్వరా?
క్షేత్రస్థాయిలో జరుగుతున్న లోపాలను కూడా మమత ఎత్తిచూపారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియ ప్రాథమికంగానే లోపభూయిష్టంగా ఉందని ఆరోపించారు. "ప్రజలు తమ పత్రాలను అధికారులకు సమర్పిస్తున్నారు. కానీ వారికి కనీసం రశీదు కూడా ఇవ్వడం లేదు. రేపు పొద్దున వారి పత్రాలు పోతే బాధ్యత ఎవరిది?" అని ఆమె ప్రశ్నించారు.
యంత్రాల్లా మారిన అధికారులు
విచారణ ప్రక్రియలో మానవత్వం మచ్చుకైనా లేదని మమత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. "విచారణ ప్రక్రియ అంతా యాంత్రికంగా మారిపోయింది. కేవలం టెక్నికల్ డేటా ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇందులో అధికారుల విచక్షణ లేదు. ప్రజల పట్ల ఎలాంటి సానుభూతి కానీ, మానవత్వం కానీ లేదు. ఇలాంటి చర్యలు మన ప్రజాస్వామ్య పునాదులకే ముప్పు కలిగిస్తాయి" అని ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే జోక్యం చేసుకుని, ఏఐ వల్ల జరిగిన తప్పులను సరిచేయాలని, ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టడం ఆపాలని మమతా బెనర్జీ సీఈసీని డిమాండ్ చేశారు. వరుసగా ఐదు లేఖలు రాసినా ఈసీ నుంచి ఎలాంటి సానుకూల స్పందన రాకపోవడంపై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ వర్గాలు తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్నాయి.