ఫామ్-8 బదులు ఫామ్-6 ఎందుకు? వాళ్లు వేరే గ్రహానికి వెళ్లారా?: ప్రకాశ్రాజ్
ఎస్ఐఆర్ జాబితాలో ఓటు తొలగించారంటూ ప్రకాశ్రాజ్ ఆరోపణ- ఫామ్-8కు బదులు ఫామ్-6 ఎందుకు? ఎన్నికల సంఘాన్ని ప్రశ్నించిన నటుడు- జూన్ 16 నాటికి బెంగళూరు ఓటర్ల జాబితాలో పేరు ఉందన్న అధికారులు
Published : August 14, 2026 at 10:31 PM IST
Prakash Raj Vote Missing Issue : ప్రముఖ నటుడు ప్రకాశ్రాజ్ ఓటు వివాదం మరోసారి తెరపైకి వచ్చింది. బెంగళూరులో జరుగుతున్న ప్రత్యేక సమగ్ర ఓటర్ల జాబితా సవరణ (SIR) ప్రక్రియలో తన పేరు గైర్హాజరు, వలస, డూప్లికేట్, మరణించిన వారు, ఇతరులు (ASDDO) జాబితాలో చేరిందని ప్రకాశ్రాజ్ తెలిపారు. తన ఓటును తొలగించినట్లుగా ఆయన ఆరోపించారు. ఓటు వివరాల్లో చిరునామా మార్పు కోసం తాను ఫామ్-8 సమర్పించినప్పటికీ దాన్ని అధికారులు స్వీకరించలేదని, కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకునేందుకు ఫామ్-6 సమర్పించాలని సూచించారని చెప్పారు. అయితే తాను ఫామ్-6 సమర్పించబోనని స్పష్టం చేశారు.
మరోవైపు బెంగళూరు సెంట్రల్ సిటీ కార్పొరేషన్ ప్రకాశ్రాజ్ ఆరోపణలపై వివరణ ఇచ్చింది. 2026 జూన్ 16న ఎస్ఐఆర్ కార్యకలాపాల కోసం ఓటర్ల జాబితా డేటాను స్తంభింపజేసిన సమయంలో శాంతినగర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని పార్ట్ నంబర్ 1లో సీరియల్ నంబర్ 970 వద్ద ప్రకాశ్రాజ్ పేరు యాక్టివ్గా నమోదై ఉందని తెలిపింది. అంటే ఆ తేదీ నాటికి ఆయన పేరు అధికారిక ఓటర్ల జాబితాలో ఉన్నట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
VIDEO | Bengaluru, Karnataka: Actor Prakash Raj claimed that his name has been deleted from the electoral rolls in Bengaluru during the ongoing Special Intensive Revision process. The actor said, "I submitted Form 8, but the Election Commission is not accepting it. They want me… pic.twitter.com/MymS3mQ26V— Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2026
'అంగారకుడికో బృహస్పతికో వెళ్లారా?'
అయితే తన పేరు ASDDO జాబితాలో ఎలా చేరిందన్నదే ప్రకాశ్రాజ్ ప్రధాన ప్రశ్న. చిరునామా మారిన వ్యక్తిని కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవాలని చెప్పడం సరికాదని ఆయన అన్నారు. ఏళ్లుగా ఓటు వేస్తున్న వ్యక్తి నివాసం మార్చుకున్నంత మాత్రాన కొత్త ఓటరుగా నమోదు చేసుకోవాలని చెప్పడం, ఇప్పటికే ఉన్న ఓటును తొలగించినట్లేనని వ్యాఖ్యానించారు. వాళ్లు అంగారకుడికో బృహస్పతికో వెళ్లారా? అంటూ ప్రశ్నించారు. ప్రస్తుతం ఓటర్ల జాబితా సవరణలో ఫామ్-6, ఫామ్-8ల వినియోగంపై కూడా చర్చ జరుగుతోంది. కొత్తగా ఓటరుగా నమోదు కావడానికి ఫామ్-6 ఉపయోగిస్తారు. ఇప్పటికే ఓటరుగా ఉన్న వ్యక్తి వివరాల్లో మార్పులు, సవరణలు, నివాస చిరునామా మార్పు వంటి అంశాల కోసం ఫామ్-8 ఉపయోగిస్తారు.
