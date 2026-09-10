బ్రిక్స్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ వెనుక మన్మోహన్ కీలక పాత్ర- కాంగ్రెస్ ఆసక్తికర పోస్ట్
2009లో రష్యాలోని యెకాటెరిన్బర్గ్లో మొదటి బ్రిక్ శిఖరాగ్ర సమావేశం- డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ హాజరు- 2010లో దక్షిణాఫ్రికా చేరికతో బ్రిక్స్గా ఏర్పాటు
Published : September 10, 2026 at 4:15 PM IST
Congress Re Call Brics Summit : బ్రిక్స్ సదస్సు ఈ వారంతంలో భారత్లో ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో, తమ ప్రభుత్వం హయాంలో బ్రిక్స్ సదస్సు ఎలా నిర్వహించారో కాంగ్రెస్ పార్టీ గురువారం గుర్తుచేసుకుంది. కూటమి ఎలా ఏర్పడిందో, 2012లో భారత్ తొలిసారిగా ఈ సదస్సుకు ఎలా ఆతిథ్యం ఇచ్చిందో, ఆ సదస్సులోనే అప్పటి ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ బ్రిక్స్ అభివృద్ధి బ్యాంకు ఆలోచనను ఎలా ప్రతిపాదించారో ప్రస్తావించింది. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఛార్జ్ ప్రధాన కార్యదర్శి జై రాం రమేశ్ ఎక్స్ వేదికగా ఒక పోస్టు పేట్టారు. 25 సంవత్సరాల క్రితం, అంటే 2001 నవంబర్లో బ్రిటిష్ ఆర్థికవేత్త జిమ్ ఓ నీల్, 'బిల్డింగ్ బెటర్ గ్లోబల్ ఎకనామిక్ బ్రిక్స్' అనే తన ప్రసిద్ధ నివేదికను ప్రచురించారని, ఆ సమయంలో (బ్రెజిల్, రష్యా, భారత్, చైనాలను సూచిస్తూ 'బ్రిక్') అనే సంక్షిప్త నామాన్ని సృష్టించారని జైరాం రమేశ్ గుర్తుచేసుకున్నారు.
"2006 సెప్టెంబర్లో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ చొరవతో ఈ నాలుగు దేశాల విదేశాంగ మంత్రులు న్యూయార్క్లోని ఐక్యరాజ్యసమితిలో సమావేశమయ్యారు. తమ మధ్య వివిధ రకాల సంబంధాలను పెంపొందించుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దీంతో మొదటి బ్రిక్ శిఖరాగ్ర సమావేశం 2009 జూన్లో రష్యాలోని యెకాటెరిన్బర్గ్లో జరిగింది. దీనికి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ హాజరయ్యారు. 2010 సెప్టెంబర్లో దక్షిణాఫ్రికా చేరడంతో బ్రిక్ కాస్త బ్రిక్స్గా మారింది. అనంతరం, 2024లో ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా, ఇరాన్, యూఏఈలు బ్రిక్స్లో చేరగా, ఏడాది తర్వాత ఇండోనేసియా చేరింది."
- జై రాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇన్ఛార్జ్
It was twenty-five years ago in November 2001 that a British economist Jim O’Neill then with the investment bank Goldman Sachs had published his famous report ‘Building Better Global Economic BRICs’. He coined the acronym BRIC referring to Brazil, Russia, India and China as the… pic.twitter.com/KD5wq1oSMf— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 10, 2026
షాంఘై కేంద్రంగా న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆవిర్భావం
భారత్ మొదటిసారిగా 2012 మార్చి 29న దిల్లీలో బ్రిక్స్ శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ఆతిథ్యం ఇచ్చిందని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు. "ఆ సమావేశంలోనే డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ బ్రిక్స్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆలోచనను ప్రతిపాదించారు. ఈ సంస్థ 2014 జులైలో షాంఘై కేంద్రంగా 'న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్' (NDB)గా ఆవిర్భవించింది. ప్రముఖ బ్యాంకర్ కేవీ కామత్ దీనికి మొదటి అధ్యక్షుడిగా నియమితులయ్యారు. అప్పటి నుంచి భారత్ వివిధ రాష్ట్రాల్లోని పలు అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల కోసం ఎన్డీబీ నుంచి సుమారు 10 బిలియన్ డాలర్ల రుణం తీసుకుంది" అని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పేర్కొన్నారు.
భౌగోళిక పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భారత్లో సదస్సు నిర్వహణ
ఇదిలా ఉండగా, శనివారం నుంచి రెండు రోజుల పాటు జరిగే బ్రిక్స్ సదస్సుకు భారత్ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశం ప్రధానంగా ఆహారం, ఇంధనం, ఆరోగ్యం, విపత్తుల నివారణ, కీలక సరఫరా గొలుసులలో సామూహిక స్థితిస్థాపకతను పెంపొందించడంపై దృష్టి సారించనుంది. రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధం, పశ్చిమ ఆసియా సంక్షోభం, ముఖ్యంగా హర్మూజ్ జలసంధి దిగ్బంధనం, ట్రంప్ ప్రభుత్వ వాణిజ్య, సుంకాల విధానాల వల్ల ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ ప్రతికూల ప్రభావాలను ఎదుర్కొంటున్న నేపథ్యంలో దిల్లీలో జరిగే ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశం ప్రాధాన్యాన్ని సంతరించుకుంది.
ఈ సదస్సుకు చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్పింగ్, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్, దక్షిణాఫ్రికా అధ్యక్షుడు సిరిల్ రామఫోసా, ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుబియాంటో వంటి అగ్ర నాయకులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. బ్రిక్స్ కూటమి ఏకాభిప్రాయ చట్రం కింద పనిచేస్తుంది. గతంలో బ్రెజిల్, రష్యా, భారత్, చైనా, దక్షిణాఫ్రికాలతో కూడిన బ్రిక్స్ కూటమి, 2024లో ఈజిప్ట్, ఇథియోపియా, ఇరాన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, సౌదీ అరేబియాలను చేర్చుకోవడంతో మరింత విస్తరించింది. 2025లో ఇండోనేసియా ఇందులో చేరనుంది. గత సంవత్సరం బెలారస్, బొలీవియా, కజకిస్థాన్, క్యూబా, మలేసియా, నైజీరియా, థాయిలాండ్, ఉగాండా, ఉజ్బెకిస్థాన్, వియత్నాం బ్రిక్స్ భాగస్వామ్య దేశాలుగా మారాయి.
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