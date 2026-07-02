దివ్యాంగుడైనా బాడీబిల్డర్గా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు- కూలీ కుమారుడికి మిస్టర్ ఒలంపియాలో చోటు!
బాల్యంలోనే బాడీబిల్డర్గా ఎదగాలని సంకల్పించుకున్న కుర్రాడు- జిమ్లో చేరి నేడు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పథకాలు సాధిస్తూ- చివరికి మిస్టర్ ఒలంపియాకు ఎన్నికన తమిళనాడు కుర్రాడు
Published : July 2, 2026 at 1:38 PM IST
Differently Abled Youth Bodybuilder Tamilnadu : అతడో రోజు కూలీ కుమారుడు, అందులోనూ వినికిడిలోపం, మాట వైకల్యం ఉన్న కుర్రాడు. అయితేనేెం నేడు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తున్నాడు. బాల్యంలో తాను చూసిన సినిమాలో హీరో బాడీబిల్డర్గా ఉండడంతో అప్పుడే తాను కూడా అలా అవ్వాలని గట్టిగా నిశ్చయించుకున్నాడు. అందుకోసం ఎంతగానో శ్రమించాడు. చివరికి, బాడీ బిల్డర్ అయ్యి, రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పథకాలు సాధించాడు. చివరికి నేడు అంతర్జాతీయ మిస్టర్ ఒలంపియా పోటీకీ అర్హత సాధించాడు. అయితే, తనకున్న ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు కొంత డబ్బు అవసరమయ్యింది. దీంతో తనకు ప్రభుత్వం సాయం అందిచాలని కోరుతున్నాడు.
హాలీవుడ్ నటుడు ఆర్నాల్డ్లాగా బాడీ బిల్డర్ అవ్వాలని
తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్ జిల్లా చెల్లముత్తునగర్కు చెందిన ఉమర్ ఫరూఖ్కు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు. ఫరూఖ్ కూరగాయల మార్కెట్లో కూలీగా పనిచేస్తూ బతుకుబండిని లాగుతున్నారు. ఇంతటి ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో తన ఇద్దరు కుమారులకు వినికిడి లోపం, మాట వైఫల్యం వంటి సమస్యలు ఉన్నాయి. అయితే, ఫరూఖ్ పెద్ద కుమారుడైన సులేమాన్, తన 15 ఏళ్ల వయసులో తండ్రితో పాటు ఓ సినిమాకు వెళ్లాడు. ఆ సమయంలో హాలీవుడ్ నటుడు ఆర్నాల్డ్ శరీరాకృతి సులేమాన్ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. దాంతో అతడు జిమ్లో చేరి బాడీ బిల్డర్ అవ్వాలని గట్టిగా సంకల్పించుకున్నాడు. వెంటనే తండ్రికి ఆ విషయం చెప్పాడు. అనంతరం 2020లో కోయంబత్తూర్లోని జిమ్లో చేరాడు సులేమాన్. జిమ్ కోచ్ సంతోశ్ మార్గదర్శకత్వంలో రోజూ, కఠోర దీక్షతో వేయిల్ లిఫ్ట్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు, చివరికి తాను కోరుకుంటున్నట్లుగా బాడీ బిల్డర్ అయ్యాడు. అంతేకాదు, జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలో పోటీల్లో పాల్గొని అనేక టైటిళ్లు గెలుచుకున్నాడు. ఇదిలా ఉండగా, రెండు వారాల క్రితం బెంగళూరులో జరిగిన బాడీబిల్డింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో సులేమాన్ మొదటిస్థానం సాధించాడు. అలాగే, గత వారం దిల్లీలో జరిగిన జాతీయ స్థాయి పోటీలో ప్రో కార్డ్ విభాగంలో కాంస్య పతకం గెలిచి, అంతర్జాతీయంగా ప్రతిష్టాత్మకమైన మిస్టర్ ఒలింపియా ఈవెంట్కు అర్హత సాధించాడు.
బాడీ బిల్డర్గా జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు
ఈ సందర్భంగా జిమ్ కోచ్ సంతోశ్ మాట్లాడారు. "2020లో సులేమాన్ నాకు పరిచయమయ్యాడు. గొప్ప బాడీబిల్డర్ కావాలనే అతడి ఇంట్రెస్ట్ను నేను గమనించాను. అతడి ఆశయానికి అనుగుణంగా శిక్షణ ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాను. నేడు, సులేమాన్ మంచి శరీరాకృతిని సాధించి తమిళనాడులోని పలు పోటీల్లో పాల్గొని విజయం సాధించాడు. అతడు ఇక్కడితో ఆగిపోకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ చక్కగా రాణించాలని, అందుకు తగ్గ సహాయ సహకారాలు ప్రభుత్వం అందించాలని కోరుతున్నాను" అని సంతోశ్ తెలిపారు.
ఇక, తన కుమారుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించడానికి, మిస్టర్ ఒలింపియాలో పాల్గొనడానికి తమిళనాడు ప్రభుత్వం సాయం అందిచాలని సులేమాన్ తండ్రి ఉమర్ కోరారు. "నా ఇద్దరి పిల్లల పోషణకై వారి బాల్యం నుంచి నేను చాలా కష్టపడ్డాను. వైకల్యం కారణంగా చాలా సందర్భాల్లో వారి భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన చెందాను. నా పెద్ద కుమారుడు సులేమాన్ హీరో ఆర్నాల్డ్ లాగా అవ్వాలని చెప్పినప్పుడు, అతడి కలనెరవేర్చడానికి చాలా కష్టపడ్డాను. సులేమాన్ కూడా మంచి ఉత్సాహం, పట్టుదలతో బాడీ బిల్డర్ అయ్యి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో పొల్లాచి ప్రాంతానికి గర్వకారణంగా నిలిచాడు. అతడి ప్రయాణాన్ని తీర్చిదిద్దిన కోచ్ సంతోశ్, వైశాక్లకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను" అని ఫరూఖ్ తెలిపారు.
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