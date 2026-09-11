బంగాళాదుంపల కొత్త వంగడాలు- రైతుల ఆదాయం పెంచేలా పరిశోధనలు- రెండు పంటలతో అదనపు ఆదాయం!
బంగాళాదుంప, చిలగడదుంపల్లో కొత్త రకాల అభివృద్ధికి పరిశోధనలు- వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే వంగడాలపై ప్రత్యేక దృష్టి- చిప్స్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ పరిశ్రమ అవసరాలకు తగ్గ రకాలు- రైతులకు శాస్త్రీయ సాగు పద్ధతులపై శిక్షణ
Published : September 11, 2026 at 8:06 PM IST
Agra International Potato Center : బంగాళాదుంప అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది కూరలు, ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, చిప్స్ కానీ ఇకపై ఈ దుంప రైతుల ఆదాయాన్ని మార్చే పంటగా మారనుందా? దీనికి సమాధానం వెతికేలా ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని ఆగ్రాలో అంతర్జాతీయ స్థాయి పరిశోధన కేంద్రం రూపుదిద్దుకుంటోంది. బంగాళాదుంపతో పాటు చిలగడదుంపలోనూ కొత్త రకాలను అభివృద్ధి చేయడం, రైతులకు శాస్త్రీయ సాగు పద్ధతులు నేర్పించడం, పరిశ్రమలకు అవసరమైన నాణ్యత కలిగిన పంటలను అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ఈ కేంద్రం ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఆగ్రా-దిల్లీ హైవే వెంట సీంగ్నా గ్రామంలో ఇంటర్నేషనల్ పొటాటో సెంటర్ (CIP) ఆధ్వర్యంలో ఈ పరిశోధన కేంద్రం ఏర్పాటవుతోంది. భవన నిర్మాణం, ప్రయోగశాలల పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. మరో ఆరు నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. ఏడాదిలోగా కేంద్రం పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులోకి వచ్చేలా పనులు సాగుతున్నాయి.
రైతులకు ఉపయోగపడే కొత్త రకాలు
సీఐపీ దక్షిణాసియా డైరెక్టర్ సుధాన్షు సింగ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఆగ్రా కేంద్రంలో కేవలం దిగుబడి పెంచడంపైనే కాకుండా, మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులను తట్టుకునే రకాలపై కూడా పరిశోధనలు జరగనున్నాయి. రైతులకు ఉపయోగపడేలా ఎక్కువ దిగుబడి ఇచ్చే, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే, పరిశ్రమల్లో ప్రాసెసింగ్కు అనుకూలమైన బంగాళాదుంప, చిలగడదుంప రకాలను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
ఇందుకోసం పెరూ, చైనా, ఆఫ్రికా తదితర ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న జన్యు వనరులు, పరిశోధన ఫలితాలను ఉపయోగించుకోనున్నారు. బంగాళాదుంప పుట్టిన ప్రాంతమైన పెరూలో సీఐపీ ప్రధాన కార్యాలయం ఉంది. అక్కడి నుంచి, ఇతర దేశాల నుంచి తీసుకొచ్చే జన్యు వనరులను ఆగ్రా వాతావరణ పరిస్థితుల్లో పరీక్షించి.. మన రైతులకు సరిపోయే రకాలను గుర్తించనున్నారు. ఈ పరిశోధనల్లో భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా మండలి, సెంట్రల్ పొటాటో రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్, వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు, ప్రభుత్వ సంస్థలు, ప్రైవేట్ కంపెనీలు, అంతర్జాతీయ శాస్త్రవేత్తలు కలిసి పనిచేయనున్నారు.
చిప్స్ కోసం ప్రత్యేక రకాలు
బంగాళాదుంపకు దేశంలో డిమాండ్ పెరుగుతున్నా, ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమకు అవసరమైన ప్రత్యేక రకాలు మాత్రం పరిమితంగానే ఉన్నాయని సీఐపీ చెబుతోంది. ముఖ్యంగా చిప్స్, ఇతర ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తయారీకి అన్ని రకాల బంగాళాదుంపలు పనికిరావు. అందుకే పరిశ్రమల అవసరాలను ముందుగానే తెలుసుకుని, వాటికి సరిపోయే రకాలను అభివృద్ధి చేయాలని కేంద్రం భావిస్తోంది. చైనా ఈ విషయంలో గణనీయమైన పురోగతి సాధించిందని సుధాన్షు సింగ్ తెలిపారు. అక్కడి ప్రాసెసింగ్, హైబ్రిడ్ రకాలపై ఉన్న పరిజ్ఞానాన్ని ఆగ్రా పరిశోధనల్లో ఉపయోగించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
ఈ అంశంపై సీఐపీ చైనా సెంటర్ ఫర్ ఆసియా పసిఫిక్ డైరెక్టర్ యాన్మిన్ షితోనూ చర్చలు జరిగాయి. అంటే రైతు పండించిన పంటకు మార్కెట్ ఎక్కడ ఉంది? ఏ రకం పంటకు ఎంత డిమాండ్ ఉంది? పరిశ్రమలకు ఎలాంటి బంగాళాదుంప కావాలి? అనే అంశాలను కలిపి పరిశోధనలు చేయనున్నారు. తద్వారా రైతు నుంచి పరిశ్రమ వరకు ఒక పూర్తి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయడమే లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది.
