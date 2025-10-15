హరియాణా IPS కేసు- కుటుంబ సభ్యుల సమ్మతితో పూరన్ డెడ్ బాడీకి పోస్టుమార్టం
హరియాణా ఐపీఎస్ మృతి కేసులో కీలక పరిణామం- పూరన్ మృతదేహానికి పోస్టుమార్టానికి కుటుంబ సభ్యులు అంగీకారం
Published : October 15, 2025 at 2:35 PM IST
Haryana IPS Officer Case Postmortem : హరియాణా సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి పూరన్ కుమార్ ఆత్మహత్య కేసులో కీలక పరిణామం జరిగింది. పూరన్ కుమార్ మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించేందుకు ఆయన కుటుంబసభ్యులు అంగీకారం తెలిపారు. పూరన్ కుమార్ భార్య అమ్నీత్ కుమార్ సహా కుటుంబ సభ్యులు బుధవారం ఉదయం చండీగఢ్ లోని పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ స్టిట్యూబ్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ (పీజీఐఎంఈఆర్) వద్దకు చేరుకున్నారు. అక్కడ పూరన్ మృతదేహాన్ని గుర్తించి, ఇతర లాంఛనాలను పూర్తి చేశారు. దీంతో ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్, బాలిస్టిక్, టాక్సికాలజీ, ఫోరెన్సిక్, వేలిముద్ర నిపుణుల సమక్షంలో పూరన్ మరణించిన తొమ్మిది రోజుల తర్వాత శవపరీక్ష జరగనుంది. ఈ పోస్టుమార్టంను వీడియోగ్రఫీ, ఫొటోగ్రఫీ కూడా చేయనున్నారు. పూరన్ కుటుంబ సభ్యుల సమ్మతి లేకపోవడంతో పోస్టుమార్టం ఆలస్యం అయ్యిందని పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. చివరికి పూరన్ కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అనుమతి లభించిందన్నారు.
'దర్యాప్తు పారదర్శకంగా జరగాలి'
తన భర్త పూరన్ కుమార్ డెడ్ బాడీకి పోస్టుమార్టం చేయడానికి కుటుంబ సభ్యులు అంగీకరించడంపై ఐపీఎస్ అధికారిణి అమ్నీత్ కుమార్ ప్రకటన విడుదల చేశారు. చండీగఢ్ పోలీసుల నుంచి న్యాయమైన దర్యాప్తు జరుగుతుందని, తప్పు చేసిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకుంటామని హరియాణా ప్రభుత్వం నుంచి హామీ లభించిన తర్వాతే అంగీకరించామని తెలిపారు. న్యాయవ్యవస్థ, పోలీసులపై తనకు పూర్తి నమ్మకం ఉందన్నారు. తన భర్త హత్యకేసు దర్యాప్తు నిష్పాక్షికంగా, పూర్తి పారదర్శకంగా, సకాలంలో జరుగుతుందని భావిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు. ఈ దర్యాప్తులో నిజం బయటపడుతుందని తాను ఆశిస్తున్నానన్నారు.
"నిష్పాక్షికంగా, పారదర్శకంగా దర్యాప్తు నిర్వహిస్తామని చంఢీగడ్ పోలీసులు హామీ ఇచ్చారు. తప్పు చేసిన అధికారులపై చట్టప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని హరియాణా సర్కార్ తెలియజేసింది. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పూరన్ కుమార్ పోస్టుమార్టం పరీక్షకు నేను సమ్మతించాను. శవపరీక్షలో పూర్తి పారదర్శకతను నిర్ధరించడానికి వైద్యుల బోర్డు, బాలిస్టిక్ నిపుణుడు, మేజిస్ట్రేట్ పర్యవేక్షణలో పోస్టుమార్టం మొత్తం ప్రక్రియను వీడియోగ్రఫీ తీయడానికి నేను అంగీకరించాను. దర్యాప్తు బృందానికి నేను పూర్తి సహకారం అందిస్తాను. కేసు దర్యాప్తు జరుగుతున్నందువల్ల, దీనిపై ఎటువంటి బహిరంగ ప్రకటన జారీ చేయకూడదు. ఈ కేసు సున్నితత్వాన్ని గౌరవించాలని నేను మీడియాను అభ్యర్థిస్తున్నాను" అని పూరన్ భార్య ఐఏఎస్ సీనియర్ అధికారిణి అమ్నీత్ కుమార్ తెలిపారు.
కోర్టును ఆశ్రయించిన పోలీసులు
ఐపీఎస్ అధికారి పూరన్ కుమార్ మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలని చండీగఢ్ పోలీసులు మంగళవారం స్థానిక కోర్టును ఆశ్రయించారు. పోలీసుల విజ్ఞప్తి మేరకు, అక్టోబర్ 15న వ్యక్తిగతంగా లేదా న్యాయవాది ద్వారా తన స్పందనను తెలియజేయాలని పూరన్ భార్య అమ్నీత్ కుమార్కు కోర్టు నోటీసు జారీ చేసింది. ఒకవేళ స్పందన తెలియజేయకుంటే దరఖాస్తు మెరిట్ ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకుంటామని వెల్లడించింది. ఈ క్రమంలోనే పూరన్ మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించేందుకు ఆయన కుటుంబసభ్యులు అంగీకరించారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
ఐపీఎస్ పూరన్ కుమార్ ఇటీవల చండీగఢ్లోని తన నివాసంలో గన్తో కాల్చుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. కుల వివక్ష, వేధింపులు, అవమానాలతోనే బలవన్మరణానికి పాల్పడుతున్నట్లు ఆయన సూసైడ్ నోట్లో తెలిపారు. ఇందులో ఎనిమిది మంది అధికారుల పేర్లను రాశారు. అయితే పూరన్ మరణించి వారం అవుతున్నా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు పోస్టుమార్టంనకు అంగీకారం తెలపలేదు. పూరన్ మృతికి కారణమైనవారిపై చర్యలు తీసుకుంటేనే శవపరీక్షకు అంగీకరిస్తామని పేర్కొన్నారు.
దీంతో ఈ కేసుకు సంబంధించి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న డీజీపీ శత్రుజీత్ కపూర్ను హరియాణా సర్కార్ సెలవుపై వెళ్లాలని ఆదేశించింది. ఆయన స్థానంలో ఐపీఎస్ ఓపీ సింగ్కు హరియాణా డీజీపీగా అదనపు బాధ్యతలను అప్పగించింది. ఇప్పటికే రోహ్తక్ ఎస్పీ నరేంద్ర బిజార్నియాపై బదిలీ వేటు వేసింది. ఈ కేసు దర్యాప్తు కోసం ఆరుగురు సభ్యులతో కూడిన ప్రత్యేక బృందాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అయితే పూరన్కు సంబంధించిన ఓ అవినీతి కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ఏఎస్సై సందీప్ ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో కలకలం రేగింది. ఈ క్రమంలో తన సూసైడ్ నోట్లో పూరన్పై ఆయన పలు ఆరోపణలు గుప్పించారు. నిజాలు వెలుగులోకి రావడం కోసం తన జీవితాన్ని త్యాగం చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.