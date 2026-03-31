ETV Bharat / bharat

35 ఏళ్ల తర్వాత 2 స్థానాల్లో మరో అగ్రనేత పోటీ- జయలలిత బాటలో హీరో విజయ్- 1950లో మొదలైన ట్రెండ్

తమిళనాడులో 2 స్థానాల్లో పోటీచేసే ట్రెండ్‌కు జయలలిత శ్రీకారం- ఈసారి పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ స్థానాల్లో బరిలోకి విజయ్- ఏ స్థానంలో గెలుస్తారనే దానిపై వాడివేడి చర్చ

Dual Seat Contest In Tamil Nadu
TVK Vijay, Former Chief Minister of J Jayalalithaa (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 31, 2026 at 1:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Dual Seat Contest In Tamil Nadu : తమిళనాడు ఎన్నికల్లో 35 ఏళ్ల గ్యాప్ తర్వాత మరో అగ్రనేత రెండు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో పోటీ చేయబోతున్నారు. ఈ అసెంబ్లీ పోల్స్‌లో పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్ స్థానాల్లో తమిళగ వెట్రి కజగం (టీవీకే) అధినేత, హీరో విజయ్ బరిలోకి దిగారు. చివరిసారిగా 1991లో మాజీ సీఎం జయలలిత(అన్నా డీఎంకే) బర్గూర్, కంగేయం స్థానాల్లో పోటీ చేసి గెలిచారు. ఆ తర్వాత కంగేయం స్థానానికి రాజీనామా చేసి, బర్గూర్ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగారు. ఆ తర్వాత మరో అగ్రనేత ఎవరూ రెండు స్థానాల్లో పోటీ చేయలేదు. మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు దళపతి విజయ్ రెండు స్థానాల్లో పోటీకి సిద్ధమయ్యారు. అయితే, ఏప్రిల్ 23న జరగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్ ఎలాంటి ఫలితాన్ని సాధిస్తారు? జయలలిత లాగే డబుల్ ధమాకాను సొంతం చేసుకుంటారా? అనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

1950వ దశకంలోనే మొదలైన ట్రెండ్

రెండు అసెంబ్లీ లేదా లోక్‌సభ స్థానాల నుంచి రాజకీయ అగ్రనేతలు పోటీ చేసే సంప్రదాయం 1950వ దశకం చివర్లోనే మొదలైంది. 1957 లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో మాజీ ప్రధానమంత్రి అటల్ బిహారీ వాజ్‌పేయి తన సొంత రాష్ట్రం ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని బలరాంపూర్, మధుర స్థానాల నుంచి పోటీ చేశారు. ఆయన మధుర స్థానంలో ఓడిపోగా, బలరాంపూర్‌లో గెలిచారు. తదనంతర కాలంలో ఈ విధంగా రెండు లోక్‌సభ స్థానాల నుంచి పోటీ చేసిన ప్రముఖ నేతల్లో ములాయం సింగ్ యాదవ్, సోనియాగాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, నరేంద్ర మోదీ ఉన్నారు.

తమిళనాడులో జయలలితతోనే నాంది
తమిళనాడు అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ ఎన్నికల చరిత్రను ఓసారి పరిశీలిస్తే, 2 స్థానాల్లో పోటీచేసిన తొలి నాయకురాలిగా జయలలిత నిలిచారు. అన్నా డీఎంకే పార్టీ అధినేత్రి హోదాలో 1991లో బర్గూర్, కంగేయం స్థానాల్లో ఆమె పోటీచేశారు. రెండుచోట్లా గెలిచి తన రాజకీయ సత్తాను చాటుకున్నారు. కంగేయం స్థానానికి రాజీనామా చేసి, బర్గూర్ ఎమ్మెల్యేగా కంటిన్యూ అయ్యారు. అయితే ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ రెండు స్థానాల్లో జయలలిత పోటీ చేయలేదు. కానీ అనూహ్యంగా 1996 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బర్గూర్ స్థానంలో జయలలిత ఓటమిని ఎదుర్కొన్నారు. జయలలితపై డీఎంకే అభ్యర్ధి సుగవనం గెలిచారు.

2001లో నాలుగు స్థానాల్లో జయ నామినేషన్లు
1996లో మన దేశంలో కీలకమైన ఎన్నికల సంస్కరణలు జరిగాయి. ఒక వ్యక్తి 2 స్థానాల(అసెంబ్లీ, లోక్‌సభ)కు మించి పోటీ చేయకూడదని ఆ సంస్కరణలు నిర్దేశించాయి. అయినప్పటికీ 2001 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఏకంగా నాలుగు స్థానాల్లో (పుదుక్కొట్టై, భువనగిరి, క్రిష్ణగిరి, ఆండిపట్టి) జయలలిత నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. కానీ ఓ అవినీతి కేసులో ఆమెకు జైలుశిక్ష పడటంతో, నామినేషన్లు అన్నీ తిరస్కరణకు గురయ్యాయి. ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోనూ 2001 తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జయలలిత సారధ్యంలోని అన్నా డీఎంకే ఘన విజయాన్ని సాధించింది. సీఎంగా జయలలిత ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆమె సీఎం కావడాన్ని సుప్రీంకోర్టులో డీఎంకే పార్టీ సవాలు చేసింది. అవినీతి కేసులో దోషిగా తేలినందున సీఎంగా జయ నియామకం చెల్లదని 2001 సెప్టెంబరులో సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీచేసింది. దీంతో ఆమె సీఎం పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు. తదుపరిగా అవినీతి కేసులో జయ నిర్దోషి అని మద్రాస్ హైకోర్టు తీర్పు వచ్చింది. దీంతో 2002 ఫిబ్రవరిలో ఆండిపట్టి స్థానంలో జరిగిన ఉప ఎన్నికలో పోటీచేసి గెలిచి, ఆమె మళ్లీ సీఎం అయ్యారు.

