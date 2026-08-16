మోదీ అజెండా తనను తాను కాపాడుకోవడమే- మహిళా రిజర్వేషన్లు కాదు: ప్రధానిపై కాంగ్రెస్ ఫైర్
మహిళ రిజర్వేషన్ల అమలుపై మోదీ చేసిన విజ్ఞప్తిపై కాంగ్రెస్ విమర్శలు- అదొక నాటకంగా అభివర్ణన- ఎర్రకోట నుంచి నీతులు చెప్పడం మానుకోవాలని మోదీకి హితవు
Published : August 16, 2026 at 4:03 PM IST
Congress Slams PM Modi : మహిళా రిజర్వేషన్ల అమలుకు సంబంధించిన డీలిమిటేషన్ అనుబంధ బిల్లుకు మద్దతు ఇవ్వాలని ప్రతిపక్షాలకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేసిన విజ్ఞప్తిపై కాంగ్రెస్ స్పందించింది. ఈ విజ్ఞప్తిని ఒక నాటకంగా అభివర్ణించింది. మోదీ ఏకైక అజెండా మహిళా రిజర్వేషన్ కాదని, తనను తాను కాపాడుకోవడమేనని ఎద్దేవా చేసింది. ప్రధాని మోదీ ఎర్రకోట నుంచి నీతులు చెప్పడం మానేసి 2029 ఎన్నికల్లో ప్రస్తుత లోక్సభ సభ్యుల సంఖ్య ఆధారంగానే మహిళా రిజర్వేషన్ కోటాను అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు మీడియా కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి (కమ్యూనికేషన్స్) జైరాం రమేశ్ వ్యాఖ్యానించారు.
#WATCH | Delhi: On delimitation bill, Congress leader Jairam Ramesh says, "... Congress Party, Samajwadi Party, NCP, and DMK—all came together. Although there has been some distance in our relationship with DMK, they were also with us. In floor management, DMK also did not… pic.twitter.com/hiytTJvpy5— ANI (@ANI) August 16, 2026
"1993లో 73, 74వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులు ఆమోదం పొందాయి. తద్వారా పంచాయతీలు, జిల్లా పరిషత్లు, బ్లాక్ పంచాయతీలు, మున్సిపాలిటీలలో మహిళలకు మూడింట ఒక వంతు రిజర్వేషన్లు దక్కాయి. రాజీవ్ గాంధీ మహిళా రిజర్వేషన్ల కోసం కృషి చేశారు. రాజ్యాంగంలో ఈ నిబంధనలను తీసుకురావడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. 2023 సెప్టెంబర్లో పార్లమెంట్లో 'నారీ శక్తి వందన్ అధినియం-2023' బిల్లు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదం పొందింది. లోక్సభ, రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మహిళా రిజర్వేషన్లను వెంటనే అమలు చేయాలని కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున్ ఖర్గే గట్టిగా డిమాండ్ చేశారు. లోక్సభలోని 543 మంది సభ్యుల సంఖ్య ఆధారంగా మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేయాలని కాంగ్రెస్, ఇతర ప్రతిపక్ష పార్టీలు పదేపదే కోరుతున్నాయి. ఈ లెక్కన నారీమణులకు 182 సీట్లు కేటాయించాల్సి ఉంటుంది. ఎర్రకోట నుంచి పదేపదే నీతులు బోధించడం, నాటకాలు ఆడడం ప్రధాని మోదీ మానుకోవాలి. 2029లో జరగబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ప్రస్తుత లోక్సభ ఎంపీల సంఖ్య ఆధారంగా మహిళా రిజర్వేషన్లను అమలు చేయాలి."
--జైరాం రమేశ్, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి
'మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ- భవిష్యత్తులో కూడా రాదు'
మహిళా రిజర్వేషన్ను డీలిమిటేషన్తో ముడిపెట్టడానికే మోదీ ప్రభుత్వం ఆసక్తి చూపిస్తోందని జైరాం రమేశ్ ఆరోపించారు. వర్షాకాల సమావేశాల్లో కూడా డీలిమిటేషన్తో కూడిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టలేకపోయిందని విమర్శించారు. మోదీ ప్రభుత్వానికి మూడింట రెండొంతుల మెజారిటీ లేదని, భవిష్యత్తులో కూడా అది రాదని వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు.