ఈ నేపథ్యంలో తనలాంటి ఇప్పటికే ఓటరుగా ఉన్న వ్యక్తిని కొత్తగా నమోదు చేసుకోవాలని ఎందుకు అడుగుతున్నారని ప్రకాశ్రాజ్ ప్రశ్నించారు. SIR ప్రక్రియ కారణంగా ఓటర్లతో పాటు ఈ ప్రక్రియలో పాల్గొంటున్న బూత్ లెవల్ అధికారులు (BLO), ఇతర అధికారులు కూడా తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నారని ఆయన అన్నారు. BLOలు, అధికారులతో సహా ప్రజలను ఇలాంటి ప్రక్రియతో ప్రభుత్వం ఎందుకు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోందని ప్రశ్నించారు. ఓటర్ల వివరాల పరిశీలన అవసరమే అయినా దానికి మరింత సమయం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.
'ఎవరు నివాసం మార్చుకున్నారు? ఎవరు మరణించారు?'
కర్ణాటకలో తదుపరి అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ఇంకా కనీసం రెండేళ్ల సమయం ఉందని ప్రకాశ్రాజ్ గుర్తుచేశారు. ఈ నేపథ్యంలో SIR ప్రక్రియకు మరింత గడువు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. ముఖ్యంగా ASDDO జాబితాలో ఉన్న ఓటర్ల ఇళ్లకు BLOలు మరోసారి వెళ్లి వాస్తవ పరిస్థితిని పరిశీలించాలని కోరారు. ఎవరు నిజంగా నివాసం మార్చుకున్నారు? ఎవరు మరణించారు? ఎవరు ఇప్పటికీ అదే చిరునామాలో ఉన్నారు? అనే విషయాలను నిర్ధారించేందుకు BLOలకు కనీసం మరో మూడు నెలల సమయం ఇవ్వాలని సూచించారు.
తన పేరు ASDDO జాబితాలో ఉందని సామాజిక మాధ్యమంలో వెల్లడించిన తర్వాత అధికారులు తన చిరునామాకు వచ్చి పరిశీలన చేశారని ప్రకాశ్రాజ్ తెలిపారు. అధికారులు మహజర్ నిర్వహించినట్లు తనకు చెప్పారని అన్నారు. అయితే ఇప్పటికే ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత తన ఇంటి వద్ద మహజర్ ఎలా నిర్వహించారని ఆయన ప్రశ్నించారు. అలాగే తన ఇంటి వద్ద జరిగిన ఈ పరిశీలనకు సంబంధించిన వీడియోను రికార్డు చేశారా? లేదా? అనే విషయంపైనా ఆయన సందేహాలు వ్యక్తం చేశారు.
'ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా ఓటు ఉందా?'
ఇదిలా ఉంటే, ప్రకాశ్రాజ్కు ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా ఓటు ఉందా? అన్న ప్రశ్నకు ఆయన వివరణ ఇచ్చారు. తాను 2018 వరకు చెన్నైలో ఓటరుగా నమోదై ఉన్నానని చెప్పారు. అనంతరం చెన్నై ఓటరు జాబితా నుంచి తన పేరును తొలగించేందుకు ఫామ్-7 సమర్పించానని తెలిపారు. ఆ తర్వాత బెంగళూరు ఓటర్ల జాబితాలో తన పేరు నమోదైందన్నారు. 2018లో తనకు నాలుగు నగరాల్లో ఓట్లు ఉన్నాయంటూ ఒక ఊహాగానాలు వ్యాపించాయని ప్రకాశ్రాజ్ గుర్తుచేశారు.
ఆ విషయంపై అధికారులు విచారణ నిర్వహించారని చెప్పారు. ఇతర ప్రాంతాల్లో తన పేరుతో ఉన్న ఓటరు నమోదులను పరిశీలించిన అధికారులు బెంగళూరులో ఉన్న ఓటు మాత్రమే అసలైనదని నిర్ధరించారని తెలిపారు. మిగిలిన ప్రాంతాల్లోని నమోదులను తొలగించినట్లు చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు ASDDO జాబితాలో తన పేరు కనిపించడంతో 'చివరికి ఆ ఓటును కూడా నేను కోల్పోయాను' అని ప్రకాశ్రాజ్ వ్యాఖ్యానించారు. ఓటర్ల జాబితా సవరణలో పారదర్శకతతో పాటు నిజమైన ఓటర్లకు ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన సూచించారు. తన విషయంలో తలెత్తిన సందేహాలకు ఎన్నికల అధికారులు స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరారు.
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