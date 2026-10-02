ETV Bharat / bharat

4 కిలోల బాహుబలి దోసకాయ, 1.5 కిలోల నిమ్మకాయ- రైతు ప్రదర్శనలో ప్రత్యేక ఆకర్షణ

వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో రైతు ప్రదర్శన- ప్రత్యేక రకాల విత్తనాలపై ప్రయోగాలు చేస్తున్న రైతు దంపతులు- సంప్రదాయ ఉత్పత్తులు, సేంద్రియ ఎరువులను ప్రదర్శించిన ఇతర రైతులు

Bahubali Cucumber Big Lemon
బాహుబలి దోసకాయ, పెద్ద నిమ్మకాయ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2026 at 8:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bahubali Cucumber Big Lemon : సాధారణంగా ఒక దోసకాయ బరువు 300 గ్రాములు మాత్రమే ఉంటుంది. అలాగే ఒక నిమ్మకాయ బరువు కూడా 50 నుంచి 65 గ్రాముల వరకు ఉంటుంది. కానీ హరియాణాలోని హిసార్‌లో జరిగిన రైతు ప్రదర్శనలో ఇందుకు భిన్నంగా భారీ పరిమాణంలో పండిన దోసకాయ, నిమ్మకాయ సందర్శకులను ఆకట్టుకున్నాయి. కేవలం గ్రాముల్లో ఉండే దోసకాయ అంత బరువు ఎలా పెరిగింది? అలాగే అంత భారీ నిమ్మకాయను పండిచడానికి ఆ రైతులు ఎటువంటి పద్ధతులు పాటించారనే విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

హరియాణాలోని హిసార్​ జిల్లాలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయంలో రైతు ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి హరియాణాతో పాటు పంజాబ్‌, హిమాచల్‌ప్రదేశ్‌, చండీగఢ్‌, రాజస్థాన్‌, మహారాష్ట్ర నుంచి రైతులు హాజరయ్యారు. అందులో భాగంగా మహారాష్ట్రాలోని సోలాపుర్​కు చెందిన అనిల్​ గావ్లీ దంపతులు తమ పొలాల్లో పండించిన వివిధ రకాల ఉత్పత్తులను ఈ ప్రదర్శనకు తీసుకువచ్చారు. వాటిలో నాలుగు కిలోల బరువున్న దోసకాయ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. సాధారణంగా కనిపించే దోసకాయలతో పోలిస్తే ఇది భారీ పరిమాణంలో ఉండటంతో సందర్శకులు ఆసక్తిగా చూశారు.

Bahubali Cucumber Big Lemon
బాహుబలి దోసకాయ (ETV Bharat)

బాహుబలి దోసకాయ
తమ పొలంలో పండించిన ఆ దోసకాయ ప్రత్యేకమైన రకానికి చెందినదని అనిల్‌ గావ్లీ తెలిపారు. వీటిని వర్షాకాలంలో నాటుతామని చెప్పారు. సాధారణ పరిమాణం కంటే చాలా పెద్దగా పెరిగే ఈ దోసకాయలు మూడు నుంచి ఐదు కిలోల వరకు బరువు పెరుగుతాయని వివరించారు. కొన్ని దోసకాయలు అంతకంటే ఎక్కువ బరువు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని తెలిపారు. తాము సుమారు ఐదు ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నట్లు అనిల్‌ చెప్పారు. ప్రత్యేకమైన పంటల రకాలపై ప్రయోగాలు చేస్తూ, వాటికి సంబంధించిన విత్తనాలను కూడా అభివృద్ధి చేస్తున్నామని తెలిపారు.

Bahubali Cucumber Big Lemon
ఒకటిన్నర కిలోల నిమ్మకాయ (ETV Bharat)

ఒకటిన్నర కిలోల నిమ్మకాయ
అదే ప్రదర్శనలో అనిల్‌ గావ్లీ తీసుకొచ్చిన భారీ నిమ్మకాయ కూడా సందర్శకులను ఆకర్షించింది. సాధారణ నిమ్మకాయల కంటే చాలా పెద్దగా ఉన్న ఈ నిమ్మకాయ సుమారు ఒకటి నుంచి ఒకటిన్నర కిలోల వరకు బరువు పెరుగుతుందని అనిల్‌ తెలిపారు. తమ పొలంలో వివిధ పంటలకు సంబంధించిన దేశీయ విత్తనాలను అభివృద్ధి చేసే పనిలో ఉన్నామని చెప్పారు. వంకాయ, మిరప, అరటి సహా పలు కూరగాయల రకాల విత్తనాలు తమ వద్ద అందుబాటులో ఉన్నాయని వివరించారు. నాణ్యమైన విత్తనాలు అందుబాటులో ఉంటే రైతులు వివిధ సాగు పద్ధతులతో ప్రయోగాలు చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుందని అన్నారు.

