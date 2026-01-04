'ట్రంప్ లాగా పాకిస్థాన్కు వెళ్లి వాళ్లను ఈడ్చుకురండి'- మోదీకి ఒవైసీ సవాల్
వెనెజువెలా ఆపరేషన్ను ప్రస్తావిస్తూ ప్రధానిపై ఎంఐఎం చీఫ్ ఫైర్ - 56 అంగుళాల ఛాతీ ఏమైందంటూ ఎద్దేవా - మోదీ సోదరిని బంగ్లాదేశ్కు ఎందుకు పంపరు? - షేక్ హసీనాపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు
Published : January 4, 2026 at 9:56 PM IST
Owaisi Dares PM Modi : అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వెనెజువెలాలో చేసినట్లుగా, పాకిస్థాన్కు వెళ్లి అక్కడి ఉగ్రవాదులను ఈడ్చుకురావాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి మజ్లిస్ అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ సవాల్ విసిరారు. ట్రంప్ తన దేశంలో కూర్చుని మరో దేశ అధ్యక్షుడినే కిడ్నాప్ చేయించగలిగినప్పుడు, 56 అంగుళాల ఛాతీ అని చెప్పుకునే మోదీ, పాకిస్థాన్లో దాక్కున్న ముంబయి దాడుల కుట్రదారులను ఎందుకు తీసుకురాలేకపోతున్నారని నిలదీశారు. ముంబయిలో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ ఒవైసీ ఈ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ట్రంప్ లాగా చేయగలరా?
ఒవైసీ తన ప్రసంగంలో అమెరికా తీసుకున్న సాహసోపేత చర్యను ప్రస్తావిస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం, ప్రధాని మోదీపై విరుచుకుపడ్డారు. "ఈరోజు మనం ఒక వార్త విన్నాం. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తన బలగాలను వెనెజువెలాకు పంపారు. ఆ దేశ అధ్యక్షుడు నికోలస్ మదురోను బంధించి, విమానంలో అమెరికాకు తీసుకెళ్లారు. ట్రంప్ తన దేశంలో కూర్చుని, వేరే దేశం అధ్యక్షుడినే కిడ్నాప్ చేయించగలిగారు. మరి మన ప్రధాని మోదీ ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారు? మీరు (మోదీ) ఎప్పుడూ 56 అంగుళాల ఛాతీ గురించి గొప్పలు చెప్పుకుంటారు కదా! మరి ఇప్పుడు పాకిస్థాన్కు వెళ్లండి. అక్కడ స్వేచ్ఛగా తిరుగుతున్న ఉగ్రవాదులను, ముంబయి దాడుల సూత్రధారులను పట్టుకుని ఇండియాకు తీసుకురండి" అని ఒవైసీ డిమాండ్ చేశారు. "గతంలో మీరు 'అబ్ కీ బార్ ట్రంప్ సర్కార్' అని ప్రచారం చేశారు కదా. మరి మీ మిత్రుడు చేసిన పనిని మీరు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు?" అని ఎద్దేవా చేశారు.
जब @realDonaldTrump Venezuela से वहाँ के President Nicolas Maduro को उठा सकता है, तो @narendramodi 26/11 मुंबई हमलों के masterminds को Pakistan से क्यों नहीं उठाते? :- Barrister @asadowaisi pic.twitter.com/S4lqCWGury— AIMIM (@aimim_national) January 4, 2026
బంగ్లా క్రికెటర్పై కోపం, మరి ఆమెపై ఏది?
ఈ క్రమంలో బంగ్లాదేశ్ అంశాన్ని కూడా ఒవైసీ ప్రస్తావించారు. ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో చోటుచేసుకున్న వివాదంపై ఆయన స్పందించారు. బంగ్లాదేశ్ క్రికెటర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మాన్ను ఐపీఎల్ నుంచి తప్పించడంపై ఒవైసీ మండిపడ్డారు. "ఐపీఎల్ వేలంలో ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మాన్ను షారుఖ్ ఖాన్ టీమ్ 'కేకేఆర్' కొనుగోలు చేసింది. కానీ బీసీసీఐ మాత్రం అతన్ని రిలీజ్ చేయాలని ఆదేశించింది. బంగ్లాదేశ్లో మైనారిటీ హిందువులపై దాడులు జరుగుతున్నాయనే కోపంతో ఒక క్రికెటర్ను ఆడనివ్వడం లేదు. సరే, ఒక క్రికెటర్ను బహిష్కరించారు బాగానే ఉంది. మరి మోదీ సోదరిలా ఇక్కడే కూర్చున్న ఆ మహిళ సంగతేంటి?" అంటూ పరోక్షంగా మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనాను ఉద్దేశించి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
#WATCH | Amravati, Maharashtra: On RSS chief Mohan Bhagwat's statement, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, " ... if it's an adult making their own decision, then our likes or dislikes are irrelevant... if love jihad is happening, then why do they not present the data in the… pic.twitter.com/86xoOqW0tS— ANI (@ANI) January 4, 2026
'ఆమెను వెనక్కి పంపండి'
బంగ్లాదేశ్ మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా విద్యార్థుల ఉద్యమం తర్వాత పారిపోయి వచ్చి ప్రస్తుతం భారత్లో ఆశ్రయం పొందుతున్నారు. "క్రికెటర్ను వద్దంటున్న మీరు, మరి ఆమెను ఎందుకు వెనక్కి పంపడం లేదు? ఆమెను కూడా వెంటనే బంగ్లాదేశ్కు అప్పగించండి. మీ నిబంధనలు అందరికీ ఒకేలా ఉండాలి కదా. క్రికెటర్పై కోపం చూపిస్తూ, మాజీ ప్రధానిని మాత్రం కాపాడుతున్నారు" అని ఒవైసీ ప్రశ్నించారు.
#WATCH | Amravati, Maharashtra: On the BMC elections, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, " if elections are being held unopposed anywhere through intimidation, threats, or bribery, then it is a threat to our democracy." pic.twitter.com/eO630NP1Jj— ANI (@ANI) January 4, 2026