SIRకు భయపడి 95 ఏళ్ల వృద్ధుడు మృతి?- బంగాల్లో పొలిటికల్ హీట్- బీజేపీపై మమత ఫైర్
బంగాల్ ఎస్ఐఆర్ వివాదం- అధికార, విపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం
Published : October 31, 2025 at 11:12 AM IST
SIR Issue In West Bengal : దేశవ్యాప్తంగా ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్)ను నిర్వహించేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం సిద్ధమైంది. ఈ క్రమంలో బంగాల్లోనూ ఎస్ఐఆర్ నిర్వహణకు రెడీ అవుతోంది. అంతలోనే బీర్బూమ్ ప్రాంతానికి చెందిన 95 ఏళ్ల వృద్ధుడు క్షితీశ్ చంద్ర మజుందార్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అతడు ఎస్ఐఆర్కు భయపడే ఇంట్లోనే ఫ్యాన్కు ఉరేసుకున్నాడని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీంతో ఎస్ఐఆర్ పై బంగాల్లో రాజకీయ రగడ మొదలైంది. టీఎంసీ, బీజేపీ మధ్య మాటల యుద్ధం నడుస్తోంది.
ఎస్ఐఆర్కు భయపడే ఆత్మహత్య
ఈసీ చేపట్టబోయే ఎస్ఐఆర్కి భయపడే క్షితీశ్ చంద్ర మజుందార్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని అతడి కుటుంబం ఆరోపిస్తోంది. అలాగే తమ పేర్లు కూడా ఓటరు జాబితా నుంచి తొలగిస్తారా? బంగ్లాదేశ్కు పంపుతారా? అని ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. మజుందార్ 1971లో తన కుటుంబంతో కలిగి ఎగువ బంగాల్ నుంచి బంగాల్కు వల వచ్చారని అంటున్నారు.
తర్వాత, పశ్చిమ మేదినీపుర్లో స్థిరపడ్డారని తెలిపారు. 2002లో కూడా మజుందార్ పేరు ఓటర్ జాబితాలో లేదని, ఆ తర్వాత ఓటరు లిస్ట్ లో చేరిందని వెల్లడించారు. మజుందార్ చాలాసార్లు ఓటేశారని గుర్తు చేసుకున్నారు. కాగా, వృత్తిరీత్యా మజుందార్ వడ్రంగి. ఆయన భార్య కొంతకాలం క్రితం మరణించింది. తన కుమార్తెతో కలిసి నివసిస్తున్నాడు.
"కొన్ని రోజులుగా అందరూ ఎన్ఆర్ సీ, ఎస్ఐఆర్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఆ మాటలు విని నా తండ్రి మనసులో భయం నెలకొంది. ఎస్ఐఆర్ చేసి మమ్మల్ని బంగ్లాదేశ్కు పంపుతారని భయపడ్డారు. ఆ భయమే ఆయన్ను ఉరి వేసుకునేలా చేసింది. " అని మజుందార్ కుమార్తె పుతుల్ బిశ్వాస్ తెలిపింది. అలాగే తన తాత బంగాల్లో మోదీ ప్రభుత్వం ప్రారంభించబోతున్న ఎస్ఐఆర్ గురించి భయపడ్డారని మజుందార్ మనవరాలు హిరుబాల చెప్పింది.
బీజేపీపై మమత ఫైర్
బంగాల్లో ఎస్ఐఆర్ నిర్వహిస్తామని ప్రకటించిన తర్వాత చాలా మంది భయపడి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఇదే విషయంపై టీఎంసీ అధినేత్రి, బంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ స్పందించారు. ఈ క్రమంలో సోషల్ మీడియా పోస్ట్లో బీజేపీపై విమర్శలు గుప్పించారు. ఎస్ఐఆర్ వల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భయం, గందరగోళం నెలకొందన్నారు. దీంతో కేవలం 72 గంటల్లో ముగ్గురు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని ఆరోపించారు.
