ముంబయిలో విమాన కార్యకలాపాలకు అంతరాయం- కారణం ఏమిటంటే?
ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అడ్వైజరీ జారీ- సమస్య పరిష్కారానికి నిపుణులు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు విమానాశ్రయ అధికారులు వెల్లడి
Published : November 7, 2025 at 5:31 PM IST
Mumbai Airport Ops Affected : ముంబయిలోని ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో విమాన కార్యకలాపాలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో ప్రయాణికులకు ఎయిర్పోర్ట్ అడ్వైజరీ జారీ చేసింది. సమస్య పరిష్కారానికి నిపుణులు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. ఇంతకు ముందు దిల్లీ విమానాశ్రయంలో సాంకేతిక సమస్య తలెత్తడంతో విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
"దిల్లీలోని ఆటోమేటిక్ స్విచ్ఛింగ్ సిస్టమ్ (ఏఎంఎస్ఎస్)లో ఏర్పడిన సాంకేతిక సమస్య వల్ల ముంబయి విమానాశ్రయంలోని విమాన కార్యకలాపాలు ప్రభావితం అయ్యాయి. అధికారులు వీలైనంత త్వరగా సమస్యను పరిష్కరించడానికి పనిచేస్తున్నారు. అయితే దీని వల్ల విమాన సర్వీసుల ఆలస్యం కావచ్చు. అందుకే ప్రయాణికులు తమ ఫ్లైట్ షెడ్యూల్ గురించి తరచు చెక్ చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నాం. అసౌకర్యానికి చింతిస్తున్నాం" అని ముంబయి ఎయిర్పోర్టు ఎక్స్ వేదికగా ఓ పోస్టు పెట్టింది.
Chatrapati Shivaji Maharaj International Airport, Mumbai, issues a passenger advisory following flight Operations at Mumbai Airport being affected by a technical issue impacting the Automatic Message Switching System (AMSS) at Delhi, which supports Air Traffic Control flight… pic.twitter.com/McP1jKkkLN— ANI (@ANI) November 7, 2025
జైపుర్లోనూ ఇదే పరిస్థితి!
మరోవైపు జైపుర్ విమానాశ్రయంలోనూ ఇదే పరిస్థితి. దిల్లీ విమానాశ్రయంలోనే ఏర్పడిన సమస్య వల్ల జైపుర్ ఎయిర్పోర్టులో దాదాపు 15 విమాన సర్వీసులు ఆలస్యం అయ్యాయి. దీనినే విమానాశ్రయ అధికారులు ప్రయాణికులు రివైజ్డ్ షెడ్యూల్స్ను, ఫ్లైట్ స్టేటస్ను ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలని సూచించారు.
సైబర్ దాడే కారణమా?
మరోవైపు చూస్తే, దిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో సాంకేతిక సమస్యలతో వందలాది విమాన సర్వీసులు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. ఓ వైపు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ (ఏటీసీ) వ్యవస్థలో తలెత్తిన సమస్యలే ఇందుకు కారణంగా భావిస్తుండగా, మరోవైపు సైబర్ దాడి జరిగి ఉండవచ్చనే అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి.
ఏటీసీ ఆటోమేషన్ వ్యవస్థలోకి మాల్వేర్ చొరబాటు వల్లే ఈ సమస్య తలెత్తి ఉండవచ్చనే అనుమానాలు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఏటీసీ సిస్టమ్లో కొన్ని కీలక అప్డేట్స్ లేవని, బ్యాకప్ వ్యవస్థ కూడా కనిపించలేదని తెలుస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతానికి ఇవన్నీ ప్రాథమిక అంచనాలే అని, అసలు కారణం ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి నిపుణులు ప్రయత్నిస్తున్నారని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. అయితే సైబర్ దాడి జరిగినట్లు వస్తున్న వాదనను ప్రభుత్వ వర్గాలు తోసిపుచ్చినట్లు సమాచారం.
భారీ ఎఫెక్ట్
దేశంలోనే అత్యంత రద్దీ గల విమానాశ్రయం దిల్లీ ఎయిర్పోర్టు. ఇక్కడ నుంచి రోజు దాదాపు 1500లకు పైగా విమానాలు రాకపోకలు సాగిస్తుంటాయి. అయితే కొద్ది రోజులుగా ఈ ఎయిర్పోర్టులోని విమాన నావిగేషన్ వ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు. బహుశా జీపీఎస్ స్పూఫింగే ఇందుకు కారణం అయ్యుండవచ్చనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. అందుకే ఎయిర్ ట్రాఫిక్ ఏర్పడకుండా విమానాలను దారి మళ్లిస్తున్నారు. కాగా, శుక్రవారం ఒక్కరోజే 300లకుపైగా దేశీయ, అంతర్జాతీయ విమాన సర్వీసులపై ప్రభావం పడింది. దీనితో ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో, స్పైస్ జెట్, ఆకాశ ఎయిర్ ప్రయాణికుల కోసం ఎడ్వైజరీ జారీ చేశాయి.
జీపీఎస్ స్పూఫింగ్ అంటే?
విమాన నావిగేషన్ వ్యవస్థను ప్రభావితం చేసి నకిలీ జీపీఎస్ ద్వారా ఫ్లైట్స్ దాని మళ్లించే ప్రక్రియను జీపీఎస్ సిగ్నల్ స్పూఫింగ్ అంటారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే నిజమైన శాటిలైట్ సిగ్నల్స్ను అడ్డుకుని, వాటి స్థానంలో నకిలీ సంకేతాలను పంపి జీపీఎస్ రిసవర్ను తప్పుదోవ పట్టించడం. దీని వ్లల విమానం ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రదేశం, సమయం వివరాలు సరిగ్గా యాక్సెస్ చేయడానికి వీలుపడదు. దీని వల్ల విమానయానానికి తీవ్ర ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయి.
