ETV Bharat / bharat

దివ్యాంగుడైనా బాడీబిల్డర్​గా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు- కూలీ కుమారుడికి మిస్టర్​ ఒలంపియాలో చోటు!

బాల్యంలోనే బాడీబిల్డర్​గా ఎదగాలని సంకల్పించుకున్న కుర్రాడు- జిమ్​లో చేరి నేడు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పథకాలు సాధిస్తూ- చివరికి మిస్టర్​ ఒలంపియాకు ఎన్నికన తమిళనాడు కుర్రాడు

Differently Abled Youth Bodybuilder
Differently Abled Youth Bodybuilder (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 2, 2026 at 1:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Differently Abled Youth Bodybuilder Tamilnadu : అతడో రోజు కూలీ కుమారుడు, అందులోనూ వినికిడిలోపం, మాట వైకల్యం ఉన్న కుర్రాడు. అయితేనేెం నేడు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తున్నాడు. బాల్యంలో తాను చూసిన సినిమాలో హీరో బాడీబిల్డర్​గా ఉండడంతో అప్పుడే తాను కూడా అలా అవ్వాలని గట్టిగా నిశ్చయించుకున్నాడు. అందుకోసం ఎంతగానో శ్రమించాడు. చివరికి, బాడీ బిల్డర్​ అయ్యి, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పథకాలు సాధించాడు. చివరికి నేడు అంతర్జాతీయ మిస్టర్​ ఒలంపియా పోటీకీ అర్హత సాధించాడు. అయితే, తనకున్న ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు కొంత డబ్బు అవసరమయ్యింది. దీంతో తనకు ప్రభుత్వం సాయం అందిచాలని కోరుతున్నాడు.

హాలీవుడ్​ నటుడు ఆర్నాల్డ్​లాగా బాడీ బిల్డర్​ అవ్వాలని
తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్​ జిల్లా చెల్లముత్తునగర్​కు చెందిన ఉమర్​ ఫరూఖ్​కు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. ఫరూఖ్​ కూరగాయల మార్కెట్లో కూలీగా పనిచేస్తూ బతుకుబండిని లాగుతున్నారు. ఇంతటి ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో తన ఇద్దరు కుమారులకు వినికిడి లోపం, మాట వైఫల్యం వంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. అయితే, ఫరూఖ్​ పెద్ద కుమారుడైన సులేమాన్​, తన 15 ఏళ్ల వయసులో తండ్రితో పాటు ఓ సినిమాకు వెళ్లాడు​. ఆ సమయంలో హాలీవుడ్​ నటుడు ఆర్నాల్డ్ శరీరాకృతి సులేమాన్​ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. దాంతో అతడు జిమ్​లో చేరి బాడీ బిల్డర్​ అవ్వాలని గట్టిగా సంకల్పించుకున్నాడు. వెంటనే తండ్రికి ఆ విషయం చెప్పాడు. అనంతరం 2020లో కోయంబత్తూర్​లోని జిమ్​లో చేరాడు సులేమాన్​. జిమ్​ కోచ్​ సంతోశ్​ మార్గదర్శకత్వంలో రోజూ, కఠోర దీక్షతో వేయిల్​ లిఫ్ట్​ చేయడం మొదలుపెట్టాడు, చివరికి తాను కోరుకుంటున్నట్లుగా బాడీ బిల్డర్​ అయ్యాడు. అంతేకాదు, జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలో పోటీల్లో పాల్గొని అనేక టైటిళ్లు గెలుచుకున్నాడు. ఇదిలా ఉండగా, రెండు వారాల క్రితం బెంగళూరులో జరిగిన బాడీబిల్డింగ్​ ఛాంపియన్​షిప్​లో సులేమాన్​ మొదటిస్థానం సాధించాడు. అలాగే, గత వారం దిల్లీలో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీలో ప్రో కార్డ్​ విభాగంలో కాంస్య పతకం గెలిచి, అంతర్జాతీయంగా ప్రతిష్టాత్మకమైన మిస్టర్​ ఒలింపియా ఈవెంట్​కు అర్హత సాధించాడు.

బాడీ బిల్డర్​గా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు
ఈ సందర్భంగా జిమ్ కోచ్​ సంతోశ్​ మాట్లాడారు. "2020లో సులేమాన్​ నాకు పరిచయమయ్యాడు. గొప్ప బాడీబిల్డర్​ కావాలనే అతడి ఇంట్రెస్ట్​ను నేను గమనించాను. అతడి ఆశయానికి అనుగుణంగా శిక్షణ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాను. నేడు, సులేమాన్​ మంచి శరీరాకృతిని సాధించి తమిళనాడులోని పలు పోటీల్లో పాల్గొని విజయం సాధించాడు. అతడు ఇక్కడితో ఆగిపోకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ చక్కగా రాణించాలని, అందుకు తగ్గ సహాయ సహకారాలు ప్రభుత్వం అందించాలని కోరుతున్నాను" అని సంతోశ్​ తెలిపారు.

ఇక, తన కుమారుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించడానికి, మిస్టర్​ ఒలింపియాలో పాల్గొనడానికి తమిళనాడు ప్రభుత్వం సాయం అందిచాలని సులేమాన్​ తండ్రి ఉమర్​ కోరారు. "నా ఇద్దరి పిల్లల పోషణకై వారి బాల్యం నుంచి నేను చాలా కష్టపడ్డాను. వైకల్యం కారణంగా చాలా సందర్భాల్లో వారి భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందాను. నా పెద్ద కుమారుడు సులేమాన్​ హీరో ఆర్నాల్డ్​ లాగా అవ్వాలని చెప్పినప్పుడు, అతడి కలనెరవేర్చడానికి చాలా కష్టపడ్డాను. సులేమాన్​ కూడా మంచి ఉత్సాహం, పట్టుదలతో​ బాడీ బిల్డర్​ అయ్యి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పొల్లాచి ప్రాంతానికి గర్వకారణంగా నిలిచాడు. అతడి ప్రయాణాన్ని తీర్చిదిద్దిన కోచ్​ సంతోశ్​, వైశాక్​లకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను" అని ఫరూఖ్​ తెలిపారు.

భర్త కంటే ఎక్కువ సంపాదిస్తున్న భార్యకు 'తాత్కాలిక భరణం' పొందే హక్కు లేదు: హైకోర్టు

ఇప్పటికే 32 డిగ్రీలు, ఒక PhD - అయినా చదువులపై తగ్గని ఆసక్తి- 75 ఏళ్ల వయసులో మరో పరీక్ష రాసి ఎందరికో ఆదర్శంగా

TAGGED:

TAMILNADU BODYBUILDER STORY
COIMBATORE BODYBUILDER STORY
BODYBUILDER COIMBATORE
TAMILNADU BODYBUILDER INSPIRE STORY
DIFFERENTLY ABLED YOUTH BODYBUILDER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.