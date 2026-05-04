'తమిళనాడులో టీవీకే సర్కార్​!'- విజయ్ ఇంటికెళ్లిన త్రిష- దళపతికి స్పెషల్ విషెస్

Published : May 4, 2026 at 2:19 PM IST
Assembly Elections 2026 : తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాల్లో సంచలనం సృష్టించిన విజయ్కి సినీనటి త్రిష అభినందనలు తెలియజేశారు. ఈ మేరకు చెన్నైలోని విజయ్ నివాసానికి వెళ్లిన త్రిష విజయ్కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా త్రిష ఉదయం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. మరోవైపు, విజయ్ కుటుంబ సభ్యులు కూడా విజయ్ విజయపథంలో దూసుకుపోవడంతో ఆనందోత్సవాల్లో మునిగిపోయారు. తమ నివాసంలో విజిల్స్ వేస్తూ, డాన్స్లు చేస్తూ సంబరాలు జరుపుకున్నారు. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 234 స్థానాల్లో ప్రస్తుతం ఆ పార్టీ 111 స్థానాల్లో ఆధిక్యంలో ఉంది.
అంతకుముందు, త్రిష తన 43వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా తిరుమల వెంకటేశ్వర ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం వాటిని సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. అయితే, త్రిష ఆలయానికి వెళ్లినప్పుడు సాధారణ పూల దుస్తులు ధరించి కనిపించారు. ఆలయంలోకి ప్రవేశిస్తూ, ఆమె చిరునవ్వుతో భక్తులకు అభివాదం చేశారు. దీంతో ఆమెకు సమీపంలో అభిమానులు గుమిగూడారు.
#WATCH | Tamil Nadu: Actor Trisha Krishnan arrives at the residence of TVK chief Vijay, in Chennai.— ANI (@ANI) May 4, 2026
TVK is currently leading in 106 seats of the total 234 in the state. pic.twitter.com/Sezg1xgYDQ
#WATCH | Tamil Nadu: Actor Trisha Krishnan leaves from the residence of TVK chief and actor Vijay, in Chennai.— ANI (@ANI) May 4, 2026
TVK is currently leading in 110 seats of the total 234 in the state. pic.twitter.com/332dL4OiIp
మరోవైపు, ఎన్నికల ఫలితాల్లో విజయ పథంలో దూసుకుపోతున్న విజయ్ ఇంటికి ఆయన అభిమానులు, కార్యకర్తలు భారీగా తరలివస్తున్నారు. అంతేకాదు, విజిల్ వేస్తూ, మిఠాయిలు తినిపించుకుంటూ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఇక, విజయ్ గెలుపు నేపథ్యంలో అధికారులు ఆయన ఇంటి వద్ద భారీ భద్రత ఏర్పాటుచేశారు. ఎలాంటి తొక్కిసలాటలు జరగకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం ఈ సంబరాల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
#WATCH | Andhra Pradesh: Actor Trisha Krishnan had the darshan of Lord Sri Venkateswara Swamy at Tirumala Tirupathi Devasthanam earlier this morning. pic.twitter.com/mhiaHMOu5l— ANI (@ANI) May 4, 2026