'బంగాల్పై బలవంతంగా ఎస్ఐఆర్'
బీజేపీ భయం, విభజన, ద్వేష రాజకీయాలు ఎంత విషాదకరంగా ఉంటాయో మనం చూడవచ్చని మమతా బెనర్జీ విమర్శించారు. కమలం పార్టీ ఆదేశాల మేరకు బంగాల్పై బలవంతంగా ఎస్ఐఆర్ను రుద్దుతున్నారని ధ్వజమెత్తారు. ఎస్ఐఆర్ ప్రకటన వెలువడిన 72 గంటల్లోనే వరుస విషాద ఘటనలు జరిగాయని విమర్శించారు. "అక్టోబర్ 27న ఖార్దాలోని పానిహతిలో 57 ఏళ్ల ప్రదీప్ కర్ బలవన్మరణకు పాల్పడ్డాడు. ఆయన తన సూసైట్ నోట్లో తన మరణానికి ఎన్ఆర్ సీయే కారణం అని రాశాడు. అక్టోబర్ 28న కూచ్ బెహార్లోని దిన్ హటాలో 63 ఏళ్ల వృద్ధుడు ఎస్ఐఆర్కి భయపడి బలవన్మరణాకి పాల్పడ్డాడు. గురువారం పశ్చిమ మెదినీపుర్లోని కోత్వాలికి చెందిన 95 ఏళ్ల క్షితిశ్ మజుందార్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు" అని మమత మండిపడ్డారు.
'ఈ విషాద సంఘటనల వెనుక రాజకీయ ఉద్దేశాలు'
ఈ విషాద సంఘటనలన్నింటికీ ఎవరు సమాధానం చెబుతారని మమత ప్రశ్నించారు. వాటి వెనుక రాజకీయ ఉద్దేశ్యాలు ఉన్నాయని ఆరోపించారు. "కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా ఈ విషాదాలకు బాధ్యత వహిస్తారా? ఈ భయంకరమైన భీభత్సం ఎవరి పర్యవేక్షణలో వ్యాపించింది? ఈ విషయంపై బీజేపీ, దాని మిత్రపక్షాలు మాట్లాడే ధైర్యం చేస్తాయా?.
95 ఏళ్ల పౌరుడు (క్షితిశ్ మజుందార్) ఈ భూమిని తన ప్రాణంతో ప్రేమించాడు. అతను ఈ దేశ పౌరుడు. దీనిని నిరూపించడానికి అతను మరణ మార్గాన్ని ఎంచుకోవాల్సి వచ్చింది. దేశ రాజ్యాంగ స్ఫూర్తికి ఇంతకంటే పెద్ద దెబ్బ ఇంకేముంటుంది? ఇది కేవలం విషాదం కాదు, మానవత్వానికి చేసిన ద్రోహం. " అని మమత ధ్వజమెత్తారు.
'ఎస్ఐఆర్ ముసుగులో ఎన్ఆర్సీ అమలుకు కుట్ర'
బంగాల్లో ఎస్ఐఆర్ ముసుగులో ఎన్ఆర్ సీని అమలు చేయాలని బీజేపీ యోచిస్తోందని మమత ఆరోపించారు. ప్రజల్లో గందరగోళాన్ని సృష్టించి, రాష్ట్ర సామాజిక సమానత్వాన్ని నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. "ప్రతి పౌరుడికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. రెచ్చగొట్టే చర్యలకు లొంగకండి. విశ్వాసం కోల్పోకండి. ఎటువంటి తీవ్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ప్రజల ప్రభుత్వం మీతో ఉంది. బంగాల్లో ఎన్ఆర్ సీని అమలు చేయనివ్వం. బంగాల్ ప్రజల హక్కులను కాపాడటానికి, బీజేపీ, దాని మిత్రపక్షాల సామాజిక వ్యతిరేక విధానాలను తిప్పికొట్టడానికి మేము మా చివరి రక్తపు బొట్టు వరకు పోరాడుతాం." అని మమత బెనర్జీ తీవ్ర స్థాయిలో బీజేపీపై విరుచుకుపడ్డారు.
టీఎంసీ వ్యాఖ్యలను ఖండించిన బీజేపీ
అయితే టీఎంసీ ఆరోపణలను బీజేపీ ఖండించింది. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ వాస్తవానికి బెదిరింపుల ద్వారా రాజకీయ ప్రయోజనం పొందడానికి ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించింది. ఎస్ఐఆర్ బంగాల్లో మాత్రమే జరగడం లేదని ఎద్దేవా చేసింది. రాష్ట్రంలో ఎవరూ చనిపోయినా దానికి ఎస్ఐఆర్ కారణమని టీఎంసీ అబద్దాలు చెబుతోందని విమర్శించింది. బంగాల్ ఎవరూ చనిపోయినా వారి ఇంటికి టీఎంసీ నాయకులు వెళ్తున్నారని మండిపడింది. ఎస్ఐఆర్ భయంతోనే చనిపోయారని చెప్పడానికి మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు తృణమూల్ నాయకులు డబ్బులు ఇస్తున్నారని ఆరోపించింది.