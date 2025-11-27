20 ఏళ్లుగా రబ్రీ దేవీ అక్కడే- సడెన్గా ఎందుకు ఖాళీ చేయమన్నారు? అసలేం జరిగింది?
రెండు దశాబ్దాలుగా ఒకే అధికారిక నివాసంలో రబ్రీ దేవీ- వేరే చోటికి మారమని ఆదేశాలు- బీజేపీయే కారణమా?
Published : November 27, 2025 at 11:33 AM IST
Rabri Devi Bungalow Issue : బిహార్లో కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరిన కొద్ది రోజులకే మళ్లీ రాజకీయ రగడ ప్రారంభమైంది. అందుకు కారణం బిహార్ మాజీ సీఎం, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ సతీమణి రబ్రీ దేవీ రెండు దశాబ్దాలుగా నివసిస్తున్న ప్రభుత్వ బంగ్లాను ఖాళీ చేసి, వేరే నివాసంలోకి మారాలంటూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇవ్వడమే. అయితే రెండు దశాబ్దాలుగా నివసిస్తున్న ప్రభుత్వ బంగ్లాను రబ్రీ దేవీ ఖాళీ చేసే ప్రసక్తే లేదని ఆర్జేడీ స్పష్టం చేసింది. ఖాళీ చేసి తీరాల్సిందేనని ప్రభుత్వం పట్టుపడుతోంది. ఈ క్రమంలో రబ్రీ దేవీ బంగ్లాపై నెలకొన్న వివాదం ఏంటి? ఆర్జేడీ ఏమని ఆరోపిస్తోంది? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
20 ఏళ్లులో ఒకే చోట నివసిస్తున్న రబ్రీ దేవీ
పట్నాలో సీఎం అధికారిక నివాసం '1, అన్నే మార్గ్' సమీపంలోని 10, సర్క్యూలర్ రోడ్డులోని బంగ్లాలో రబ్రీ దేవీ దాదాపు 20 ఏళ్లుగా నివసిస్తున్నారు. అయితే, శాసన మండలిలో ప్రతిపక్ష నాయకురాలి హోదా కింద ఆమె 39, హర్డింగ్ రోడ్డులోని నివాసంలోకి మారాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చింది. దీంతో అధికార, విపక్షాల మధ్య వివాదం మొదలైంది. రబ్రీ దేవీకి కేటాయించిన బంగ్లాను లాక్కొవడం వెనుక బీజేపీ ఉందని రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ (ఆర్జేడీ) రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి ఎజాజ్ అహ్మద్ ఆరోపించారు. "కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడిన వెంటనే, ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ప్రతీకారంతో వ్యవహరించడం ప్రారంభించింది. సీఎం నీతీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం ఏదో ఒక విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒత్తిడితో పనిచేస్తుందని ఈ నిర్ణయంతో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది" అని ఎజాజ్ పేర్కొన్నారు.
'ప్రజల హృదయాల్లో నుంచి వారిని వెళ్లగొట్టలేరు'
మరో తన తల్లి రబ్రీ దేవీని అధికారిక నివాసం ఖాళీ చేసి, వేరే బంగ్లాకు మారమనడంపై రోహిణీ ఆచార్య సైతం మండిపడ్డారు. "ఒకరిని వారి ఇంటి నుంచి వెళ్లగొట్టడం చాలా సులభం. కానీ ప్రజల హృదయాల నుంచి వారిని వెళ్లగొట్టడం అసాధ్యం. లక్షలాది మంది ప్రజల నాయకుడు లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ను అవమానించడం ప్రభుత్వం మొదటి ప్రాధాన్యత. లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఆరోగ్య పరిస్థితిని చూసి కాకపోయినా, కనీసం ఆయన రాజకీయ స్థాయిని చూసి గౌరవించాల్సింది" అని బిహార్ ప్రభుత్వంపై రోహిణి మండిపడ్డారు.
