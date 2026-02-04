భారత్-అమెరికా ట్రేడ్ డీల్తో- వ్యవసాయ, పాడి రంగాలకు పూర్తి రక్షణ: గోయెల్
ఇండియా-యూఎస్ డీల్లో సుంకాలు 50 శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గుతాయ్- మేక్ ఇన్ ఇండియా, డిజైన్ ఇన్ ఇండియాలను ప్రమోట్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది కూడా- పీయూశ్ గోయెల్ వెల్లడి
Published : February 4, 2026 at 1:02 PM IST
Goyal About India US Trade Deal : భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం వల్ల వ్యవసాయం, పాడి వంటి రంగాలకు పూర్తి రక్షణ లభిస్తుందని కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖా మంత్రి పీయూశ్ గోయెల్ బుధవారం లోక్సభకు తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఈ ట్రేడ్ డీల్ వల్ల భారత వస్తువులపై అమెరికా సుంకాలు గతంలో ఉన్న 50 శాతం నుంచి ఏకంగా 18 శాతానికి తగ్గుతాయని చెప్పారు. ఇతర పోటీ దేశాలతో పోలిస్తే భారత్పై యూఎస్ విధించిన సుంకాలు తక్కువగానే ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
భారత్, అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థలు ఒకదానికొకటి పూరకంగా (కాంప్లిమెంటరీ ఎకనామీస్) ఉన్నాయని పీయూశ్ గోయెల్ అన్నారు. 'భారత్ వికసిత్ భారత్ మార్గంలో ముందుకు సాగుతున్న తరుణంలో ఇంధనం, విమానయానం, డేటా సెంటర్లు, అణు ఇంధనం వంటి రంగాల్లో సామార్థ్యాన్ని పెంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. అయితే ఈ రంగాల్లో అమెరికా అగ్రగామిగా ఉంది. కాబట్టి ఈ రంగాల్లో వాణిజ్య అవకాశాలపై మనం దృష్టి పెట్టాలి. వాస్తవానికి దీని వల్ల మన కొనుగోళ్లు పెరుగుతాయి. అదే సమయంలో మన ఎగుమతులు కూడా విస్తరిస్తాయి' అని పీయూశ్ గోయెల్ అన్నారు. ప్రస్తుతం ఇరుదేశాలు ట్రేడ్ డీల్లోని సంకేతిక ప్రక్రియలను పూర్తి చేసే పనిలో ఉన్నాయని, త్వరలోనే ఈ ఒప్పందాన్ని అధికారికంగా ప్రకటిస్తామని వెల్లడించారు.
#WATCH | India-US Trade Agreement | In Lok Sabha, Union Minister Piyush Goyal says, " i would like to reiterate to this august house that in the sector of fertiliser and agriculture, india's sensitivieness has been take care of. this agreement will provide new opportunities to… pic.twitter.com/w5fmaIY2Z1— ANI (@ANI) February 4, 2026
"గత ఏడాది కాలంగా ఇరుపక్షాల మధ్య వివిధ స్థాయిల్లో లోతైన చర్చలు జరిగాయి. ఇరుదేశాల ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొన్నాం. ముఖ్యంగా వ్యవసాయం, పాడి పరిశ్రమల ప్రయోజనాలను విజయవంతంగా కాపాడగలిగాం. 2026 ఫిబ్రవరి 2న ప్రధాని మోదీ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పలు ద్వైపాక్షిక, అంతర్జాతీయ ప్రాముఖ్యత కలిగిన అంశాలపై టెలిఫోన్ ద్వారా చర్చలు జరిపారు. దీని తర్వాత ట్రంప్ భారత ఉత్పత్తులపై సుంకాలను 18 శాతానికి తగ్గిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. వాస్తవానికి మన దేశంపై విధించిన సుంకాలు, ఇతర అనేక పోటీ దేశాలపై యూఎస్ విధిస్తున్న సుంకాల కంటే చాలా తక్కువ అని నేను నొక్కి చెబుతున్నాను. ఈ ఒప్పందం ద్వారా సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు (ఎంఎస్ఎంఈ), పారిశ్రామిక వేత్తలకు, నైపుణ్యం కలిగిన కార్మికులకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అంతేకాదు ఇది అత్యాధునిక సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తెస్తుంది. తద్వారా మేక్ ఇన్ ఇండియా, డిజైన్ ఇన్ ఇండియా, ఇన్నోవేటివ్ ఇన్ ఇండియా ఫర్ ది వరల్డ్ అనే మన లక్ష్యాలు సాకారం చేయడంలో ఈ డీల్ చాలా తోల్పడుతుంది. భారతదేశాన్ని ఇది ఆత్మనిర్భర్గా (స్వయం సమృద్ధిగా) మారుస్తుంది."
- పీయూశ్ గోయెల్, కేంద్ర వాణిజ్య, పరిశ్రమల శాఖా మంత్రి
ఇంధన భద్రతే మా ప్రథమ ప్రాధాన్యత
భారతీయులకు ఇంధన భద్రత కల్పించడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన ప్రాధాన్యత అని గోయెల్ స్పష్టం చేశారు. మారుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ పరిస్థితులు, మార్కెట్ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఇంధన వనరులను వైవిధ్యపరచడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని తెలిపారు. భారత విమానయాన, అణు రంగాలకు సంబంధించిన గూడ్స్ అవసరం భారత్కు ఉందని, ఈ విభాగాల్లో అమెరికా మనకు కీలక భాగస్వామి అని ఆయన అన్నారు. ఈ వాణిజ్య ఒప్పందం భారత జాతీయ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఈ చారిత్రక, నిర్మాణాత్మక ఒప్పంద భారత్-అమెరికా సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడంలో మరో ముందడుగు అని పీయూశ్ గోయెల్ అభిప్రాయపడ్డారు. వికసిత్ భారత్ 2047 దిశగా ఇది మన ప్రయాణాన్ని మరింత వేగవంతం చేస్తుందని అన్నారు. ప్రపంచంలోని రెండు అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశాల మధ్య ఉన్న దృఢమైన సంబంధాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తోందన్నారు. ప్రస్తుతం ఇరుదేశాలు ఉమ్మడి శ్రేయస్సు కోసం కలిసి పనిచేస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు.
#WATCH | India-US Trade Agreement | In Lok Sabha, Union Minister Piyush Goyal says, " this historic and structural agreement is a major step towards strengthening india-us relations and advancing our journey towards viksit bharat 2047. this also reflects the strong connection… pic.twitter.com/zd5WSI0Qr9— ANI (@ANI) February 4, 2026