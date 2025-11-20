ETV Bharat / bharat

35ఏళ్ల తర్వాత మరోసారి ‘బర్డ్ రింగింగ్ ప్రాజెక్టు’- అసలేంటింది? పక్షులపై రీసెర్చ్ ఎలా చేస్తారు?

35 ఏళ్ల గ్యాప్ తర్వాత రాజస్థాన్‌లో కసరత్తు- పక్షుల ఆరోగ్యం, వలసలు, జీవిత కాలంపై రీసెర్చ్

BIRD RINGING PROJECT
బర్డ్ రింగింగ్ ప్రాజెక్టు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 20, 2025 at 10:09 PM IST

Bird Ringing Project : యావత్ ప్రపంచ శాస్త్రవేత్తలకు దిక్సూచిలా నిలిచే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ‘బర్డ్ రింగింగ్ ప్రాజెక్టు’ 35 ఏళ్ల సుదీర్ఘ గ్యాప్ తర్వాత భారత్‌లో ప్రారంభమైంది. ఫలితంగా గత 20 నుంచి 30 ఏళ్లలో చోటుచేసుకున్న ప్రధాన పర్యావరణ మార్పులపైనా కీలక అడుగులు పడుతున్నాయి. పక్షి జాతుల జీవనశైలి, వలసలు, ఆహారపు అలవాట్లు, బరువు, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల ప్రాతిపదికన జరిగే ఈ అధ్యయన ప్రాజెక్టుపై కథనమిది.

కేవ్‌లా‌దేవ్ నేషనల్ పార్క్‌‌లో అధ్యయనం
డాక్టర్ సలీం అలీ(1896 - 1987) భారత పక్షిశాస్త్ర పితామహుడు. ఆయన తన జీవిత కాలంలో ఎన్నో బర్డ్ శాంక్చురీలలో ‘బర్డ్ రింగింగ్ ప్రాజెక్టుల’ను నిర్వహించారు. పక్షుల జీవనశైలి, వలసలు, ఆహారపు అలవాట్లను గుర్తించే ప్రయత్నం చేశారు. ఆయన చూపిన బాటలో ‘బాంబే నేచురల్ హిస్టరీ సొసైటీ’ పయనిస్తోంది. అది రాజస్థాన్ అటవీ శాఖతో కలిసి ‘బర్డ్ రింగింగ్ ప్రాజెక్టు’ను మొదలుపెట్టింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాజస్థాన్ చీఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ వార్డెన్ నుంచి అనుమతి పొందిన తర్వాత ఈ చారిత్రక ప్రాజెక్టును తిరిగి ప్రారంభించారు. రాష్ట్రంలోని భరత్‌పూర్‌‌లో ఉన్న కేవ్‌లా‌దేవ్ నేషనల్ పార్క్‌ ఇందుకు వేదికగా నిలువనుంది. ఈ పార్క్ యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాల జాబితాలో ఉంది. వందలాది పక్షి జాతులకు నెలవు కేవ్‌లా‌దేవ్ నేషనల్ పార్క్‌. దేశ, విదేశాల నుంచి అక్కడికి నిత్యం ఎన్నో పక్షులు వచ్చి వెళ్తుంటాయి.

‘బర్డ్ రింగింగ్ ప్రాజెక్టు’ అంటే ఏమిటి?
‘బర్డ్ రింగింగ్ ప్రాజెక్టు’లో భాగంగా ఎంపిక చేసిన పక్షుల కాలికి రింగ్‌ను తగిలిస్తారు. ప్రతీ రింగ్‌కు ఒక ప్రత్యేకమైన నంబరు ఉంటుంది. ఈ రింగ్ ద్వారా విభిన్న జాతుల పక్షుల కదలికలను ట్రాక్ చేస్తారు. వాటి ఆరోగ్యం, బరువు, వలసలు, ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలి, జీవిత కాలంపై వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు సేకరించి నమోదు చేస్తారు. ఈ గణాంకాలతో అంతరించిపోయే దశలో ఉన్న పక్షి జాతులపై స్పష్టమైన అంచనాకు రావచ్చు. వాటి పరిరక్షణ కోసం ముందుజాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టొచ్చు. పక్షుల జీవన స్థితిగతుల్లో వచ్చే మార్పులకు, పర్యావరణ మార్పులతో అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది. పర్యావరణ మార్పుల వల్ల పక్షుల జీవితకాలం ఎంతమేర తగ్గిపోతోంది? వాటి ఆరోగ్యం ఎలా దెబ్బతింటోంది? అనే సమాచారాన్ని కూడా పక్షి శాస్త్రవేత్తలు సేకరిస్తారు.