'సోదర నైతిక సంబంధానికి ముగింపు'
28 ఏళ్లుగా లక్షలాది మంది బిహార్ ప్రజలు, ఆర్జేడీ కార్యకర్తలతో భావోద్వేగ బంధాన్ని కలిగి ఉన్న నివాసాన్ని ఖాళీ చేయమని ప్రభుత్వం నోటీసు ఇవ్వడాన్ని రబ్రీ దేవీ చిన్న కుమారుడు తేజస్వీ యాదవ్ తప్పుపట్టారు. ఈ ఇంటిని ఖాళీ చేయిస్తే నీతీశ్ కుమార్, లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ మధ్య ఉన్న సోదర నైతిక సంబంధం కూడా ముగిసినట్లేనని అన్నారు. మరింత అంత దిగజారి ఉండకూదని విమర్శించారు. తమ్ముడు (నీతీశ్ను ఉద్దేశించి) ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి అన్నయ్య (లాలూను ఉద్దేశించి) బంగ్లాను ఖాళీ చేయమని ఆదేశించారని అన్నారు.
10 సర్క్యులర్ రోడ్డులో రబ్రీ దేవీ ఎప్పటి నుంచి నివాసం ఉంటున్నారు?
2005లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆర్జేడీ పార్టీ ఓటమి పాలైంది. నీతీశ్ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వచ్చింది. అప్పుడు రబ్రీ దేవీ పట్నాలో ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసం '1, అన్నే మార్గ్' ను ఖాళీ చేశారు. అయితే తాను సీఎం అయ్యాక నీతీశ్ కుమార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బిహార్ మాజీ ముఖ్యమంత్రులందరూ ప్రభుత్వ నివాసం, కారు, సౌకర్యాలు, భద్రత పొందుతారు. ఈ నియమం ప్రకారం, మాజీ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో రబ్రీదేవీకి రెండు దశాబ్దాల క్రితం 2006 జనవరి 16న 10 సర్క్యులర్ రోడ్డులోని బంగ్లాను కేటాయించారు. అప్పటి నుంచి ఆమె అక్కడే నివసిస్తున్నారు.
5 దేశ్ రత్న మార్గ్లో ట్విస్ట్ ఏమిటి?
2015లో ఏర్పడిన నీతీశ్ ప్రభుత్వంలో తేజస్వీ డిప్యూటీ సీఎంగా ఉన్నారు. ఆయనకు 5, దేశ్ రత్న మార్గ్లోని బంగ్లాను కేటాయించారు. అయితే 2017లో నీతీశ్ మళ్లీ ఎన్డీఏ కూటమిలో చేరారు. దీంతో తేజస్వీ ఉపముఖ్యమంత్రి పదవిని కోల్పోయారు. అప్పుడు 5, దేశ్ రత్న మార్గ్ లోని బంగ్లాను ఖాళీ చేయమని తేజస్వీకి ఆదేశాలు వచ్చాయి. ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై అగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ తేజస్వీ పట్నా హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ క్రమంలో హైకోర్టు ద్విసభ్య ధర్మాసనం బిహార్ భవన నిర్మాణ శాఖ నుంచి పూర్తి నివేదిక కోరింది. మాజీ ముఖ్యమంత్రులకు జీవితాంతం ప్రభుత్వ బంగ్లా, కారు, భద్రత, సిబ్బందిని అందించే నియమాన్ని బిహార్ ప్రభుత్వం అమలు చేసిందని నివేదిక స్పష్టంగా పేర్కొంది. ఈ నిబంధనను 2019లో కొట్టివేసింది హైకోర్టు. దీంతో తేజస్వీ యాదవ్ 5, దేశ్ రత్న మార్గ్లోని బంగ్లాను ఖాళీ చేయాల్సి వచ్చింది. హైకోర్టు తన తీర్పులో మాజీ ముఖ్యమంత్రులకు అందించిన సౌకర్యాలను ఉపసంహరించుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. అయితే, ఆ సమయంలో రబ్రీ దేవీ బిహార్ శాసన మండలిలో ప్రతిపక్ష నాయకురాలిగా ఉన్నారు. దీంతో 10 సర్క్యులర్ రోడ్ లోని బంగ్లాను ఖాళీ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు.
తాజాగా రబ్రీ దేవీ బంగ్లా వివాదం నేపథ్యంలో నీతీశ్ కుమార్ ప్రభుత్వ నిర్ణయాల్లో బీజేపీ ఒత్తిడి కనిపిస్తోందని రాజకీయ నిపుణుడు సంజయ్ కుమార్ చెబుతున్నారు. నీతీశ్ ప్రభుత్వంలో బీజేపీ ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుందనేది నిజమేనని అన్నారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు బీజేపీ లేదా జేడీయూవి కాదని ఎన్డీఏవని తెలిపారు. రబ్రీ దేవీ నివాసాన్ని ఖాళీ చేయాలనే నిర్ణయం కఠినమైనదని చెప్పారు.