రాహుల్ విమర్శలను సమర్థించిన జైరాం
నరేంద్ర మోదీ దౌత్యంపై లోక్సభలో విపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన విమర్శలను జైరాం రమేశ్ సమర్థించారు. "నేను దీనిని అవమానంగా చూడను. ఇప్పుడు దౌత్యం ఎక్కడ ఉంది? ఇప్పుడు హగ్లోమసీ (అందరినీ కౌగిలించుకోవడం) ఉంది. విదేశీ నాయకులు మోదీకి మంచి స్నేహితులని చూపించడం, చిన్న దేశాలను అవార్డులు, పతకాలు ఇవ్వమని అడుగుతారు. ఇది మన విదేశాంగ విధానానికి మంచిది కాదు. ఇది దేశాన్ని బలహీనపర్చింది. ఇక వ్యక్తులను అప్రతిష్టపాల్జేసే విషయంలో ప్రధానికి ఎవరూ సాటి లేరు. ప్రధానిని ఎవరైనా ప్రశ్నించినా లేదా విమర్శించినా ఆయన బాధితుడిగా మారి రాజకీయాలు చేస్తారు. ఆయన ఇతరులను ప్రశ్నిస్తారు. జోకులు వేస్తారు. అవమానకరమైన మాటలు ఉపయోగిస్తారు. కానీ ఎవరైనా ఆయన్ని ప్రశ్నిస్తే మాత్రం ద్వంద్వ ప్రమాణాలు పాటిస్తారు" అని జైరాం రమేశ్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Delhi: On Rahul Gandhi and Sandeep Dikshit controversy, Congress leader Jairam Ramesh says, " ... i do not see it as an insult. where is diplomacy now? now it is 'huglomacy'—hug everyone, show that foreign leaders are your good friends, and ask smaller countries to give… pic.twitter.com/jsRdVmb7AO— ANI (@ANI) August 16, 2026
'మోదీని ప్రశ్నిస్తే వారిపై ఏదో ఒక ముద్ర వేస్తారు'
పంద్రాగస్టు సందర్భంగా ఎర్రకోట వేదికగా ప్రధాని మోదీ చేసిన దిమాగీ నక్సల్స్ వ్యాఖ్యలపై జైరాం రమేశ్ మండిపడ్డారు. మోదీని వ్యతిరేకించే వారిని 'దిమాగీ నక్సల్' అని పిలుస్తారని ఎద్దేవా చేశారు. ఈ దిమాగీ నక్సల్స్ కుల గణన జరగాలని డిమాండ్ చేశారని గుర్తు చేశారు. నాలుగేళ్లుగా కులగణన జరగదని మోదీ చెబుతూ వచ్చారని, ఆ తర్వాత 2025 ఏప్రిల్ 30న కుల గణన జరుగుతుందని ప్రకటించారని అన్నారు. మోదీని ప్రశ్నించే ఎవరికైనా ఏదో ఒక ముద్ర వేస్తారని ఆరోపించారు. సామాజిక న్యాయం కోరిన వారు దిమాగీ నక్సల్ అవుతారా? అని ప్రశ్నించారు.
#WATCH | Delhi: On 'Dimagi Naxal' row, Congress leader Jairam Ramesh says, " ... those who oppose them are called 'dimagi naxal'. these 'dimagi naxals' had demanded that there should be a caste census. for four years, they kept saying it would not happen. then, on 30 april 2025,… pic.twitter.com/zIgIwumHMv— ANI (@ANI) August 16, 2026
పార్లమెంట్ పనితీరుకు ప్రతిపక్షాలు ఆటంకం కలిగించాయన్న ఆరోపణలపై కాంగ్రెస్ నేత జైరాం రమేశ్ స్పందించారు. "విద్యార్థుల నిరసనల సమయంలో దిల్లీ పోలీసుల వ్యవహారంపై కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా సభకు వచ్చి ప్రకటన చేయాలని మేము కోరాం. జులై 20న విద్యార్థులు, యువతపై జరిగిన అకృత్యాలపై షా సమాధానం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశాం. పార్లమెంట్ వేదికగా ఈ అంశంపై చర్చ జరగాలని కోరాం. ప్రధాని మోదీ విద్యార్థులకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశాం. అయోధ్య విరాళాలు చోరీపై చర్చ జరగాలని కోరాం. ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా సభకు హాజరుకాకపోవడం తీవ్రమైన విషయం. సభను నడపాల్సిన ప్రాథమిక బాధ్యత ప్రభుత్వంపైనే ఉంది" అని జైరాం రమేశ్ వివరణ ఇచ్చారు.
#WATCH | Delhi: On allegations of opposition didn't let the Parliament function, Congress leader Jairam Ramesh says, " ... we were demanding that the home minister should come to the house and make a statement on the delhi police. he should answer questions and hold a debate on… pic.twitter.com/0jXQ65gSQO— ANI (@ANI) August 16, 2026
'వందేమాతరం గేయాన్ని కాంగ్రెస్ అవమానించింది- వారికి క్షమాపణలు చెప్పాలి'- అమిత్ షా డిమాండ్
ప్రధాని చేసిన మేధో నక్సల్స్ వ్యాఖ్యలు విపక్షాలను ఉద్దేశించి కాదు: కిరణ్ రిజిజు