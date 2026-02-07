రెండు స్థానాల్లో పోటీకీ TVK విజయ్ రెడీ!- 'V' సెంటిమెంట్ వర్కౌట్ అవుతుందా?
- వేలచ్చేరినా, విరుగంబాక్కమా? - విజయ్ తొలి పోటీ చెన్నైలోని ఆ రెండు స్థానాలలోనేనా?- ఆ సెంటిమెంట్తోనే సీటు ఎంపిక!
Published : February 7, 2026 at 5:35 PM IST
Vijay Contest Two Constituencies : తమిళనాడు తమిళగ వెట్రి కజగం పార్టీ అధినేత దళపతి విజయ్ తన తొలి ఎన్నికల పోరుకు సిద్ధమవుతున్నారు. రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఆయన ఎక్కడి నుంచి పోటీ చేస్తారనే ఉత్కంఠకు తెరపడేలా ఉంది. విజయ్ చెన్నైలోని వేలచ్చేరి లేదా విరుగంబాకం నియోజకవర్గాల నుంచి బరిలోకి దిగే యోచనలో ఉన్నారని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. విజయ్ గెలుపు కోసం 'V' సెంటిమెంట్ను నమ్ముకున్నట్లు పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. ఇంగ్లీష్ అక్షరం 'V'తో మొదలయ్యే నియోజకవర్గాలనే ఆయన పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ జాబితాలో చెన్నైలోని వేలచ్చేరి, విరుగంబాకంతో పాటు విక్రవాండి, వేదారణ్యం, వేదసందూర్ కూడా ఉన్నాయి. అయితే చెన్నైలోని రెండు స్థానాలపైనే ఆయన ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతున్నారని సమాచారం.
వేలచ్చేరి నియోజకవర్గం పనైయూర్లోని విజయ్ నివాసానికి చాలా దగ్గరగా ఉంది. ఇది వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతం. ఇక విరుగంబాకంలో విజయ్ తల్లిదండ్రులు నివసిస్తున్నారు. సెంటిమెంట్ పరంగా విక్రవాండి కూడా రేసులో ఉంది. అక్కడే టీవీకే తొలి భారీ బహిరంగ సభ విజయవంతంగా జరిగింది. అయితే తుది నిర్ణయం విజయ్ స్వయంగా తీసుకోనున్నారు.