బంగ్లా సరిహద్దులో కంచె నిర్మాణం కోసం అవసరమైన భూమి బీఎస్‌ఎఫ్‌కు బదిలీ: సువేందు అధికారి

కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం 'ఆయుష్మాన్ భారత్'ను బంగాల్‌లో తక్షణమే అమలు చేయాలని నిర్ణయం

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 11, 2026 at 2:30 PM IST

Bengal Cabinet Decisions : భారత్- బంగ్లాదేశ్‌ సరిహద్దుల మధ్య కంచె నిర్మాణం కోసం అవసరమైన భూమిని బీఎస్‌ఎఫ్‌కు బదిలీ చేస్తూ బంగాల్‌ నూతన ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 45 రోజుల్లో భూమిని కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖకు అప్పగించే ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించింది. ఈ మేరకు బంగాల్‌ ముఖ్యమంత్రి సువేందు అధికారి అధ్యక్షతన జరిగిన తొలి మంత్రివర్గ సమావేశంలో పలు నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకం 'ఆయుష్మాన్ భారత్'ను బంగాల్‌లో తక్షణమే అమలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సువేందు అధికారి తెలిపారు. కేంద్రంతో సమన్వయం చేసుకొని, త్వరలోనే బంగాల్‌ ప్రజలందరికీ ఉచిత వైద్య సేవలు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

పాఠశాల ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల గరిష్ట వయోపరిమితిని 5 ఏళ్ల పాటు పెంచుతున్నట్లు సువేందు అధికారి వివరించారు. కొన్ని నెలలుగా బంగాల్‌లో పెండింగ్‌లో ఉన్న జనగణన ప్రక్రియను సోమవారం నుంచి ప్రారంభిస్తున్నట్లు చెప్పారు. గతేడాది జూన్‌లో కేంద్రం జారీ చేసిన జనగణన నోటిఫికేషన్‌ను గత ప్రభుత్వం ఉద్దేశపూర్వకంగా తొక్కిపెట్టిందని సువేందు అధికారి ఆరోపించారు. జాతీయ, రాష్ట్ర క్యాడర్ అధికారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ ఇప్పించాలని కేబినెట్‌లో నిర్ణయం తీసుకున్నామన్న సువేందు అధికారి, దీనికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిని ఆదేశించినట్లు వెల్లడించారు. గత ప్రభుత్వం నిలిపివేసిన కొత్త క్రిమినల్‌ చట్టాలను బంగాల్‌లో అమలు చేయాలని మంత్రివర్గంలో నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సువేందు అధికారి తెలిపారు.