"వివిధ రకాల పంటలు, కూరగాయల నాణ్యమైన రకాలపై నిరంతరం ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి. నేడు, రైతులు ప్రతిదానికీ ఇతరులపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. మేము మా పొలంలోనే వివిధ పంటలకు సంబంధించిన విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం. వాటిని ఇతర రైతులకు అందుబాటులో ఉంచడానికి కృషి చేస్తున్నాం. పొడవైన మిరపకాయలతో సహా అనేక కూరగాయల రకాలపై కూడా కృషి జరిగింది. ఈ పెద్ద నిమ్మకాయల ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, ఇవి మూత్రపిండాల్లోని రాళ్లను కరిగించడంలో సహాయపడతాయి. గతంలో ప్రజలు ఈ ప్రయోజనం కోసమే వీటిని ఉపయోగించేవారు."
- అనిల్​ గావ్లీ, రైతు

సంప్రదాయ ఉత్పత్తుల ప్రదర్శన
హిసార్‌కు చెందిన ధర్మవీర్‌ అనే రైతు కూడా ఈ ప్రదర్శనలో పలు సంప్రదాయ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించారు. ఉసిరికాయ లడ్డూలతో పాటు తుమ్మకాయలు, పసుపు, అల్లం, వెదురుతో తయారు చేసిన పచ్చళ్లను స్టాల్‌లో ఉంచారు. తుమ్మకాయలను సాధారణంగా కూరగాయగా తినరని, అయితే వాటితో పచ్చడి తయారు చేశామని ధర్మవీర్‌ తెలిపారు. సంప్రదాయ ఉత్పత్తులను వినూత్న పద్ధతుల్లో మార్కెట్‌కు తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రయత్నం చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రజలు ఈ పచ్చళ్లను ఎంతగానో మెచ్చుకుంటున్నారని తెలిపారు.

Bahubali Cucumber Big Lemon
విశ్వవిద్యాలయంలో రైతు ప్రదర్శన (ETV Bharat)

వర్మీకంపోస్ట్‌ కూడా ప్రదర్శనలో
మరో రైతు వర్మీకంపోస్ట్‌ (వానపాముల ఎరువు)ను ప్రదర్శించారు. చాలా కాలంగా దీనిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. గోధుమలతో పాటు వివిధ పంటలు, కూరగాయల సాగులో వర్మీకంపోస్ట్‌ను ఉపయోగించవచ్చని వివరించారు. ప్రదర్శనకు వచ్చిన రైతులు వివిధ స్టాళ్లను సందర్శించి సేంద్రియ ఎరువులు, సంప్రదాయ ఆహార ఉత్పత్తులు, ప్రత్యేక విత్తనాల గురించి సమాచారం తెలుసుకున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన రైతులు తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. ప్రత్యేక పంటలు, నాణ్యమైన విత్తనాలు, సేంద్రియ ఎరువులు, సంప్రదాయ ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన అంశాలు ఈ వ్యవసాయ మేళాలో ప్రధానంగా ఆకట్టుకున్నాయి.

'సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ తప్పుకోవాల్సిందే'- కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ డిమాండ్- ముంబయి శివాజీ పార్క్‌లో భారీ నిరసన

దేశంలోనే తొలి బ్యాంబూ సైకిల్​- రూ.5తో ఛార్జ్ చేస్తే 50 కిలోమీటర్ల రైడ్​!

TAGGED:

HISAR KISAN MELA GIANT CUCUMBER
GIANT CUCUMBER BIG LEMON EXHIBITION
SPECIAL CUCUMBER IN EXHIBITION
4 KG GAINT CUCUMBER
BAHUBALI CUCUMBER BIG LEMON

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.