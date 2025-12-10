ఉల్లి వెల్లుల్లి తెచ్చిన తంటా - 11ఏళ్ల పెళ్లి బంధానికి గుడ్బై
ఉల్లి వెల్లుల్లి గొడవల కారణంగా విడాకులు తీసుకున్న జంట
Published : December 10, 2025 at 1:11 PM IST
Couple Divorce Over Onion And Garlic Issue : భార్యాభర్తల మధ్య చిన్న చిన్న గొడవలు జరగడం సహజమే. ఆ సమయంలో ఒకరిని ఒకరు అర్థం చేసుకొని ముందుకు సాగిపోవాలి. బేదాభిప్రాయాలున్నప్పుడు వాటిని అర్థం చేసుకుని, ఒక్కోసారి ఒక్కొక్కొరికి నచ్చినట్లుగా నడుచుకుంటే సరిపోతాది. కానీ వంటగదిలోని ఉల్లి, వెల్లుల్లి వాడకంపై మొదలైన గొడవలు, చివరికి కోర్టుకు వరకు వెళ్లింది. దీంతో 11 ఏళ్ల పెళ్లి బంధానికి ముగింపు పలుకుతూ విడాకులు తీసుకున్నారు. ఈ వింతైన విడాకుల ఘటన గుజరాత్లో జరిగింది.
అసలేం జరిగిందంటే?
అహ్మదాబాద్కు చెందిన ఓ జంటకు 2002లో పెళ్లి జరిగింది. అయితే భార్య వేరే వర్గానికి చెందిన అమ్మాయి కావడం వల్ల ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లిని తినేది కాదు. ఇంట్లో కూడా వాడకూడదని తరచూ చెప్పేది. కానీ భర్త, అత్తగారు మాత్రం వాటిని తినేవారు. మొదట్లో ఈ ఆహారపు అలవాట్ల తేడాలు పెద్ద సమస్యగా అనిపించలేదు. కాలక్రమేణా వీటి వల్లే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య దూరం పెరిగి, గొడవలు దారితీశాయి. ఒకే ఇంట్లోనే ఉంటూ వేర్వేరుగా వండుకోవడం వంటివి చేసేవారు. అయినా తరుచూ గొడవలు జరుగుతూ ఉండేవి. దీంతో భార్య ఇంటిని వదిలి వెళ్లిపోయింది.
భార్యలో ఎలాంటి మార్పు రాకపోవడంతో భర్త 2013లో విడాకులు కావాలని కోరుతూ 2013లో ఫ్యామిలీ కోర్టును ఆశ్రయించాడు. ఆహారపు అలవాట్ల విషయంలో భార్య రాజీ పడకుండా తననూ, తన కొడుకుని వదిలి పుట్టింటికి వెళ్లిపోయిందని, విడాకులు కావాలని పిటీషన్ దాఖలు చేశాడు. ఫ్యామిలీ కోర్టు ఈ పిటిషన్ను విచారించి ఆ జంటకు విడాకులను మంజూరు చేసింది. ఫ్యామిలీ కోర్టు తీర్పును సవాలు చేస్తూ భార్య, గుజరాత్ హైకోర్టులో అప్పీల్ చేసింది. దీనిని విచారణ జరిపిన బెంచ్ ఆమె పిటిషన్ను తిరస్కరించింది. ఫ్యామిలీ కోర్టు నిర్ణయాన్ని సమర్థించింది.
73ఏళ్ల భార్య 69ఏళ్ల భర్త విడాకులు
ఇటీవల హరియాణాలోని కర్నాల్ జిల్లాకు చెందిన 73ఏళ్ల భార్య, 69ఏళ్ల భర్త విడాకులు తీసుకున్నారు. తమ 43ఏళ్ల వివాహ జీవితానికి స్వస్తి పలికారు. అయితే ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే భార్యకు శాశ్వత భరణం కింద రూ.3.7కోట్లు ఇచ్చేందుకు భర్త అంగీకరించాడు. అయితే భరణం ఇవ్వడానికి ఆ భర్త తన వ్యవసాయ భూమిని సైతం అమ్మేశాడు. ఈ దంపతులు ఇద్దరూ గత 18ఏళ్లుగా విడివిడిగా జీవిస్తున్నారు. వారిద్దరికీ 1980 ఆగస్టు 27న హిందూ ఆచారాల ప్రకారం వివాహం జరిగింది. వీరికి ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఒక కుమారుడు ఉన్నారు. అయితే కాలం గడిచేకొద్దీ దంపతుల మధ్య దూరం పెరిగింది. ఈ క్రమంలో 2006 మే 8 నుంచి ఇద్దరు విడివిడిగా జీవించడం ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో తన భార్య మానసింగా హింసిస్తోందని భర్త భర్త కర్నాల్ కుటుంబ న్యాయస్థానంలో విడాకుల పిటిషన్ను దాఖలు చేశారు. అయితే 2013 జనవరిలో ఫ్యామిలీ కోర్టు ఈ పిటిషన్ను తిరస్కరించింది.
అనంతరం భర్త ఫ్యామిలీ కోర్టు తీర్పును హైకోర్టులో అప్పీల్ చేశారు. ఈ క్రమంలో 2024 నవంబర్ 4న ఇరువర్గాల మధ్య మధ్యవర్తిత్వం జరిగింది. భార్య, ముగ్గురు పిల్లలకు రూ.3.7 కోట్లు శాశ్వత భరణం చెల్లించి తన వివాహాన్ని రద్దు చేసుకోవడానికి భర్త అంగీకరించాడు. దీన్ని శాశ్వత భరణంగా పరిగణిస్తామని ఒప్పందంలో స్పష్టం చేశారు. భార్య కూడా ఒప్పుకుంది. కానీ దీని తర్వాత భార్య, పిల్లలు భర్త లేదా అతడి ఆస్తిపై ఎలాంటి హక్కులను పొందరు.
