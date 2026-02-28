గాలిలోని తేమ నుంచి నీటి ఉత్పత్తి - రోజుకు 50లీటర్ల నీరు అందించే 'ఏరో వాటర్'
నీటి కొరత కారణంగా ప్రభుత్వ పాఠశాల వినూత్న ఆలోచన- విద్యుత్ ద్వారా పనిచేసే వాటర్ ప్యూరిఫయర్ పరికరం - అటవీ ప్రాంతాల వారికి అందుబాటులోకి వచ్చిన స్వచ్ఛమైన నీరు
Published : February 28, 2026 at 5:23 PM IST
Aero Water Purifier In Government School : దేశం ఎంత అభివృద్ధి చెందినా, ఇంకా కొన్ని గ్రామాలకు నీటి కొరత కారణంగా ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. కర్ణాటకలోని ఓ ప్రభుత్వ పాఠశాల ఈ విషయాన్ని గమనించి ఒక వినూత్న ఆలోచన చేసింది. పాఠశాలలోని విద్యార్థుల కోసం తాగు నీటిని ఉత్పత్తి చేసేందుకు 'ఏరో వాటర్' అనే పరికరాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. అసలు ఏంటా పరికరం? అది ఎలా నీటిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది? అనే విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రభుత్వ పాఠశాల వినూత్న ఆలోచన
కర్ణాటకలోని చామరాజనగర్ జిల్లాలో తాగునీటి సంక్షోభాన్ని తగ్గించడానికి చామరాజనగర్లోని సోమవార్పేట ప్రభుత్వ ఉన్నత ప్రాథమిక పాఠశాల ఓ నిర్ణయం తీసుకంది. అందులో భాగంగా ఓ 'ఏరో వాటర్' అనే పరికరాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసింది ఈ పరికరం గాలి నుంచి నీటిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అలా ఉత్పత్తి అయిన నీరు ఎంతో స్వచ్ఛంగా ఉంటాయి. ఇది విద్యుత్తు ద్వారా పని చేసే యంత్రం.
భూగర్భజలం లేదా వర్షపాతంతో పని లేదు
ఈ పరికరం ఏరో వాటర్ అనే కంపెనీ నుంచి వచ్చిన సాంకేతికత. ఇది వాతావరణం నుంచి తేమను సేకరించి, అనంతరం దాన్ని కండెన్స్ చేస్తుంది. తర్వాత ఆ నీరును శుద్ధి చేసి తాగడానికి ఉపయోగపడేలా చేస్తుంది. ఈ సాంకేతికత ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, భూగర్భజలం లేదా వర్షపాతంపై ఆధారపడకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఏడాది పొడవునా నిరంతరం నీటిని ఉత్పత్తి చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అందుకనే ఈ ఏరో వాటర్ పరికరాన్ని ఉపయోగించడానికి వర్షాల కోసం ఎదురుచూడాల్సిన అవసరం లేదు.
రోజుకు 50 లీటర్ల నీరు ఉత్పత్తి
ఈ ఏరో వాటర్ రోజుకు 45-50 లీటర్ల నీటిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. పెద్ద పరిమాణంలో ఉత్పత్తి చేయగల యంత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ ఆచరణలోకి వచ్చే సరికి 50 లీటర్ల సామర్థ్యం గల యంత్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. విద్యుత్తుతో పని చేసే ఈ పరికరానికి సౌరశక్తిని కూడా అనుసంధానించుకోవచ్చు.
అటవీ ప్రాంతాల్లో నివసించేవారికి!
ఈ ఏరో వాటర్ సాంకేతికత మారుమూల అటవీ ప్రాంతాల్లో నివసించేవారికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అందుకే అటవీ ప్రాంతాలు ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ సాంకేతికతను ఆచరణాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టారు. ఈ పరికరం సాయంతో పాఠశాలలోని పిల్లలు స్వచ్ఛమైన నీరును తాగుతున్నారు.
"మా పాఠశాలలో నీటి కొరత తీవ్రంగా ఉంది. అందుకే మా డీసీ మేడమ్, గాలి నుంచి నీటి సాంకేతికతతో ఉన్న యంత్రాన్ని మాకు ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం ఇది నమూనా మోడల్ యంత్రం మాత్రమే. దీని పనితీరు చూసేందుకే ఆమె దీనిని మాకు ఇచ్చారు. ఆమె సహకారం మాకు చాలా ప్రయోజనం చేకూరుస్తోంది. గాలి నుంచి తేమను గ్రహించి నీటిని ఉత్పత్తి చేసే ఈ సాంకేతికత చాలా అద్భుతంగా ఉంది"
- నాగలక్ష్మి, పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు
ఎంత తేమ ఉంటే అంత నీరు
ఈ ఏరో వాటర్ పరికరం వాతావరణంలో తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ నీరు, తక్కువగా ఉన్నప్పుడు తక్కువ నీరును ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ విధంగా ఇది రోజుకు 48 లీటర్ల నీరును అందిస్తుంది. ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మొత్తం 83 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఈ పరికరం నుంచి వచ్చే నీటిని ప్రదానంగా తాగడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వినియోగిస్తారు. ఉత్పత్తి అయిన నీరు ఎంతో రుచిగా ఉంటుందని అక్కడి పిల్లలు తెలిపారు.
