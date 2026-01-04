'నాకు Z కేటగిరీ సెక్యూరిటీ కల్పించండి'- సిద్ధరామయ్య, అమిత్ షాకు గాలి జనార్దన రెడ్డి లేఖ!
బళ్లారిలో తనపై ప్లాన్ ప్రకారమే హత్యాయత్నం జరిగిందన్న గాలి జనార్దన రెడ్డి- తనకు, తన కుటుంబానికి వెంటనే జెడ్ కేటగిరీ భద్రత కల్పించాలని సీఎం సిద్ధరామయ్య, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాకు లేఖలు
Published : January 4, 2026 at 1:32 PM IST
Gali Janardhana Reddy Z Security: కర్ణాటకలోని బళ్లారిలో వాల్మీకి విగ్రహ ఏర్పాటుకు సంబంధించిన బ్యానర్ల విషయంలో ఘర్షణ తలెత్తిన నేపథ్యంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గాలి జనార్దన రెడ్డి కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తనకు, తన కుటుంబానికి తక్షణమే జెడ్ కేటగిరీ లేదా దానికి సమానమైన ఉన్నత స్థాయి పోలీసు భద్రతను ఏర్పాటు చేయాలని కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాకు వేర్వేరుగా లేఖలు రాశారు. మరోవైపు, బళ్లారిలో ఇటీవల జరిగిన హింసాత్మక ఘర్షణలపై దర్యాప్తును సీఐడీకి అప్పగించే విషయంపై తమ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోందని కర్ణాటక హోం మంత్రి జి పరమేశ్వర ఆదివారం తెలిపారు.
'బళ్లారిలో శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి'
బళ్లారిలో తనపై ముందస్తు ప్లాన్ ప్రకారమే హత్యాయత్నం జరిగిందని గాలి జనార్దన రెడ్డి ఆరోపించారు. తనకు వెంటనే జెడ్ కేటగిరీ భద్రతను కల్పించాలని కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్యను డిమాండ్ చేశారు. బళ్లారిలో శాంతిభద్రతలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయని విమర్శించారు. న్యూ ఇయర్ రోజు బళ్లారిలోని తన నివాసంపై జరిగిన దాడి సాధారణ రాజకీయ ఘర్షణ కాదని పేర్కొన్నారు. బళ్లారి కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే నారా భరత్ రెడ్డి, ఆయన అనుచరులు ముందస్తు ప్రణాళిక ప్రకారం చేసిన హత్యాయత్నమని వెల్లడించారు. దేవుని దయ, అదృష్టం వల్ల తాను త్రుటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నానని అన్నారు. పోలీసులు పరిస్థితిని నియంత్రించడంలో విఫలమయ్యారని ఆరోపించారు. ఈ మేరకు సిద్ధరామయ్యకు లేఖ రాసిలో గాలి జనార్దన రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
"గురువారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో బళ్లారి ఎమ్మెల్యే భరత్ రెడ్డి మద్దతుదారులు నా ఇంటి ఫెన్సింగ్ దగ్గర అక్రమంగా బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రయత్నించారు. పోలీసుల జోక్యంతో వారిని అక్కడి నుంచి వెళ్లగొట్టాం. సాయంత్రం 5.30 గంటల సమయంలో భరత్ రెడ్డి సన్నిహితుడు సతీశ్ రెడ్డి 40-50 మంది వ్యక్తులతో కలిసి నా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చారు. సీసాలు, రాళ్లు, కర్రలు, మారణాయుధాలతో నా ఇంటి ప్రాంగణంలోకి చొరబడ్డారు. కాంపౌండ్ లోపల కూర్చుని బహిరంగంగా బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారు. ఆ సమయంలో పోలీసులు మౌనంగా ఉండిపోయారు. నేను గంగావతి నుంచి బళ్లారిలోని నా ఇంటికి వచ్చేసరికి రాత్రి 7 గంటల అయ్యింది. అప్పటికే హింస పెరిగిపోయింది. ఎమ్మెల్యే భరత్ రెడ్డి సూచనల మేరకు సతీశ్ రెడ్డి, మరికొందరు వ్యక్తులు ప్రత్యక్ష దాడులకు పాల్పడ్డారు. ఆ సమయంలో ఒక ప్రైవేట్ గన్ మ్యాన్ నాపై, నా ఇంటిపై దాదాపు ఎనిమిది రౌండ్లు కాల్పులు జరిపాడు" అని గాలి జనార్దన రెడ్డి ఆరోపించారు.
గురువారం రాత్రి 9 గంటల సమయంలో భరత్ రెడ్డి స్వయంగా వందలాది మంది మద్దతుదారులతో కర్రలు, రాళ్లు, పెట్రోల్ బాంబులతో ఎస్పీ సర్కిల్ దగ్గరకు వచ్చారని గాలి జనార్దన రెడ్డి ఆరోపించారు. దీంతో ఉగ్రదాడి తరహా దాడి జరిగిందని అన్నారు. ఈ ఘటనలో ఓ గన్మెన్ విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరపడంతో రాజశేఖర్ అనే వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడని, ఆ తర్వాత పోలీసులు టియర్ గ్యాస్ ప్రయోగించడం, గాలిలో కాల్పులు జరపడం, లాఠీ ఛార్జ్ చేయడం వంటి చర్యలు తీసుకున్నారని పేర్కొన్నారు.