చిలగడదుంపపైనా ఫోకస్
ఈ కేంద్రం మరో ముఖ్యమైన లక్ష్యం చిలగడదుంప సాగును మళ్లీ ప్రోత్సహించడం. ఒకప్పుడు దేశంలో, ముఖ్యంగా ఖరీఫ్ కాలంలో చిలగడదుంపను విస్తృతంగా సాగు చేసేవారు. కానీ త్వరగా పాడైపోవడం వల్ల దాని వాణిజ్య విలువ తగ్గిపోయింది. దీంతో రైతులు క్రమంగా ఈ పంటకు దూరమయ్యారు. ఇప్పుడు నిల్వ సామర్థ్యం ఎక్కువగా ఉండే, అధిక దిగుబడి ఇచ్చే, ప్రాసెసింగ్కు అనుకూలమైన చిలగడదుంప రకాలపై పరిశోధనలు చేయనున్నారు. ఇప్పటికే సీంగ్నా ఫామ్లో తొమ్మిది రకాల చిలగడదుంపలను నాటారు. బంగ్లాదేశ్, వియత్నాం వంటి దేశాల నుంచి మంచి రకాలను తీసుకొచ్చి ఆగ్రాలో పరీక్షించనున్నారు. పెరూ, ఆఫ్రికా దేశాల్లో జరిగిన పరిశోధనలను కూడా పరిశీలించనున్నారు. పెరూ సాంకేతిక సహకారంతో బంగ్లాదేశ్ అభివృద్ధి చేసిన కొన్ని చిలగడదుంప రకాలు కూడా ఈ పరిశోధనల్లో భాగం కానున్నాయి.
ఒకే రైతుకు రెండు పంటలు!
ఇక్కడే ఈ పరిశోధనకు మరో ఆసక్తికరమైన కోణం ఉంది. చిలగడదుంప సాధారణంగా ఖరీఫ్ సీజన్లో సాగు చేస్తే.. బంగాళాదుంప రబీ సీజన్లో సాగవుతుంది. అంటే సరైన రకాలు, సాగు పద్ధతులు అందుబాటులోకి వస్తే ఒకే రైతు వరుసగా రెండు పంటలు సాగు చేసి ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. చిలగడదుంపను ముందు సాగు చేసి ఆ తర్వాత బంగాళాదుంప పండించవచ్చు. దీనికి తోడు మెరుగైన నిల్వ, ప్రాసెసింగ్ సదుపాయాలు ఉంటే పంట కోత తర్వాత జరిగే నష్టాలను కూడా తగ్గించవచ్చు. రైతు ఆదాయం పెరగడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుందని సీఐపీ భావిస్తోంది.
రైతులకు శిక్షణ కూడా
కొత్త వంగడాన్ని అభివృద్ధి చేయడంతో పని పూర్తికాదని సీఐపీ స్పష్టం చేస్తోంది. రైతులు ఆ రకాన్ని ఎలా సాగు చేయాలి? ఎంత విత్తనం ఉపయోగించాలి? ఏ పద్ధతిలో సాగు చేస్తే ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది? పంటను ఎలా నిల్వ చేయాలి? వంటి విషయాలపై కూడా శిక్షణ అవసరమని చెబుతోంది. అందుకే ప్రభుత్వ సహకారంతో ప్రత్యేక శిక్షణ కేంద్రాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. శాస్త్రవేత్తలు, రైతులు, కంపెనీలు, ప్రభుత్వ సంస్థలు కలిసి పనిచేసే విధానాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని చూస్తున్నారు.
ఇటీవల సీఐపీ డైరెక్టర్ జనరల్ సైమన్ హెక్, చైనా సెంటర్ ఫర్ ఆసియా పసిఫిక్ డైరెక్టర్ యాన్మిన్ షి సహా పలువురు అంతర్జాతీయ శాస్త్రవేత్తలు సీంగ్నా కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు. వివిధ దేశాల నిపుణులు కలిసి వాతావరణానికి అనుకూలమైన, అధిక దిగుబడి ఇచ్చే, ఎగుమతులకు ఉపయోగపడే బంగాళాదుంప రకాలపై చర్చించారు. ఆగ్రాలో ఏర్పడుతున్న ఈ కేంద్రం కేవలం కొత్త బంగాళాదుంప రకాల పరిశోధనకే పరిమితం కాకుండా, రైతు, శాస్త్రవేత్త, పరిశ్రమ, ప్రభుత్వం మధ్య అనుసంధానంగా మారే అవకాశం ఉంది. సరైన రకాలు అందుబాటులోకి వస్తే, సాగు ఖర్చులు, పంట నష్టాలను తగ్గించడంతో పాటు మార్కెట్కు తగ్గ పంటను పండించే అవకాశం రైతులకు దక్కుతుంది. ముఖ్యంగా చిలగడదుంప-బంగాళాదుంపలను వరుసగా సాగు చేసే అవకాశం రైతుల ఆదాయానికి కొత్త మార్గాన్ని చూపించొచ్చు.