యువతకు స్ఫూర్తి: మృత్యువును జయించి- సివిల్స్ లక్ష్యాన్ని సాధించిన సంజయ్
సివిల్స్ సర్వీసెస్ పరీక్షల్లో మెరిసిన ఛత్తీస్గఢ్ యువకుడు- జీవితంలో ఎన్ని ఒడుదొడుకులు ఎదురైనా పట్టుదల వీడకుండా లక్ష్యాన్ని సాధించిన సంజయ్
Published : March 7, 2026 at 5:07 PM IST
UPSC Ranker Sanjay Dhariya Story : 2025 సివిల్స్ ఫలితాల్లో మెరిసిన అభ్యర్థుల విజయాల వెనుక అలుపెరగని పోరాటాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఏదైనా సాధించాలనే దృఢ సంకల్పం, అందుకు నిరంతర సాధన మనిషిని ఉన్నత శిఖరాలకు చేరవేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చదవబోయే స్టోరీ కూడా అలాంటిదే! శుక్రవారం విడుదలైన సివిల్స్ ఫలితాల్లో 946 ర్యాంక్ సాధించాడు ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన సంజయ్ దహరియా. మరి ఆయన విజయం వెనుక ఉన్న కష్టాలు, సివిల్స్ సాధించడంలో ఆయన ఎదుర్కొన్న ఒడుదొడుకులు ఏంటో తెలియాలంటే ఈ స్టోరీ చివరి వరకూ చదవాల్సిందే!
ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన సంజయ్, సివిల్స్ సాధించాలన్న లక్ష్యంతో ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేసి ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టారు. అందుకోసం రాత్రింబవళ్లు కష్టపడ్డారు. కానీ మొదటి రెండు ప్రయత్నాల్లో ఆయన విఫలమయ్యారు. దానికి తోడు క్యాన్సర్ మహమ్మారి ఆయన్ను ఆరు సంవత్సరాల పాటు వెంటాడింది. ఇన్ని కష్టాలు ఎదురైనా సంజయ్ మాత్రం ఎక్కడా రాజీపడలేదు. సివిల్స్ సాధించాలన్న తన ఆశయాన్ని వీడలేదు. దృఢమైన సంకల్పం, పట్టుదలతో కొడితే కుంభస్థలాన్నే కొట్టాలన్న తన బలమైన కోరిక సంజయ్ ప్రిపరేషన్ను కొనసాగించారు. చివరకు మూడో ప్రయత్నంలో సివిల్స్ పరీక్షల్లో విజయం సాధించారు.
ఆ ఉద్యోగాలు ఆయనకు సంతృత్తినివ్వలేదు!
మహాసముంద్ జిల్లా బెల్టుక్రీ చెందిన సంజయ్ వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించారు. తన విద్యాభ్యాసం స్థానిక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రారంభమైంది. అనంతరం ఐదో తరగతిలో మనా (రాయ్పుర్)లోని జవహర్ నవోదయ విద్యాలయానికి ఎంపికయ్యారు. అలా విద్యాభ్యాసం అయిపోయిన తర్వాత బంగాల్లో ఉద్యోగ అవకాశం వచ్చింది. అలా 2009 నుంచి 2011 వరకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో పనిచేశారు. అయితే, ఓ వైపు ఉద్యోగం చేస్తున్నా సివిల్స్ సాధించాలనే లక్ష్యాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టలేదు. అందుకే ప్రిపరేషన్ కోసం బ్యాంకు జాబ్కు రాజీనామా చేశారు. కానీ మొదటి ప్రయత్నాలు ఫలించకపోవడంతో, ఆయన రాయ్పుర్లోని ఓ బ్యాంక్లో, అలాగే మహాసముంద్లోని ఫోస్ట్ ఆఫీస్లో ఉద్యోగాలు చేశారు. అయినా ఇవేమీ ఆయన్ను సంతృప్తి పరచలేదు. అందుకే సివిల్స్ కోసం అవిశ్రాంతంగా ప్రిపేర్ అయ్యారు.
ఆరునెలలు క్యాన్సర్తో పోరాటం!
అయితే, 2012లో సంజయ్కు ఆరోగ్యం దెబ్బతింది. వైద్యులను సంప్రదించగా ఆయనకు క్యాన్సర్ ఉన్నట్లు తేలింది. ఫలితంగా ఆరు సంవత్సరాల పాటు క్యాన్సర్తో పోరాడారు సంజయ్. దానికితోడు స్వల్ప దృష్టిలోపం ఏర్పడింది. అయినా, ఇవేమీ ఆయన్ను నిరుత్సాహపడనివ్వలేదు. లక్ష్యం సాధించాలన్న తన ప్రయత్నాన్ని కొనసాగిస్తూనే వచ్చారు. ఈ క్రమంలో 2025 సివిల్స్ పరీక్షల్లో విజయం సాధించారు.
"నేను సివిల్ సర్వీసెస్ ద్వారా దేశానికి సేవ చేయాలని ఆశిస్తున్నా. ఈ ప్రయత్నంలో నేను ఐఏఎస్ లేదా మరే ఇతర కేడర్లను పొందినా, ప్రజా సేవ పట్ల నా నిబద్ధత స్థిరంగా ఉంటుంది" అని దహరియా పేర్కొన్నారు.
అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు
ఈ సందర్భంగా, సివిల్స్లో విజయం సాధించిన సంజయ్ను మహాసముంద్ జిల్లా కలెక్టర్ వినయ్ కుమార్ లాంగే, అలాగే జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి విజయ్ కుమార్ లహారే అభినందించారు. విజయం సాధించడంలో సంజయ్ చూపించిన ధైర్యం, పట్టుదలను ప్రశంసించారు.
నాన్న కోరిక నెరవేర్చిన కుమారుడు
ఇదిలా ఉండగా, ఛత్తీసగఢ్ ధమార్తి జిల్లాకు చెందిన డైమండ్ సింగ్ ధ్రువ్ అనే వ్యక్తి 623 ర్యాంక్తో సివిల్స్ పరీక్షల్లో మెరిశారు. తన దివంగత తండ్రి ఆశయాన్ని ఎలాగైనా నెరవేర్చాలన్న దృఢ సంకల్పంతోనే తాను ఈ విజయాన్ని సాధించానని చెప్పారు. అయితే, 2023 నుంచి తాను యూపీఎస్సీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నాని, మొదటి రెండు ప్రయత్నాల్లో విఫలమయ్యానని పేర్కొన్నారు. అయినా పట్టు విడవకుండా మూడో ప్రయత్నంలో సాధించానని చెప్పారు. దేశానికి సేవచేయాలని తన తండ్రి ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉండేవారని, ఆయన కోరికను నెరవేర్చానని డైమండ్ సింగ్ ధ్రువ్ పేర్కొన్నారు. నిరంతర శ్రమతోనే విజయం సాధ్యమౌతుందని ఆయన చెప్పారు. సివిల్స్ పరీక్షల కోసం తాను రోజూ 6 నుంచి 7 గంటలు చదివేవాడినని చెప్పారు. ఇంతకు ముందు సీజీపీఎస్సీ పరీక్షల్లోనూ తాను ఉత్తీర్ణుడయ్యానని చెప్పారు. కానీ అందులో జాయిన్ అవ్వలేదని, సివిల్స్ సాధించడమే తన లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.