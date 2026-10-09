ప్రొఫెసర్పై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు- సస్పెండ్ చేసిన JNU
స్కూల్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్లోని సెంటర్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ సోషల్ సిస్టమ్స్ ప్రొఫెసర్ను తక్షణమే విధుల నుంచి తొలగించినట్లు పేర్కొంది. ఈమేరకు శుక్రవారం జవహర్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
Published : October 9, 2026 at 4:34 PM IST
JNU Professor Suspended : లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలతో దిల్లీలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయం ఒక ప్రొఫెసర్ను విధుల నుంచి తొలగించింది. ఈ మేరకు శుక్రవారం విశ్వవిద్యాలయం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలపై అంతర్గత కమిటీ విచారణ జరిపి, తన రిపోర్ట్ ఆధారంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. స్కూల్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్లోని సెంటర్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ సోషల్ సిస్టమ్స్ ప్రొఫెసర్ను తక్షణమే విధుల నుంచి తొలగించినట్లు పేర్కొంది. "అంతర్గత కమిటీ నివేదిక ప్రకారం విశ్వవిద్యాలయ విధుల నుంచి తొలగింపు శిక్షను విధిస్తున్నాం. నియమిత ప్రక్రియను అనుసరించి అందుబాటులో ఉన్న అన్ని వాస్తవాలను పరిగణనలోకి తీసుకున్నాం." అని వైస్-ఛాన్సలర్ శాంతి శ్రీ డి పండిట్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ శిక్షను విధిస్తూ, ఉత్తర్వులో సేవా నిబంధనలు, కేంద్ర సివిల్ సర్వీసెస్ (వర్గీకరణ, నియంత్రణ, అప్పీల్) నిబంధనలలోని రూల్ 11(ix)ను ఉదహరించారు.
గత నెలలో దిల్లీలోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ప్రొఫెసర్పై లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ మేరకు జాతీయ మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి. ఓ ప్రొఫెసర్ తమతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారని, యూనివర్సిటీకి చెందిన 10మంది విద్యార్థినులు నెల రోజుల క్రితం యాజమాన్యానికి ఫిర్యాదు చేశారు. క్యాంపస్లోని ఆయన నివాసంలో జరిగే సమావేశాలకు ఆహ్వానించి, ఎవరూ లేని సమయంలో తమతో అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించేవారని అందులో పేర్కొన్నారు. తరగతుల సమయంలో కూడా అసభ్యకరంగా మాట్లాడుతుంటారని వివరించారు. తాము కూడా సదరు ప్రొఫెసర్తో అటువంటి సమస్యలే ఎదుర్కొన్నట్లు పలువురు సీనియర్ విద్యార్థులు సైతం ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో విద్యార్థినుల ఆరోపణలపై విశ్వవిద్యాలయం అంతర్గత ఫిర్యాదుల కమిటీ (ICC) దర్యాప్తు చేపట్టింది. తాజాగా కమిటీ నివేదిక ఇవ్వడంతో ఆయనపై వేటు వేసింది.