"నాకు, నా కుటుంబానికి తక్షణమే జెడ్ కేటగిరీ లేదా దానికి సమానమైన ఉన్నత స్థాయి పోలీసు భద్రతను ఏర్పాటు చేయాలి. భరత్ రెడ్డి, సతీశ్ రెడ్డి, వారి అనుచరులపై మర్డర్ కేసులు నమోదు చేయాలి. విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించిన పోలీసు అధికారులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ సంఘటన కర్ణాటకలో జంగిల్ రాజ్ను తలపిస్తోంది. నాకు, నా కుటుంబానికి ఏదైనా హాని జరిగితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ప్రత్యక్ష బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది."
- గాలి జనార్ధన రెడ్డి, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే
అమిత్ షాకు లేఖ
అలాగే కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాకు కూడా గాలి జనార్దన రెడ్డి లేఖ రాశారు. కేంద్ర బలగాల ద్వారా తనకు, తన కుటుంబ సభ్యులకు భద్రత కల్పించాలని కోరారు. కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తనకు భద్రత కల్పించడంలో విఫలమైందని ఆరోపించారు. ఈ దాడి రాజకీయ ప్రేరేపితమైనదని విమర్శించారు. బీజేపీ కోసం తాను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తిరిగి ప్రచారం చేయడం కాంగ్రెస్ నాయకత్వాన్ని కలవరపెట్టిందని పేర్కొన్నారు.
సీఐడీకి అప్పగించే అవకాశం
మరోవైపు, బళ్లారిలో ఇటీవల జరిగిన హింసాత్మక ఘర్షణలపై దర్యాప్తును సీఐడీకి అప్పగించే విషయంపై కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోందని హోం మంత్రి జి పరమేశ్వర పేర్కొన్నారు. "ప్రైవేట్ భద్రత కోసం నియమించుకున్న గన్మెన్ల తుపాకులను స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు బాలిస్టిక్ నిపుణుల నివేదిక ఏ తుపాకీతో కాల్పులు జరిగాయో వెల్లడిస్తుంది. దర్యాప్తు నివేదిక ఇవ్వాలని ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ అధికారులకు చెప్పాను. ఆ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. పోలీసు తుపాకీతో కాల్పులు జరగలేదని ఏడీజీపీ నాకు చెప్పారు. ఈ కేసును సీఐడీ అప్పగించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇదే విషయంపై సీఎం సిద్ధరామయ్యతో మాట్లాడతాను" అని పరమేశ్వర తెలిపారు.
'బళ్లారిలో ఓటమిని జనార్ధన రెడ్డి అంగీకరించలేకపోతున్నారు'
మరోవైపు, బళ్లారిలో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న ఘర్షణలపై కర్ణాటక డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే గాలి జనార్దన రెడ్డి జిల్లాలోకి అడుగుపెట్టే వరకు బళ్లారి ప్రశాంతంగా ఉందన్నారు. అలాగే తనను చంపడానికి కుట్ర జరిగిందని జనార్దన రెడ్డి చేసిన ప్రకటనను ఆయన తోసిపుచ్చారు. గాలి జనార్దన రెడ్డి ఓటమిని అంగీకరించలేకపోతున్నారని, ఆయనొక డ్రామా మాస్టర్ అని పేర్కొన్నారు.
"జనార్ధన రెడ్డిని బళ్లారిలోకి అనుమతించే వరకు హింస జరగలేదు. హింస గురించి మాట్లాడే హక్కు ఆయనకు లేదు. మా పార్టీ మా ఎమ్మెల్యే భరత్ రెడ్డికి మద్దతుగా నిలుస్తుంది. దర్యాప్తులో దోషులు ఎవరో తేలుతుంది. వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. జనార్దన్ రెడ్డి ఒక డ్రామా మాస్టర్. ఆయన సినీ నిర్మాత. ఆయన నటించడం సహజం. కోట కట్టుకుని వందలాది మంది భద్రతా సిబ్బంది ఉన్న వ్యక్తిని ఎవరు చంపడానికి ప్రయత్నిస్తారు. నిజానికి బళ్లారి ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. జనార్దన రెడ్డి కుటుంబం బళ్లారిలో ఓటమిని జీర్ణించుకోలేకపోతోంది. అందుకే వారు ఈ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. మా ప్రభుత్వం మొదటిసారిగా బళ్లారిలో మహర్షి వాల్మీకి విగ్రహాన్ని నిర్మిస్తోంది. దానికి మా ఎమ్మెల్యే బాధ్యత తీసుకున్నారు. నగరమంతటా ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేయడంలో తప్పేముంది? బీజేపీ నా ఇంటి ముందు కూడా బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేసింది. అందులో తప్పేంటి?" అని డీకే శివకుమార్ మీడియా సమావేశంలో వ్యాఖ్యానించారు.
బళ్లారిలో కాంగ్రెస్ విజయాన్ని బీజేపీ జీర్ణించుకోలేకపోతోందని డీకే శివకుమార్ విమర్శించారు. ఓటమి తర్వాత శ్రీరాములు, జనార్దన రెడ్డి స్నేహితుల్లా వ్యవహరిస్తున్నారని, తమకు నిజం తెలుసన్నారు. శ్రీరాములు, జనార్దన రెడ్డి కలిసి రిపబ్లిక్ ఆఫ్ బళ్లారిని మళ్లీ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆరోపించారు.
