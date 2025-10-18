పండుగల సీజన్లో ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకోవటానికి GST 2.0 ప్రధాన కారణం : నిర్మలా సీతారామన్
జీఎస్టీ సంస్కరణలపై మీడియా సమావేశం
Published : October 18, 2025 at 3:12 PM IST
Ashwini Vaishnaw on GST : జీఎస్టీ సంస్కరణలు భారత్ ఆర్థిక వ్యవస్థపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపాయని, తద్వారా ఆశించిన ప్రయోజనాలను వినియోగదారులకు చేరుతున్నాయని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. కొనుగోళ్లు భారీగా పెరిగాయని పేర్కొన్నారు. శనివారం దిల్లీలో కేంద్ర ఐటీ శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్, కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పియూశ్ గోయల్తో సంయుక్తంగా నిర్వహంచిన మీడియా సమావేశంలో నిర్మలా సీతారామన్ ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
నవరాత్రి వేడుకల తొలిరోజు జీఎస్టీ శ్లాబ్ల తగ్గింపు అమల్లోకి వచ్చినట్లు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు. ఈ నిర్ణయాన్నిప్రజలు స్వాగతిస్తున్నట్లు చెప్పారు. 'జీఎస్టీ సంస్కరణల ఫలితంగా కొనుగోళ్లు పెరిగాయి. ప్రతి ఉత్పత్తి విషయంలో వినియోగదారులకు ప్రయోజనాలు అందిస్తున్నాయని మేం విశ్వసిస్తున్నాం. కొన్ని వస్తువుల విషయంలో వ్యాపార సంస్థలు జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపుతో వచ్చిన లాభాలను అంతకంటే ఎక్కువ మొత్తంలో వినియోగదారులకు అందించాయి. జీఎస్టీ తగ్గింపునకు అనుగుణంగా ధరలు తగ్గించకపోవడంపై వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖకు 3,169 ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. ఇందులో 3,075 ఫిర్యాదులను సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇన్డైరెక్ట్ టాక్సెస్ అండ్ కస్టమ్స్ (CBIC)లోని నోడల్ అధికారులకు పంపించారు. మొత్తం 94 ఫిర్యాదులను ఆ శాఖ పరిష్కరించింది. వినియోగదారుల ఫిర్యాదులను మరింత వేగంగా పరిష్కరించేందుకు గ్రీవెన్స్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్లో కొత్త ఫీచర్ను తీసుకురానున్నాం. దీని ద్వారా ఫిర్యాదులు ఆయా ప్రాంతాల చీఫ్ కమిషనర్లకు నేరుగా చేరతాయి' అని నిర్మలా సీతారామన్ తెలిపారు తెలిపారు.
We have been closely monitoring 54 items where we want to ensure reduction in prices, and tax benefit being passed on to the end consumer.— PIB India (@PIB_India) October 18, 2025
➡️From 12-5% and 28-18% rate reduction has happened on most of the goods.
Union Finance Minister @nsitharaman #GSTBachatUtsav… pic.twitter.com/xaFqsZyygU
ఎలక్ట్రానిక్స్ వినియోగం పెరిగింది : అశ్విని వైష్ణవ్
జీఎస్టీ సంస్కరణల ఫలితంగా ఈ ఏడాది రూ.20 లక్షల కోట్లు అదనంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ వినియోగం జరగనుందని అశ్వినీ వైష్ణవ్ తెలిపారు. 'అమెరికాకు స్మార్ట్ ఫోన్ల ఎగుమతుల్లో భారత్ పొరుగు దేశాలను అధిగమించింది. ఇది దేశానికి పెద్ద విజయం. రిటైల్ చైన్ డేటా ప్రకారం, దేశవ్యాప్తంగా ఈ సంవత్సరం నవరాత్రి సమయంలో అమ్మకాలు గత సంవత్సరం కంటే 20-25 శాతం పెరిగాయి. కొన్ని విభాగాల్లో, ఉదాహరణకు 85 అంగుళాల టెలివిజన్ సెగ్మెంట్లో స్టాక్ మొత్తం అమ్ముడైపోయింది. ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తులపై డిమాండ్ పెరగడం తయారీ రంగంపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతోంది. ఎలక్ట్రానిక్స్ ఉత్పత్తుల తయారీ డబుల్ డిజిట్ సీఏజీఆర్కు పెరిగింది. చాలా వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఎలక్ట్రానిక్స్ తయారీ రంగం ప్రత్యక్షంగా 25లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తోంది. పెద్ద కంపెనీల ఉత్పత్తులు 20శాతం వరకుభారత్లోనే తయారవుతున్నాయి. డిమాండ్ పెరగటం వల్ల ఉత్పత్తి, పెట్టుబడి పెరుగుతుంది' అని పేర్కొన్నారు.
Secondly, due to the GST reforms, food prices are decreasing. The rising demand for electronics is directly benefiting the electronics manufacturing industry. This year, India has surpassed its neighbour in exporting smartphones to the United States. This is a huge achievement… pic.twitter.com/8X6QvCS9oQ— DD News (@DDNewslive) October 18, 2025
జీఎస్టీ సంస్కరణలు దాదాపు ఏడాదిన్నర పాటు రూపుదిద్దుకున్న ప్రణాళిక అని కేంద్రమంత్రి పీయూశ్ గోయల్ తెలిపారు. ఈ సంవత్సరం నవరాత్రిని ఇంత ప్రత్యేకంగా చేసినందుకు ప్రధానమంత్రి, ఆర్థిక మంత్రికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నా. మార్కెట్, పరిశ్రమలు, వ్యాపార వర్గాలు, ప్రజల్లో కొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది. మౌలిక వసతుల పెట్టుబడులు అందుబాటులోకి వస్తున్న ధరలు ప్రభావాన్ని చూపుతోంది. దీని వల్ల భారత్ ప్రపంచంలో వేగంగా ఎదుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థల్లో ఒకటిగా కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ ద్రవ్య నిధి మన జీడీపీ వృద్ధి అంచనాను 6.6 శాతానికి సవరించింది. పేదల నుంచి యువత వరకు, సమాజంలోని ప్రతి వర్గం 2047 వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంతోనే ముందుకు సాగుతోంది' అని పీయుశ్ గోయల్ పేర్కొన్నారు.
#GSTReforms का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभावशाली और सकारात्मक असर पड़ा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बिक्री ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर ने अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। जीवनरक्षक दवाइयाँ अब पहले से अधिक सस्ती हो गई हैं, और वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन, पेन,… pic.twitter.com/6eqK1KKboU— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 18, 2025