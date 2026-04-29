ఐదు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో BJP హ్యాట్రిక్ ఖాయం : ప్రధాని మోదీ ధీమా
భారీగా ఓటింగ్లో పాల్గొంటున్న ప్రజలకు అభినందనలు- మే 4న ఫలితాలు వికసిత భారత్ సంకల్పాన్ని బలోపేతం చేస్తాయి- బంగాల్లో నిర్భయ వాతావరణంలో పోలింగ్ జరుగుతోంది- ప్రధాని మోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు
Published : April 29, 2026 at 2:06 PM IST
PM Modi On Hat Trick In Polls : ఐదు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ హ్యాట్రిక్ ఖాయమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కేరళ, తమిళనాడు, అసోం, బంగాల్, కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్ఛేరి ఎన్నికల్లో విజయం తమదేనని పేర్కొన్నారు. బుధవారం బంగాల్ రెండో దశ ఎన్నికల్లో ఓటర్లు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనడాన్ని ఆయన ప్రశంసించారు. ప్రజాస్వామ్య పండుగల్లో ఇది ఒక ముఖ్యమైన రోజు అని అభివర్ణించారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని హర్దోయ్లో గంగా ఎక్స్ప్రెస్ వే ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మోదీ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
"ప్రజాస్వామ్య పండుగలో ఇవాళ కీలకమైన రోజు. బంగాల్లో రెండో దశ పోలింగ్ కొనసాగుతోంది. మొదటి దశ మాదిరిగానే ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఇళ్ల నుంచి బయటకు వచ్చి ఓటు వేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో పొడవైన క్యూల దృశ్యాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం బంగాల్లో భయరహిత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. కానీ, గతంలో అలాంటి పరిస్థితి ఉండేది కాదు. ఇది రాజ్యాంగం, ప్రజాస్వామ్యం బలపడుతున్నదానికి నిదర్శనం. రికార్డు స్థాయిలో ఓటింగ్ను నమోదు చేసినందుకు ఓట్రలు అభినందనలు తెలిపారు" అని ప్రధాని పేర్కొన్నారు.