యువకుడి దైవభక్తి- కాలినడకన కేదార్నాథ్, కావడి యాత్ర పూర్తి- అమర్నాథ్కు పయనం!
ఆరు నెలలుగా తీర్థయాత్రలు- కాలినడకనే పయనం- కేదార్నాథ్, కావడి యాత్ర పూర్తి- జమ్ముకశ్మీర్లోని అమర్నాథ్ యాత్రకు కాలినడకన వెళ్తున్న మదన్ సింగ్
Published : June 25, 2026 at 9:33 PM IST
Devotee Amarnath Yatra On Foot : కొందరు తమ ఇష్ట దైవాన్ని దర్శించుకోవడానికి బస్సులు, ట్రైన్లు, ఇతర రవాణా సదుపాయాల్లో వెళ్తుంటారు. ఇంకొందరు కాలినడకన పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్లి దేవుడ్ని దర్శించుకుంటారు. అదే కోవకు చెందిన వ్యక్తి ఉత్తర్ప్రదేశ్లో బిజ్నోర్కు చెందిన మదన్ సింగ్ (25). ఇప్పటికే కాలినడకన కేదార్నాథ్, కావడి యాత్రలను పూర్తి చేసిన ఆ యువకుడు, ఇప్పుడు జమ్ముకశ్మీర్లో అమర్నాథ్ యాత్రను పాదయాత్ర చేస్తున్నారు.
దైవ భక్తి, విశ్వాసాలే నాకు బలం : మదన్ సింగ్
గత ఆరు నెలలుగా తాను నిరంతరాయంగా కాలినడకన యాత్రలకు వెళ్తున్నట్లు మదన్ సింగ్ తెలిపారు. ఈ ఏడాది జనవరిలో ఇంటి నుంచి బయలుదేరిన తర్వాత కేదార్నాథ్, కావడి యాత్రను విజయవంతంగా పూర్తి చేశానని చెప్పారు. ప్రస్తుతం జమ్మూ-శ్రీనగర్ జాతీయ రహదారి మీదుగా రాంబన్ జిల్లా గుండా అమర్నాథ్ యాత్రకు వెళ్తున్నానని స్పష్టం చేశారు. తన భక్తి, విశ్వాసాలే ఈ సుదీర్ఘమైన, కఠినమైన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించడానికి తనకు బలాన్ని ఇస్తున్నాయని వెల్లడించారు. ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండానే గమ్యస్థానం వైపునకు సాగుతున్నానని పేర్కొన్నారు. మార్గమధ్యంలో వివిధ ప్రాంతాల ప్రజలు అందించిన ప్రేమ, సహకారం, ప్రోత్సాహం తనలో మనోధైర్యాన్ని మరింత పెంచాయని వివరించారు.
'ముస్లింలు కూడా సాయం చేస్తున్నారు'
ఈ ప్రయాణంలో సహాయం అందించినందుకు భారత సైన్యం, జమ్ముకశ్మీర్ పోలీసులు, ఇతర భద్రతా దళాలకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు మదన్ సింగ్. ఈ ప్రయాణంలో తనకు హిందువులే కాకుండా ముస్లింలు కూడా సహాయం చేస్తున్నారని చెప్పారు. తనను అన్ని విధాలా ప్రోత్సహించారని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇది మత సామరస్యం, సోదరభావం, మానవత్వానికి ఒక గొప్ప ఉదాహరణని కొనియాడారు. కేవలం పవిత్ర స్థలాలను సందర్శించడమే కాకుండా ప్రజలలో ప్రేమ, శాంతి, సోదరభావాన్ని వ్యాప్తి చేయడం కూడా తన లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. యువత తమ తల్లిదండ్రుల మాట వినాలని, వారి కోరికలకు వ్యతిరేకంగా నడుచుకోవద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. మదన్ సింగ్ చేపట్టిన ఈ సుదీర్ఘ పాదయాత్ర భక్తి, విశ్వాసం, మానవ సంబంధాలకు ఒక స్ఫూర్తిదాయక ఉదాహరణగా నిలుస్తోంది. ప్రతి మైలు ప్రయాణం తర్వాత ఆయన నూతనోత్సాహంతో ముందుకు సాగుతున్నారు. ప్రస్తుతం అమర్నాథ్ యాత్రకు వెళ్లే క్రమంలో రాంబన్ జిల్లాలో ఉన్నారు.
అమర్నాథ్ యాత్రపై పటిష్ఠ నిఘా
జులై 3న ప్రారంభం కానున్న అమర్నాథ్ యాత్రను సురక్షితంగా, శాంతియుతంగా నిర్వహించేందుకు జమ్ముకశ్మీర్లోని అనంతనాగ్ జిల్లా పోలీసులు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 'ప్రాజెక్ట్ హాక్ ఐ' అనే సమగ్ర నిఘా, భద్రతా కార్యక్రమాన్ని గురువారం ప్రారంభించారు. యాత్రా మార్గంలో నిరంతర నిఘా ఉంచడమే ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం. ఈ కార్యక్రమం కింద పోలీసులు అధునాతన సాంకేతికతను వ్యూహాత్మక మానవ వనరుల మోహరింపుతో అనుసంధానిస్తారు. ఈ మేరకు పోలీస్ అధికారి ఒకరు తెలిపారు.
"గగనతల నిఘా కోసం కీలక ప్రదేశాలలో ఐదు డ్రోన్ బృందాలను మోహరిస్తాం. అవి రియల్ టైమ్ పర్యవేక్షణతో పాటు పరిస్థితిపై మెరుగైన అవగాహనను అందిస్తాయి. ఈ గగనతల నిఘా వ్యవస్థ తలెత్తే ఏ విపత్కర పరిస్థితినైనా త్వరగా అంచనా వేయడానికి, భద్రతా దళాలు సత్వరమే స్పందించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. క్షేత్రస్థాయిలో అప్రమత్తతను పెంచడానికి ఎత్తైన పర్యవేక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశాం. భద్రతా వ్యవస్థను మరింత పటిష్టం చేయడానికి, సమర్థవంతమైన ప్రతిస్పందన సంసిద్ధతను నిర్ధారించడానికి ప్రత్యేకంగా శిక్షణ పొందిన 22 స్నైపర్ బృందాలను కూడా నిర్దేశిత పాయింట్ల వద్ద మోహరించాం. యాత్ర మార్గంలోని కీలక ప్రదేశాలలో 416 హై రిజల్యూషన్ సీసీటీవీ కెమెరాలు, ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ సిస్టమ్స్ను ఏర్పాటు చేశాం" అని పోలీస్ అధికారి తెలిపారు.
పోలీసుల రిహార్సల్
అమర్నాథ్ యాత్ర సన్నద్ధతను అంచనా వేసేందుకు జమ్ముకశ్మీర్లోని సాంబాలో పోలీసులు సమగ్ర భద్రతా రిహార్సల్ నిర్వహించారు. ఈ రిహార్సల్ సందర్భంగా హైవే నాకా పాయింట్ల వద్ద అత్యంత అప్రమత్తత, కార్యాచరణ సంసిద్ధతను పాటించాల్సిన అవసరాన్ని ఉన్నతాధికారులు తెలియజేశారు. యాత్ర సమయంలో తలెత్తే ఎలాంటి భద్రతా సవాళ్లకైనా అప్రమత్తంగా, చురుకుగా స్పందించాలని సిబ్బందిని ఆదేశించారు.
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