గాల్లో కూరగాయల పెంపకం- నీరు, నేల అవసరం లేకుండానే ఫుల్ దిగుబడి! ఏరోపోనిక్ టెక్నాలజీ మీకు తెలుసా?

నీరు, నేల అవసరం లేకుండా కూరగాయల పెంపకం- ఎలాగంటే?

Growing Vegetables in Air :
గాల్లో కూరగాయల పెంపకం (ETV Bharat)
Growing Vegetables in Air : ఎక్కడైనా కూరగాయలను నేలపై పండిస్తారు. అలాగే కొన్నిసార్లు నీటిపై కూడా కూరగాయల సాగు గురించి విన్నాం. కానీ కూరగాయలను గాల్లో పండించడం గురించి ఎప్పుడైనా విన్నారా? అవునండీ మీరు విన్నది నిజం. మధ్యప్రదేశ్‌లో ఓ కాలేజీలో బంగాళదుంపలు సహా ఇతర కూరగాయలను గాల్లో పండించేందుకు సిద్ధం అవుతున్నారు. అదేంటీ గాల్లో కూరగాయల పండించడమా అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.

ఏరోపోనిక్ ల్యాబ్ ఏర్పాటు
మధ్యప్రదేశ్‌లో వ్యవసాయం పరంగా సంపన్న ప్రాంతంగా పేర్గాంచిన మాల్వా-నిమార్ ప్రాంతంలో త్వరలో గాలిలో అధిక నాణ్యత గల స్వచ్ఛమైన కూరగాయలను పండించనున్నారు. ఇందౌర్​లోని వ్యవసాయ కళాశాలలో ఏర్పాటు చేసిన అత్యాధునిక ఏరోపోనిక్ ప్రయోగశాల సహాయంతో ఇది సాధ్యం కానుంది. ఈ ల్యాబ్ వల్ల మాల్వా- నిమార్ ప్రాంత రైతులకు 100- 200 రెట్లు అధిక నాణ్యత, వైరస్ రహిత బంగాళాదుంపలను ఉత్పత్తి చేయనున్నారు.

Growing Vegetables in Air :
దేశవ్యాప్తంగా స్వచ్ఛమైన, వైరస్ రహిత, సేంద్రీయ కూరగాయలకు అంతకంతకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది. దీంతో మధ్యప్రదేశ్​లోని రాజ్‌ మాతా విజయ రాజే సింధియా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం ఇప్పుడు నేల, నీటితో పాటు గాలిలో వైరస్ రహిత, అధిక నాణ్యత గల కూరగాయలను పెంపకాన్ని ప్రారంభించింది. గ్వాలియర్, సెహోర్​లలో ఇటీవల ఏరోపోనిక్ ల్యాబ్​లు స్థాపించిన తర్వాత, ఇందౌర్ లో కూడా ఒక అత్యాధునిక ప్రయోగశాలను ఏర్పాటు చేశారు. అక్కడ ఏరోపోనిక్ పద్ధతిని ఉపయోగించి బంగాళ దుంపలను పండించనున్నారు.

'ఆ పంటలను కూడా సాగు చేయొచ్చు'
గ్వాలియర్‌లోని బయోటెక్నాలజీ సెంటర్‌లో పెంచిన టిష్యూ కల్చర్ మొక్కల నుంచి మొలకలను ఉపయోగించి ఏరోపోనిక్ పద్ధతి ద్వారా ఇందౌర్​లో బంగాళ దుంపలను ఉత్పత్తి చేస్తామని గ్వాలియర్ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ అరవింద్ శుక్లా తెలిపారు. ఏరోపోనిక్ పద్ధతి ద్వారా టమాటాలు, మెంతులు, క్యారెట్, ముల్లంగి, పాలకూర వంటి ఇతర పంటలను కూడా పండించవచ్చని పేర్కొన్నారు.

Growing Vegetables in Air :
ఏరోపోనిక్ టెక్నాలజీ ఒక అధునాతన వ్యవసాయ పద్ధతి. గాల్లో సాగు పద్ధతిలో మట్టి అస్సలు అవసరం ఉండదు. నీటిని కూడా తుంపర రూపంలోనే వేళ్లకు అందిస్తారు. ఏరోపోనిక్ పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేయడానికి పెద్దగా నీరు అవసరం లేదు. పోషకాలు కలిపిన నీటిని ఆ వేళ్లమీద చిలకరించేలా ట్యూబుల్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ ద్రవ పోషకాలు మొక్కల పెరుగుదలను తోడ్పడతాయి. ఈ పద్ధతి ద్వారా నియంత్రిత వాతావరణంలో అధిక నాణ్యత, స్వచ్ఛమైన కూరగాయలను పండించవచ్చు.

"కూరగాయల మొక్కలకు పోషకాల కలిపిన నీటిని స్ప్రే రూపంలో వేళ్లపై పడేటట్లు చేస్తారు. ఈ పోషకాలు మొక్కల పెరుగుదలను వేగవంతం చేస్తాయి. దీంతో మొక్కల వేళ్లు లోతుగా, బలంగా పెరుగుతాయి. సంప్రదాయ వ్యవసాయంలో ఒక మొక్క 5- 7 బంగాళ దుంపలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కానీ హైడ్రోపోనిక్ పద్ధతిని ఉపయోగించి పెంచిన బంగాళ దుంప 50- 200 దుంపలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీంతో బంగాళ దుంపల ఉత్పత్తి భారీగా పెరుగుతుంది." అని ఏరోపోనిక్ మోడల్ నిపుణురాలు, ప్రాజెక్ట్ ఇన్‌ ఛార్జ్ డాక్టర్ సుష్మా తివారీ తెలిపారు.

Growing Vegetables in Air :
"ఇందౌర్​లో ఆరు గదుల యూనిట్ ఏర్పాటు అయ్యింది. ప్రతి గదిలో 850- 900 మొక్కలను పెంచొచ్చు. ఒక యూనిట్ 70,000- 1,50,000 విత్తనాలను ఉత్పత్తి చేయగలదు. దీని వలన విత్తన ఉత్పత్తి 100 రెట్లు పెరుగుతుంది. మొక్కల వేళ్లకు పోషకమైన గాలిని అందించడానికి ప్రయోగశాలలో ఆరు గదులు రూపొందించాం. ఈ గదులు 5.2- 6 వరకు పీహెచ్ (pH) స్థాయిలను కలిగి ఉంటాయి. అయితే విద్యుత్ వాహకత 1- 1.4 వరకు ఉంటుంది. 2,000 లీటర్ల ట్యాంక్‌లో పోషకాలు, సూక్ష్మపోషకాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఇవి ఈ గదుల్లో 22- 24 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద మొక్కలకు పోషకమైన గాలిని అందిస్తాయి. " అని సుష్మా తివారీ వెల్లడించారు.

Growing Vegetables in Air :