పెరంబూర్‌‌, తిరుచ్చిలో రాజకీయ సమీకరణాలు

విజయ్ పోటీ చేస్తున్న పెరంబూర్‌‌, తిరుచ్చిలో రాజకీయ సమీకరణాలను ఓసారి పరిశీలిద్దాం. పెరంబూర్ అసెంబ్లీ స్థానాన్ని ఇప్పటివరకు అధికార డీఎంకే పార్టీ 9 సార్లు గెల్చుకుంది. వామపక్షాలు, అన్నా డీఎంకే చెరో 3 సార్లు, కాంగ్రెస్ ఒకసారి ఇక్కడ గెలిచాయి. తొలినాళ్లలో ఇది రిజర్వుడ్ అసెంబ్లీ స్థానంగా ఉండేది. కానీ 2008 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ తర్వాత పెరంబూర్ జనరల్ స్థానంగా మారింది. అప్పటి నుంచి నాలుగు అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగగా, పెరంబూర్‌లో డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే చెరో రెండుసార్లు నెగ్గాయి. చివరిసారిగా 2021 ఎన్నికల్లో డీఎంకే అభ్యర్ధి ఆర్‌డీ శేఖర్ ఇక్కడి నుంచి 54,976 ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచారు. రెండోస్థానంలో నిలిచిన అన్నాడీఎంకే అభ్యర్ధికి 50,291 ఓట్లు పడ్డాయి. ఇప్పుడు మళ్లీ ఆర్‌డీ శేఖర్‌కే డీఎంకే టికెట్ లభించింది. ఇక అన్నాడీఎంకే కూటమి తరఫున ఈ స్థానాన్ని పీఎంకే పార్టీ పొందింది. పెరంబూర్‌ పరిధిలో హీరో విజయ్‌కు చెందిన టీవీకే పార్టీకి 40 వేల మంది సభ్యులు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీన్నే తన ప్రాథమిక స్థానంగా విజయ్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఆర్‌డీ శేఖర్ (డీఎంకే), విజయ్ (టీవీకే) మధ్య ఇక్కడ టఫ్ పైట్ జరగబోతోంది.

తిరుచ్చి ఈస్ట్‌లో రాజకీయ సమీకరణాలు
తిరుచ్చి ఈస్ట్ అసెంబ్లీ స్థానాన్ని గతంలో తిరుచ్చి 1 అని పిలిచేవారు. 2008 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ తర్వాత దీని పేరును తిరుచ్చి ఈస్ట్‌గా మార్చారు. ఈ స్థానంలో 2011, 2016, 2021 ఎన్నికల్లో అన్నా డీఎంకే రెండుసార్లు గెలవగా, డీఎంకే ఒకసారే గెలిచింది. చివరిసారిగా 2021 ఎన్నికల్లో ఇక్కడి నుంచి డీఎంకే అభ్యర్ధి ఇనిగో ఇరుదయ రాజ్ 50వేల ఓట్ల మెజారిటీతో గెలిచారు. అన్నాడీఎంకే తరఫున పోటీచేసిన మాజీ మంత్రి, వెల్లమండి నటరాజన్ ఓడిపోయారు. ఈ ఎన్నికల్లోనూ డీఎంకే టికెట్‌ను ఇనిగో ఇరుదయ రాజ్ దక్కించుకున్నారు. ఈసారి తిరుచ్చి ఈస్ట్ నుంచి టీవీకే అధినేత విజయ్ కూడా పోటీ చేయబోతున్నారు. ఇక్కడ డీఎంకే, అన్నాడీఎంకేలను టీవీకే ఎలా ఎదుర్కొంటుంది ? క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజలను మెప్పించి ఓట్లను ఎలా సాధిస్తుంది ? అనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

234 స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్న టీవీకే
తమిళనాడులో 234 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నికల కోసం డీఎంకే, అన్నా డీఎంకే సహా అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ఇప్పటికే అభ్యర్థులను ప్రకటించాయి. విజయ్ రాజకీయ పార్టీ టీవీకే కూడా అన్ని స్థానాల్లో అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపింది. టీవీకే పార్టీ ప్రముఖ నేతల్లో సెంగోట్టైయన్ (గోబీ), ఆధవ్ అర్జున (విల్లివక్కం), బస్సీ ఆనంద్ (త్యాగరాయ నగర్) స్థానాల్లో పోటీ చేస్తున్నారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.