అనేక ప్రశ్నలకు సమాధానమే ఈ ‘ప్రాజెక్ట్’
‘‘బర్డ్ రింగింగ్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా భరత్‌పూర్‌లో ఉన్న కేవ్‌లా‌దేవ్ నేషనల్ పార్క్‌‌కు ఏయే జాతుల పక్షులు వస్తున్నాయో తెలుసుకుంటాం. వలస పక్షులు ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఎంతకాలం పాటు ఉండేవి? ఇప్పుడు ఎంతకాలం పాటు ఉంటున్నాయి? వాటి బరువు, ఆరోగ్యం, వలస మార్గాల్లో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయి? రాబోయే దశాబ్ద కాలంలో ఏయే పక్షి జాతులు వాటి ఆహారపు అలవాట్లను, వలస మార్గాలను మార్చుకునే అవకాశం ఉంది? అనే ప్రశ్నలకు ఈ ప్రాజెక్టు సమాధానాలు ఇస్తుంది. వేగంగా జరుగుతున్న వాతావరణ మార్పులకు అత్యంత కచ్చితమైన సూచికలుగా పక్షులు నిలుస్తాయి’’ అని రాజస్థాన్‌లోని కేవ్‌లా‌దేవ్ నేషనల్ పార్క్‌‌ డైరెక్టర్ మానస్ సింగ్ పేర్కొన్నారు.

గత ప్రాజెక్టులో వెలుగుచూసిన ఆసక్తికర విషయాలివీ

  • చివరిసారిగా 1990వ దశకం ఆరంభంలో రాజస్థాన్‌లోని కేవ్‌లా‌దేవ్ నేషనల్ పార్క్‌‌‌‌లో నిర్వహించిన బర్డ్ రింగింగ్ ప్రాజెక్టులో ఆసక్తికర విషయాలు వెలుగుచూశాయి. విదేశం నుంచి ఒక జిట్ట పక్షి (వార్‌బ్లెర్) కేవ్‌లా‌దేవ్ నేషనల్ పార్క్‌‌‌‌లోకి ప్రవేశించేటప్పుడు 6 గ్రాముల బరువుతో ఉంది. ఈ పార్క్‌ నుంచి తిరిగి వెళ్లే సమయానికి దాని బరువు 10 గ్రాములు దాటింది. దీన్నిబట్టి పక్షులకు పోషక ఆహారాన్ని, సౌఖ్యాన్ని అందించే నెలవుగా కేవ్‌లా‌దేవ్ నేషనల్ పార్క్‌‌‌‌ మారిందని ఆనాడు తేటతెల్లమైంది.
  • ఊర పిచుకలు లోకల్‌ అని, అవి మన దేశంలోనే తిరుగుతుంటాయని మనం భావిస్తుంటాం. కానీ గత బర్డ్ రింగింగ్ ప్రాజెక్టులో సంచలన విషయం వెలుగుచూసింది. ఊర పిచుకలు భారత్‌ నుంచి 1600 కి.మీ దూరంలోని కజకిస్థాన్ దాకా వలస వెళ్తున్నాయని తేలింది.
  • తలపై రెండు నల్లటి గీతలు ఉండే ‘బార్ హెడెడ్ గూస్‌’ పక్షులు, బూడిద కాళ్ల బాతులకు రింగ్‌లను తగిలించి, ఆనాడు ట్రాక్ చేశారు. అవి టిబెట్, మంగోలియా, సైబీరియా వంటి అత్యంత శీతల ప్రాంతాల నుంచి కేవ్‌లా‌దేవ్ నేషనల్ పార్క్‌‌‌‌‌కు వస్తున్నాయని వెల్లడైంది.

ప్రపంచ ప్రయోగశాలగా కేవ్‌లా‌దేవ్ నేషనల్ పార్క్‌‌‌
రాజస్థాన్‌లోని భరత్‌పూర్‌లో ఉన్న కేవ్‌లా‌దేవ్ నేషనల్ పార్క్‌‌‌ను ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ చిత్తడి నేలల్లో ఒకటిగా పరిగణిస్తారు. ఇది అత్యంత విశాలమైన పక్షుల అభయారణ్యం. సైబీరియా నుంచి అమెరికా దాకా చాలా దేశాల నుంచి పక్షులు ఇక్కడికి వలస వస్తుంటాయి. అత్యంత అనువైన వాతావరణం, అద్భుతమైన భద్రత ఉండటం వల్ల వలస పక్షులకు కేవ్‌లా‌దేవ్ నేషనల్ పార్క్‌‌‌ స్వర్గధామంగా మారింది. ఇప్పుడిది పక్షుల వలసల ట్రెండ్, వాతావరణ మార్పుల సంకేతాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రపంచ సహజ ప్రయోగశాలగా మారింది. ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్న బర్డ్ రింగింగ్ ప్రాజెక్టుల నివేదికలు భారతదేశంతో పాటు అంతర్జాతీయ శాస్త్రీయ సమాజానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి. గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో జరిగిన పర్యావరణ మార్పులు పక్షులను, జీవవైవిధ్యాన్ని ఎంతగా ప్రభావితం చేశాయో తెలుసుకునేందుకు ఈ పరిశోధనా ప్రాజెక్టులు దోహదపడతాయి.

