ఇండిగో సంక్షోభం ఎఫెక్ట్- కొడుకు ఎగ్జామ్ కోసం తండ్రి 800 కి.మీ కారు డ్రైవింగ్

ఇండిగో కష్టాలు- కొడుకు పరీక్ష కోసం 800 కిలోమీటర్లు కారును నడిపిన తండ్రి
Published : December 9, 2025 at 3:08 PM IST
Father Drives Car For 800 km: సాధారణంగా మనం ఎక్కడికైనా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లాలనుకున్నపుడు అది కూడా కొంచెం వేగంగా వెళ్లాలంటే ముందుగా మన ఆలోచనలోకి వచ్చేది ఫ్లైట్ ప్రయాణమే. కానీ, ఇప్పుడు ఇండిగో విమానాల రద్దు కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. సరిగ్గా అలాగే హరియాణాలోని తండ్రి,కొడుకులకు ఓ సమస్య వచ్చింది. ఒక తండ్రి తన కొడుకును ప్రీ-బోర్డ్ పరీక్ష రాసేందుకు సరైన సమయానికి కాలేజీ వద్దకు చేర్చాలనుకున్నారు. కానీ, ఆఖరి నిమిషంలో ఇండిగో ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయింది. దాంతో కళాశాలలో తనకు జరగబోయే సన్మాన కర్యక్రమానికి కూడా వెళ్లలేకపోయాడు. కనీసం పరీక్షకైనా సమయానికి చేరాలని ఆ తండ్రి నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకే స్వయంగా తనే 800 కి.మీ.ల దూరంలో ఉన్న కాలేజీకి ఒక రాత్రంతా కారులో కొడుకును తీసుకువెళ్లారు. ఇంతకీ ఎవరా తండ్రి? ఎందుకు అంత దూరం అలా కారులో ప్రయాణించాల్సి వచ్చింది? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కళాశాలలో సన్మానం మిస్
హరియాణాలోని రోహ్తక్ జిల్లాలో మాయ్నా గ్రామానికి చెందిన యువ షూటర్ ఆశీష్ చౌధరి పంఘాల్, ఇందౌర్లోని డాలీ కళాశాలలో 12వ తరగతి చదువుతున్నాడు. సెలవుల కారణంగా ఆశీష్ రోహ్తక్లోని తన ఇంటికి వచ్చాడు . డిసెంబర్ 8న తన పరీక్షలు ప్రారంభం అవ్వనున్నాయి. దానికి ముందుగానే అంటే డిసెంబర్ 6న సాయంత్రం తన షూటర్ ప్రతిభను మెచ్చుకుంటూ కళాశాలలో సన్మాన కర్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. అందుకు హాజరు కావ్వాల్సిన ఆశీష్ దిల్లీ నుంచి ఇందౌర్కు విమానం బుక్ చేసుకున్నాడు.
ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్
అనంతరం వాళ్ల నాన్న రాజ్నారాయణ్ పంఘాల్ తనని దిల్లీ విమానాశ్రయంలో దించడానికి తీసికువెళ్లారు. కానీ, విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న కొంత సమయానికి ఇందౌర్కు వెళ్లే ఇండిగో విమానం రద్దయిందని సమాచారం వచ్చింది. ఈ వార్త పంఘాల్ కుటుంబంలో ఆందోళనను రేకెత్తించింది. ఈ రద్దు కారణంగా ఆశీష్ తన కళాశాలలో జరగబోయే అవార్డ్ కర్యక్రమానికి హాజరు కాలేకపోయాడు. అంతే కాకుండా డిసెంబర్ 8న ప్రారంభం అవుతున్న తన ప్రీ-బోర్డ్ పరీక్షలకు ఎలా వెళ్లాలని భయపడ్డాడు.
సమయానికి చేరుకోవాలని!
అప్పటికప్పుడు ఇండదౌర్కు రైలు బుక్ చేసుకోవడం చాలా కష్టమైన పని. బుక్ చేసినా రాత్రంతా రైలు ప్రయాణం చేసి ఉదయం పరీక్షకు సిద్ధం కావడం మరింత కష్టం. అందుకని ఇంక చేసేది ఏమీ లేక తన కొడుకు ప్రీ-బోర్డ్ పరీక్షను మిస్ అవ్వకూడదని, సమయానికి ఇందౌర్కు తీసుకెళ్లాలని తండ్రి రాజ్ నారాయణ్ పంఘాల్ నిర్ణయించుకున్నారు. దాని కోసం తన కారులో ప్రయాణం మొదలు పెట్టారు.
800 కి.మీ. వరకు
దిల్లీ నుంచి ఇందౌర్కు దూరం దాదాపు 800 కిలోమీటర్లు. అయిన్నప్పటికీ రాజ్ నారాయణ్ రాత్రంతా కారును నడుపుతూ కొడుకుని సమయానికి చేర్చాలని నిశ్చయించుకున్నారు. అనుకున్నట్లు గానే మరుసటి రోజు పరీక్ష సమయానికి ఇందౌర్ చేరుకున్నారు. దాంతో తన కొడుకు పరీక్షకు సమయానికి హాజరు కాగలిగాడు. ఈ విషయాన్ని నారాయణ్ ఈటీవీ భారత్తో పంచుకున్నారు.
