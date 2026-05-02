అమ్మలాంటి ఆవు మృతి- తల్లడిల్లిన రైతు కుటుంబం- హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం అంత్యక్రియలు

ఆవు మృతి- శోకసంద్రంలో రైతు కుటుంబం- 17 ఏళ్లుగా విడీదీయరాని అనుబంధం- ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌లోని బాగ్‌పట్‌లో భావోద్వేగ ఘటన- మరణించిన తర్వాత మనిషిలా అంత్యక్రియలు

Cow Treat Mother Story Uttar Pradesh (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 2, 2026 at 8:36 PM IST

Updated : May 2, 2026 at 9:27 PM IST

Cow Treat Mother Story Uttar Pradesh : మనుషుల మధ్య ప్రేమాభిమానాలు ఉండటం సర్వసాధారణం. అయితే, జంతువుకు, మనిషికి మధ్య రక్తసంబంధానికి మించిన అనుబంధం ఏర్పడితే ఎలా ఉంటుంది? ఆ మూగజీవి మరణిస్తే ఇంట్లో మనిషి చనిపోయినట్లు, తల్లిని కోల్పోయినట్లు విలపించడం ఎక్కడైనా చూశారా? అలాంటి అరుదైన ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బాగ్​పట్​ జిల్లాలో వెలుగుచూసింది. ఇంతకీ ఆ కుటుంబానికి, ఆవుకు అంతటి గాఢమైన బంధం ఎలా ఏర్పడింది? ఆవు చనిపోతే తల్లడిల్లిన ఆ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఆవును తల్లిగా ఆరాధిస్తూ
ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ బాగ్​పట్​ జిల్లాలో కిషన్​పుర్​ బరాల్ అనే ఓ​ గ్రామం ఉంది. ఆ గ్రామంలో దేవేంద్ర అనే వ్యక్తి వ్యవసాయం చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని పోషించుకునేవారు. 17 ఏళ్ల క్రితం దేవేంద్ర ఒక దూడను తన ఇంటికి తీసుకువచ్చారు. ఆ దూడకు 'నందిని' అని పేరు పెట్టారు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు. మొదట సాధారణంగా పెంచడం ప్రారంభించిన ఆ కుటుంబం, కాలక్రమేణా నందినితో గాఢమైన అనుబంధాన్ని ఏర్పరుచుకుంది. చివరికి నందిని ఆ కుటుంబంలో ఒకటిగా కలిసిపోయింది. కాలక్రమేణా ఆ ఆవు ఇంట్లో తల్లి స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. కుటుంబ సభ్యులంతా నందినిని 'అమ్మ' అని పిలవడం ప్రారంభించారు. నందిని కూడా కుటుంబంపై అపారమైన ప్రేమ చూపించిందని వారు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, వారి ఇంట్లో ప్రతిరోజూ తయారుచేసే మొదటి చపాతీని కచ్చితంగా నందినికే తినిపించేవారు.

ఆవును తల్లిగా ఆరాధించే కుటుంబం (ETV Bharat)

ఉచితంగా పాల పంపిణీ
17 ఏళ్లలో ఆ ఆవు 14 మగ దూడలకు, ఒక ఆడ దూడకు జన్మనిచ్చింది. దీంతో దేవేంద్ర ఇంట్లో పాలకు కొదవ లేకుండా పోయింది. అయితే, పాలు ఎక్కువగా ఉండడంతో దేవేంద్ర కుటుంబం గ్రామ ప్రజలకు పాలను ఉచితంగా పంపిణీ చేసింది. దీంతో ఆ గ్రామస్థులు కూడా ఆవుపై మమకారం చూపించేవారు. మరోవైపు, దేవేంద్రకు కూడా నందిని అంటే చాలా ప్రేమ. వ్యవసాయ పనుల అనంతరం ఎక్కువ సమయం ఆవుతోనే గడిపేవారు. ఆ మూగజీవాన్ని ఓ తల్లిలా భావిస్తూ సేవ చేసేవారు.

మరోవైపు, నందిని గురించి ఆ గ్రామస్థులు సురేంద్ర, సుభాశ్​, అరవింద్, సుధీర్ మాట్లాడారు. హిందూ సంప్రదాయంలో గోవుకు తల్లి స్థానం ఉందని, నందిని అందరికీ ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైందని చెప్పారు. ఆమెను గ్రామంలోని ప్రతి ఒక్కరూ కుటుంబ సభ్యురాలిగానే భావించేవారని పేర్కొన్నారు.

ఆవు అంతక్రియల్లో పాల్గొన్న దృశ్యం (ETV Bharat)

హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం అంతక్రియలు
అయితే, కొద్దిరోజులుగా నందినికి అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముట్టాయి. దీంతో 13 రోజుల క్రితం ఆ ఆవు కన్నుమూయడంతో దేవేంద్ర కుటుంబం కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. కుటుంబంలో ఒక మనిషిని కోల్పోతే ఎంతలా బాధపడతామో, అదేవిధంగా ఆవును కోల్పోయినందుకు దేవేంద్ర కుటుంబంలోని పిల్లలు, మహిళలు అందరూ బాధపడ్డారు. నందిని మృతి గురించి తెలుసుకున్న ఆ గ్రామ ప్రజలు కూడా విచారం వ్యక్తం చేశారు. నందినిపై పుష్పవర్షం కురిపిస్తూ చివరి వీడ్కోలు పలికారు. ఈ ఘటన అక్కడి ప్రజలను తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురిచేసింది.

'నందినికి తల్లి స్థానం ఇచ్చాం'
అయితే, నందినికి తమ కుటుంబంలో తల్లి స్థానం ఇచ్చామని, అందుకే అంతక్రియలను కూడా అదేవిధంగా నిర్వహించామని దేవేంద్ర చెప్పారు. అందుకే ఆమె ఆత్మశాంతి కోసం అన్ని హిందూ సంప్రదాయాలతో అంతిమ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు. 13 రోజుల కార్యక్రమం నిర్వహించడం, గరుడ పురాణం వినిపించడం వంటివి చేశామని చెప్పారు. నందిని ఆనవాళ్లు తరతరాలు గుర్తుండి పోయేలా స్మారక చిహ్నం నిర్మించేందుకు కృషి చేస్తామని దేవేంద్ర తెలిపారు. ఇందుకోసం తన కుటుంబ సభ్యులతో చర్చిస్తున్నామన్నారు.

