కేంద్రం కీలక నిర్ణయం- అగ్నివీరుల పెళ్లికి గ్రీన్సిగ్నల్
Agniveer Marriage Rule : రెండేళ్ల సర్వీసు పొడిగింపును ఎంచుకునే అగ్నివీరులు వివాహం చేసుకోవటానికి అనుమతిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
Published : November 22, 2026 at 2:17 PM IST
అగ్నిపథ్ కింద దేశసేవలో నిమగ్నమైన అగ్నివీరులకు ఊరటనిస్తూ కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రెండేళ్ల సర్వీసు పొడిగింపును ఎంచుకునే అగ్నివీరులు వివాహం చేసుకోవటానికి అనుమతిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అయితే దానికి ఓ షరతు విధించింది. 2022లో ప్రారంభమైన అగ్నిపథ్ పథకం నిబంధనల ప్రకారం మొదటి నాలుగేళ్ల సర్వీసుకాలంలో అగ్నివీరులు వివాహం చేసుకోవటానికి వీల్లేదు. రెండోదశ సర్వీసులో చేరి సుమారు 4 వారాలపాటు సాగే ప్రాథమిక శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న వారికే వివాహం చేసుకోవటానికి అనుమతి లభిస్తుంది. అగ్నిపథ్ పథకం ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు చెందుతుందని చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఎన్.ఎస్.రాజా సుబ్రమణి ఇటీవల పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వివాహ నిషేధం ఎత్తివేత యువ సైనికుల వ్యక్తిగత, సామాజిక ఆకాంక్షలకు ఊరటనిచ్చింది.