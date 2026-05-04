దళపతికి తమిళ ఓటర్ల సర్‌ప్రైజ్- సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా విజయ్​ TVK

తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు- ఫలితాల్లో దూసుకెళ్తున్న విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే- 90కి పైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యం- పోటీ చేసిన రెండు నియోజకవర్గాల్లోనూ లీడ్‌లో విజయ్- విజిల్ రీసౌండ్ వస్తుందంటున్న ఫ్యాన్స్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 4, 2026 at 11:05 AM IST

Tamilnadu Polls Vijay : తమిళనాడు ఓటర్లు సినీ నటుడు విజయ్‌కు బిగ్ సర్‌ప్రైజ్ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో ఎగ్జిట్ పోల్స్‌ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయ్‌ నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీ హవా చూపిస్తోంది. స్టాలిన్ సారథ్యంలోని డీఎంకే కూటమి, పళనిస్వామి నేతృత్వంలోని అన్నాడీఎంకేను వెనక్కి నెట్టి 90కి పైగా స్థానాల్లో ఆధిక్యాన్ని కనబరుస్తోంది. దీంతో తమిళనాడులో సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీగా అవతరించే దిశగా టీవీకే దూసుకుపోతోంది. మరోవైపు, తాను పోటీ చేసిన రెండు నియోజకవర్గాల్లో (పెరంబూర్, తిరుచ్చి ఈస్ట్‌) విజయ్ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు.

